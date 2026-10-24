El ruido discursivo de Milei y los límites que le imponen la política y la economía

Javier Milei, en España. Discurso duro y magra cosecha política

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En el final de una semana realmente complicada para el Gobierno, Javier Milei buscó modificar el foco explotando una noticia esperada en Olivos: su sobreseimiento en el caso $LIBRA, una medida del juez Marcelo Martínez de Giorgi extendida a Karina Milei y demás involucrados en la causa. Aprovechó entonces para repetir sus cargas contra “intentos golpistas”, en la misma línea de la andanada ruidosa que dejó el viaje a España, insostenible incluso como cálculo personal. El punto es que el resultado nunca es neutro y el discurso parece desinflarse como recurso frente a cuadros como el de los últimos días, dominado por una sucesión de datos económicos preocupantes y forzados virajes políticos del oficialismo en el Congreso.

Las señales políticas, en paralelo con estadísticas y relevamientos de la economía, exponen problemas originados en el circuito estrecho del poder. Un ejemplo de alto impacto acaba de producirse en Diputados: el oficialismo debió afrontar un costo elevado en negociaciones casi al borde de la derrota para cerrar el tema de discapacidad, después de meses de desgaste por la cerrazón en una posición insensible. En otra escala, el Gobierno exhibió también el resultado del viaje presidencial a Madrid.

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La breve estada de Milei en España resultó de mínima injustificada, además de pobre en resultados individuales. Es sabido que en la lógica mileista pesa más la ideologización básica que las estrategias de Estado para la política exterior. Pero esta vez, ni siquiera funcionó en sentido sectario. El Presidente tuvo como actividad central participar de un foro de su misma platea, algo que podría haber resuelto por videoconferencia. Finalmente, el contacto con Santiago Abascal fue por videollamada, lo cual tampoco requería volar a Madrid. Sumó sí un encuentro con Isabel Díaz Ayuso, en medio de recelos expuestos del PP. Dejó una renovada carga contra Pedro Sánchez y quedó descolocado frente al insólito intento de agendar un saludo al rey Felipe VI, algo que generó una respuesta negativa expresada, y difundida de hecho, por la Casa Real.

De todos modos, los dos renglones de mayor repercusión fueron escritos por informes del INDEC y por la sesión que motorizó el propio oficialismo en la Cámara baja.

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Los datos económicos volvieron a encender alarmas por su proyección. El Estimador Mensual de Actividad Económica, de agosto, anotó un muy módico crecimiento de 0,1% respecto del mes anterior, que había registrado una caída de 2,9 puntos porcentuales. La comparación interanual fue negativa (-1,7%) y tampoco fue alentador el número de tendencia ciclo, tomado en general por el ministro Luis Caputo frente a otros indicadores inquietantes.

De inmediato, se instaló entre economistas las consideraciones sobre la caída en recesión técnica con las proyecciones de septiembre, es decir, al sumar dos trimestres consecutivos. Pero además, y fuera de las especulaciones en el interior del Gobierno sobre una recuperación a partir de octubre, la cuestión de fondo es que la actividad terminaría el año lejos de los pronósticos oficiales. El Presupuesto 2026 incluyó un crecimiento del 5% del PBI y el último recálculo -al enviar el proyecto presupuestario para el 2027- lo bajó al 3%. Estimaciones de economistas y de algunos organismos lo proyectan por debajo de los 2 puntos.

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También esta semana, entre otras publicaciones del INDEC, fueron publicados los resultados de agosto sobre ventas en supermercados, mayoristas de venta al público y shoppings. Sólo en esos últimos centros comerciales fueron anotadas cifras positivas contra el mes anterior (3,3%), aunque en el acumulado de este año resultó negativo (-1,2%). En cambio, los súper terminaron con bajas intermensual (-0,8%), interanual (-3.7%) y acumulada (-2,8%). También los mayoristas, en las tres comparaciones: -1,2%, -3,6% y -2,9%.

Tablero de Diputados, con resultado muy poco visto. Aprobaron el texto sobre discapacidad

En esta línea, septiembre no ofrecería un panorama de repunte. El trabajo de la consultora Scentia sobre consumo masivo indica una baja del 1% respecto de agosto. El descenso se nota en supermercados de cadena, autoservicios de barrio y mayoristas.

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El cuadro fue aceptado en parte por Milei. El Presidente dijo en una entrevista que los indicadores “no estarían evolucionando tan positivamente” como el Gobierno esperaba, pero lo adjudicó especialmente al shock externo. No parece un comentario aislado. El oficialismo modificó las fechas de sus promesas sobre un salto espectacular de la economía: las trasladó al 2028, atadas además al plan reeleccionista.

En un terreno complicado -entre otras razones, por las lecturas que puedan ser hechas en el mundo empresarial y en el de las finanzas-, aumentan las exigencias en el frente político, y por supuesto eso lo siente el oficialismo y lo advierte el heterogéneo paño que integran desde aliados del Gobierno hasta opositores duros. El Congreso lo refleja.

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Diputados trató esta semana temas densos, en la sesión motorizada por el oficialismo para desarmar la ofensiva opositora. En rigor, los libertarios y sus socios se movieron con letra propia pero con títulos impuestos desde la otra vereda: una salida para ley de Tierras, discapacidad y morosidad en el endeudamiento familiar. Lo que terminó ocurriendo en el recinto fue significativo.

El oficialismo logró la aprobación de su proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que sumó como novedad la restitución de la ley de Tierras que antes buscaba derogar. El texto anula un artículo del DNU 79/2023. Y en la práctica, fue la coronación de la jugada libertaria que cedió en este punto para salvar aquel decreto inaugural de Milei, repuesto en la mira por la oposición.

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Con todo, el giro más impactante de LLA fue expuesto en las negociaciones de los últimos días, prolongadas en el recinto, para cerrar el tema de discapacidad. En medio de las presiones opositoras y los reclamos de aliados, el oficialismo ofreció finalmente un texto que en buena medida mantiene los puntos de la emergencia en discapacidad. De ese modo, Diputados mostró un tablero muy pocas veces visto: 237 votos a favor. El cambio fue acompañado por promesas libertarias sobre el aval del Gobierno en materia presupuestaria. En cualquier caso, el volumen de la votación dejaría escaso margen para el incumplimiento una vez que sea ley. Se verá.

Para completar y exhibir lo cambiante o voluble del tablero legislativo en estas horas, el último tramo de la sesión fue para morosidad. El oficialismo advirtió que no le daban los números para aprobar su propuesta y, con apoyo de aliados, hizo una jugada de manual: consiguió que el proyecto vuelva a las comisiones. Abre así otro capítulo de negociaciones.

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El texto sobre discapacidad debe ser refrendado ahora por el Senado, que por segunda vez tiene que tratar también la cuestión de la ley de Tierras. Arrastra además su lista: sobresale la reforma electoral, a la espera de lo que ocurra con las extensas tratativas para bajar las PASO. La Cámara alta concentra además la atención interna del oficialsimo. Allí juega Patricia Bullrich. Historia abierta.