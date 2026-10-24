La leyenda de la NBA Charles Barkley reveló el consejo financiero que le dio Michael Jordan y lo hizo multimillonario

La estrella de la NBA Charles Barkley reveló la inversión que le recomendó Michael Jordan y lo hizo millonario

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Pese a la importante rivalidad deportiva, Charles Barkley y Michael Jordan forjaron una importante relación fuera de las canchas de básquet. En una entrevista difundida hace unos meses, pero que se viralizó en las últimas horas en las redes sociales, el ex alero Philadelphia 76ers, Phoenix Suns y Houston Rockets contó que uno de los consejos financieros que recibió de Jordan durante un partido de golf modificó el resultado económico de su contrato con una marca de indumentaria. Según su estimación, la decisión le permitió obtener unos USD 50 millones adicionales.

El ex basquetbolista relató la historia durante su paso por The Dan Patrick Show, en una entrevista emitida en junio de 2025. Barkley explicó que su acuerdo con la firma de la pipa le garantizaba cerca de USD 3 millones anuales. Jordan le propuso modificar la estructura: recibir una porción menor de dinero en efectivo y destinar el resto a opciones sobre acciones de la compañía. “Me dijo: ‘Chuck, deja de recibir USD 3 millones. Toma un millón y recibe los otros dos millones en opciones de acciones’”, recordó Barkley al reconstruir aquella conversación.

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La recomendación de Michael Jordan no consistió en sumar dos inversiones diferentes, sino en dividir el valor del contrato de Barkley entre efectivo y una participación vinculada al desempeño bursátil de la reconocida empresa de indumentaria de origen norteamericano. El entonces jugador debía resignar USD 2 millones de pago inmediato para recibir opciones de acciones, un instrumento que da el derecho a comprar títulos de una empresa a un precio fijado de antemano.

Barkley dijo que trasladó la propuesta a las personas que manejaban sus finanzas. La respuesta inicial fue de cautela. Sus asesores consideraban que el cambio implicaba un riesgo: el dinero garantizado se reducía y el rendimiento final quedaba atado a la evolución de la compañía en el mercado. “Mike (Jordan) siempre ha sido un hombre de negocios brillante, les dije. Me respondieron: ¿Crees que va a ser tan bueno?’“.

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El ex ala-pívot contó que la discusión derivó en una pregunta sobre el alcance que podía tener Jordan como figura deportiva y comercial. Para él, la respuesta era evidente. Había conocido al escolta de los Chicago Bulls durante las pruebas de selección para los Juegos Olímpicos y estaba convencido de que su impacto trascendería la cancha. “Jamás había visto a alguien como él. Porque lo había conocido en las pruebas olímpicas. Les dije: ‘Va a ser increíble’”, afirmó Barkley al explicar por qué decidió avanzar con el cambio pese a las dudas de su entorno. Juntos ganaron la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 y fueron campeones del campeonato FIBA Américas de Portland 1992.

Michael Jordany Charles Barkley tuvieron una importante rivalidad en la NBA (Copyright: xDUOMO PCNx BK0803 082708)

La apuesta se produjo en los primeros años de la expansión comercial de la marca asociada a Jordan. Nike ya era una compañía consolidada en el mercado deportivo, aunque el fenómeno de las zapatillas Air Jordan y la relación entre estrellas de la NBA, indumentaria y cultura urbana todavía atravesaban una etapa de crecimiento.

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El analista de televisión no precisó la fecha exacta de la operación, el número de acciones involucradas ni el período durante el cual mantuvo esas opciones. Sí sostuvo que el resultado superó ampliamente lo previsto en su acuerdo original. “Probablemente terminé ganando otros USD 50 millones, para ser honesto”, señaló Barkley. En otro tramo de la conversación, recordó que había llamado a Jordan para agradecerle el consejo y le dijo que aquella decisión vinculada a las acciones de la firma de ropa deportiva ya le había reportado USD 30 millones.

El testimonio financiero apareció dentro de una historia más amplia. Barkley relató que en 1998 quiso utilizar el número 32 en homenaje a Magic Johnson, quien había revelado años antes que vivía con VIH. Para hacerlo, pidió autorización a Billy Cunningham, ex figura de los 76ers que había utilizado ese dorsal. Luego se comunicó con Johnson para contarle que llevaría el número durante toda una temporada. También llamó a Jordan y le solicitó un par de zapatillas. En esa conversación aprovechó para agradecerle por el consejo financiero que incrementó sus ganancias de manera sustancial.

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Barkley contó que utilizó durante un partido las zapatillas que Jordan lanzó junto con la marca, aunque después bromeó con que no le resultaban cómodas para jugar. “Hombre, me puse sus zapatillas en un partido. Sin duda, es el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos, esas eran las zapatillas más pesadas que he usado en mi vida. No bromeo, porque cuando diseñé las mías, quería que fueran muy, muy ligeras. Jugué con esas pesadísimas en un partido, era como si tuviera ladrillos en los pies, y lo digo completamente en serio”, soltó. Más allá de esa referencia, el fragmento que ganó circulación en redes se concentró en la dimensión financiera de su vínculo con Jordan.

La historia volvió a poner en primer plano una faceta menos asociada a la competencia entre ambos: la influencia de Jordan en el negocio deportivo. Su acuerdo con la empresa de indumentaria deportiva y el desarrollo de la línea propia de ropa transformaron el modelo de patrocinios para deportistas de élite, con contratos que incorporaron regalías, participación en ingresos y, en algunos casos, instrumentos vinculados al crecimiento de las marcas.

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