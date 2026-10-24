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El primer ministro de Francia consideró “elevado” el nivel de amenazas para las protestas convocadas en todo el país

Miles de manifestantes saldrán a las calles este sábado para continuar con los reclamos al Gobierno galo por el impacto del costo de vida, la crisis de vivienda y los servicios públicos. Sébastien Lecornu señaló a la ultraizquierda como responsable de generar un clima hostil en las movilizaciones

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, se retira tras la reunión semanal del gabinete en el Palacio del Elíseo, en París (Francia) (REUTERS/Sarah Meyssonnier/Archivo)
El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, se retira tras la reunión semanal del gabinete en el Palacio del Elíseo, en París (Francia) (REUTERS/Sarah Meyssonnier/Archivo)
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El primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, advirtió a última hora del viernes que la amenaza de disturbios sigue “elevada” ante las movilizaciones convocadas para este sábado y anunció que el Gobierno adaptará su operativo de seguridad tras los actos vandálicos de la semana pasada.

La amenaza sigue elevada por la ultraizquierda. La vigilancia también se centrará en la delincuencia porque aprovecha los disturbios”, afirmó Lecornu en Limoges, ciudad del suroeste francés donde visitó el Ayuntamiento incendiado durante las movilizaciones del sábado anterior.

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El ministro del Interior, Laurent Nuñez, anunció el despliegue de 70.000 policías y gendarmes, además de de helicópteros, vehículos blindados y cañones de agua, en todo el país para garantizar la seguridad durante las protestas.

Lecornu sostuvo que las autoridades extrajeron lecciones de los incidentes previos y ajustarán el dispositivo policial para impedir que se repitan.

El jefe de Gobierno rechazó vincular los disturbios con una movilización social o estudiantil. “Lo repetimos para quienes no siempre han querido creerlo: lo que ocurrió aquí la semana pasada no tiene nada que ver con un movimiento social o estudiantil”, declaró. El primer ministro distinguió entre quienes expresan su desacuerdo con el Gobierno y los responsables de saqueos y daños materiales. “Se empieza a asimilar a los manifestantes y a quienes discrepan del Gobierno —lo cual es propio de las democracias— con quienes se dedican a saquear y destrozar”, lamentó.

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Un manifestante sostiene una bandera francesa junto a objetos en llamas en medio de enfrentamientos en una calle cercana a la plaza de la República, París, Francia, el 17 de octubre (REUTERS/Jack Taylor)
Un manifestante sostiene una bandera francesa junto a objetos en llamas en medio de enfrentamientos en una calle cercana a la plaza de la República, París, Francia, el 17 de octubre (REUTERS/Jack Taylor)

Lecornu advirtió que la vigilancia también apunta a la delincuencia común y a grupos identificados como “Black Blocs”, a los que atribuyó el objetivo de aumentar la confusión durante las protestas.

Varias ciudades francesas, incluida París y la propia Limoges, reforzaron sus medidas de seguridad con toques de queda y prohibiciones de manifestaciones. El primer ministro pidió “conciliar la libertad de manifestación con la protección de los centros urbanos”.

Los estudiantes seguirán con las marchas

Las organizaciones estudiantiles de Francia anunciaron el viernes que mantendrán las movilizaciones y los bloqueos de institutos después de reunirse con el presidente Emmanuel Macron, a quien reclamaron medidas concretas para responder a sus demandas.

El encuentro en el Palacio del Elíseo fue el primero entre Macron y representantes de asociaciones de estudiantes de enseñanza media desde el inicio de la crisis, hace tres semanas. Los portavoces reconocieron algunos avances, aunque consideraron insuficientes las propuestas.

French high school and university students hold a French national flag as they march on a bridge above the River Seine during a demonstration in Paris as part of a nationwide protest movement led by students, supported by teachers, school parents and labour unions, demanding better school conditions and concrete measures, France, October 13, 2026. REUTERS/Abdul Saboor
French high school and university students hold a French national flag as they march on a bridge above the River Seine during a demonstration in Paris as part of a nationwide protest movement led by students, supported by teachers, school parents and labour unions, demanding better school conditions and concrete measures, France, October 13, 2026. REUTERS/Abdul Saboor

Según los estudiantes, el mandatario se mostró dispuesto a reformar el sistema de acceso a la universidad. Las organizaciones exigen la derogación total de esa normativa. Los reclamos incluyen mejoras en los institutos, mejores condiciones de estudio y la sustitución de docentes ausentes. Lecornu recibirá a los representantes el próximo lunes y podría responder a parte de esas exigencias.

Queremos mantener el pulso”, declaró a BFMTV el vicepresidente de la asociación Les Lycéens!, Louis Letoublon. El dirigente cuestionó la respuesta del Ejecutivo, acusó al Gobierno de “improvisación” y afirmó que las propuestas actuales “no son satisfactorias”.

“Queremos propuestas concretas, cifras”, insistió a la vez que confirmó la continuidad de los bloqueos tras las dos semanas de vacaciones escolares.

París cierra sus museos y la policía se despliega

Los principales museos de París, entre ellos el Louvre, el Museo de Orsay, el Museo Picasso y el Grand Palais, permanecerán cerrados ante la amenaza de nuevos disturbios, después de los daños y saqueos registrados en comercios franceses el fin de semana pasado.

Manifestantes y estudiantes de escuelas de arte y cultura bloquean la entrada al Museo del Louvre durante una manifestación en apoyo a un movimiento estudiantil de secundaria que exige mejores condiciones escolares y medidas por parte del gobierno, en París, Francia, el 19 de octubre de 2026 (REUTERS/Abdul Saboor)
Manifestantes y estudiantes de escuelas de arte y cultura bloquean la entrada al Museo del Louvre durante una manifestación en apoyo a un movimiento estudiantil de secundaria que exige mejores condiciones escolares y medidas por parte del gobierno, en París, Francia, el 19 de octubre de 2026 (REUTERS/Abdul Saboor)

El Grand Palais alberga una exposición dedicada a Paul Cézanne, que tampoco abrirá al público durante la jornada. La feria Art Basel abrió sus puertas el viernes, pero solo por ese día. Los organizadores cancelaron la programación prevista para el fin de semana por razones de seguridad.

Los comercios parisinos reforzaron sus medidas de protección durante la semana. Cerca de la plaza de la República, uno de los focos de incidentes del último fin de semana, una sucursal bancaria y varios negocios instalaron paneles de madera en sus frentes para prevenir saqueos.

El prefecto de Policía de París, Patrice Faure, pidió a los comerciantes que contrataran guardias de seguridad tras los disturbios. Más tarde, aclaró que la protección de los propietarios y de sus establecimientos corresponde al Estado.

El fin de semana pasado, unas 3.000 tiendas sufrieron daños o saqueos en toda Francia.

(Con información de EFE y Associated Press)

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