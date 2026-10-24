Política

Coparticipación: un seminario en el Senado expuso el descalabro impositivo y la falta de acuerdos

Se destacó un curioso dato sobre las gestiones kirchneristas, que fueron de las más injustas en cuanto a federalismo. Declaración de certeza de la Corte Suprema, la sugerencia que deslizó una ONG para destrabar la discusión legislativa. El delirio de Ingresos Brutos: de 5,5 puntos en Neuquén a 21 en Catamarca

Seminario coparticipación Senado
Los senadores Eduardo Vischi y Flavia Royón junto a los cuatro expositores que disertaron esta tarde en la comisión de Coparticipación Federal de la Cámara alta
Guardar

Como era de esperarse, un seminario sobre coparticipación en el Senado expuso, una vez más, el descalabro impositivo vigente desde hace largos años y, sobre todo, dejó un dato curioso sobre las gestiones kirchneristas, más allá del relato: fueron de las más injustas en cuanto a federalismo y las que tuvieron los pisos más bajos -incumplimiento- del 34% de la masa a compartir entre Nación y provincias.

Durante una reunión informativa ocurrida días atrás, titulada “Repensar la coparticipación: del diseño federal a la realidad de las provincias”, expusieron el ministro de Economía de Salta, Roberto Dib Ashur; el diputado radical Lisandro Nieri (Mendoza); el ex legislador macrista -defensor acérrimo de la era Cambiemos desde la comisión de Presupuesto de la Cámara baja- y actual director ejecutivo de Cippec, Luciano Laspina; y el titular económico de Fundar, Guido Zack.

PUBLICIDAD

El convite fue comandado por el titular de la comisión, Eduardo Vischi (Corrientes); y la vice de la misma, la peronista disidente Flavia Royón (Salta). Primero disertó Zack, quien se refirió a la Argentina como uno de los países con “mayor desigualdad territorial en el mundo” -detrás de Rusia y Eslovaquia- y alertó sobre la pérdida de recursos por año en relación con el Producto Bruto.

Tras ello, el invitado dijo que, desde fines de la década del noventa, el piso de 34% sólo se acercó en algún año y que la peor época fue entre 2002 y 2016. Es decir, durante toda la era kirchnerista. De hecho, algunos estudios que se dedican a la cuestión impositiva sitúan 2010 como más flojo del período. El representante de Fundar luego aclaró que, tras el fallo de la Corte sobre la detracción de 15% para seguridad social -la bienvenida anticipada del máximo tribunal de justicia a Mauricio Macri-, se aproximó más hacia dicha meta.

PUBLICIDAD

Seminario coparticipación Senado
La reunión se realizó en el Salón Azul del Senado

Zack pinceló un panorama aún más alarmante y que no involucra a Nación. La medalla de oro siempre queda en manos de Ingresos Brutos que, según señaló, representa alrededor del 85% de los recursos provinciales propios. Lo que importa es la diferencia entre distritos: va de 5,5 puntos en Neuquén hasta 21 en la Catamarca de Raúl Jalil y de su brazo político en el Senado, el ahora ex kirchnerista Guillermo Andrada. También fueron recordados los 80 regímenes que tiene Córdoba y los saldos a favor que se acumulan en todo el país y que terminan, como siempre, en un tributo encubierto.

En tanto, Laspina planteó dos cuestiones valoradas por Vischi. Por un lado, en conocimiento de lo complejo que implica que el Congreso y las legislaturas locales obtengan un consenso generalizado, se refirió a explorar caminos sobre una eventual reglamentación del proceso de sanción de una ley relacionada con el tema -quinto párrafo, inciso 2, del artículo 75 de la Constitución-; mientras que, en segundo término, apuntó a una “acción declarativa de certeza ante la Corte Suprema”, ya sea desde una ONG, un distrito o el mismo Ejecutivo. “Tirar un poco del nudo para destrabar”, enfatizó el ex amarillo.

No fue una novedad, por fuera de las rivalidades políticas, la baja asistencia no sólo de los integrantes de la comisión, sino de los legisladores, en general. Son los representantes de las provincias. Una muestra de la bajísima voluntad para resolver un asunto delicado que contrasta, de manera muy notoria, cuando aparecen las quejas ante Nación -sin distinción de quien se encuentre a cargo de la administración central- por fondos discrecionales.

Los mayores contactos se dan, en particular, cuando se está por votar un proyecto en el Congreso. Ahí, los llantos se convierten en cataratas. O se frena la agenda. En el pasado, varios ex gobernadores se convirtieron en rehenes -sin chistar y con un silencio más que llamativo y cobarde- de la billetera ajena o del “bolsillo del payaso”, en referencia al de los contribuyentes que regentea Balcarce 50. Hoy, algunos de ellos siguen en juego -desde otro lugar- y critican al mileísmo. Transcurrieron tan sólo un par de años.

Temas Relacionados

CoparticipaciónImpuestosIngresos BrutosSenado de la NaciónCristina KirchnerEduardo VischiFlavia RoyónGuido ZackLuciano LaspinaProvinciasÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Gobierno navega cortocircuitos internos por el proyecto Malvinas y apura un dictamen para el martes

La iniciativa que instrumenta Santiago Caputo quedó trabada por falta de acuerdos y volvió a exponer el cruce entre las Fuerzas del Cielo y los Menem. En Casa Rosada aseguran que los retoques serán menores, mientras que en Diputados dicen estar “muy cerca” de la firma. Una negociación contrarreloj

El Gobierno navega cortocircuitos internos por el proyecto Malvinas y apura un dictamen para el martes

Milei habló de la causa $LIBRA tras ser sobreseído: “Intentaron un golpe de Estado y no pudieron”

El Presidente se refirió en muy duros términos contra la oposición luego de que la Justicia determinara que no hubo delito en la investigación que involucró a la criptomoneda. “Somos honestos, estamos limpios”, afirmó

Milei habló de la causa $LIBRA tras ser sobreseído: “Intentaron un golpe de Estado y no pudieron”

Brasil, EEUU y la visita del Papa: qué piensan los argentinos sobre los eventos políticos de noviembre

Un sondeo de La Sastrería relevó cómo se proyectan en la Argentina el balotaje entre Lula y Bolsonaro, las legislativas clave para Trump y la llegada de León XIV

Brasil, EEUU y la visita del Papa: qué piensan los argentinos sobre los eventos políticos de noviembre

Reforma laboral: comenzó a renegociarse el único convenio que el Gobierno no quería que volviera a discutirse

La comisión paritaria de la UOM y una de las cámaras ya están conversando la actualización del convenio para adaptarlo a la reforma laboral, aunque Trabajo lo había excluido porque el sindicato está intervenido. Qué cambios se analizan

Reforma laboral: comenzó a renegociarse el único convenio que el Gobierno no quería que volviera a discutirse

El trasfondo de la nueva jugada de Bullrich: cuáles son las chances de que se produzca su "Plan B"

La senadora nacional volvió a publicar un sugestivo video que deja pistas sobre su estrategia política de cara al año próximo. Los escenarios que sigue evaluando y la repercusión en el Congreso. La Casa Rosada no recogió el guante y bajó la posibilidad de confrontar

El trasfondo de la nueva jugada de Bullrich: cuáles son las chances de que se produzca su "Plan B"

DEPORTES

Scaloni define la primera lista de convocados de la era post Messi: ausencias obligadas y notables, y dos grandes dudas

Scaloni define la primera lista de convocados de la era post Messi: ausencias obligadas y notables, y dos grandes dudas

De calar bolsas de cereales a ser el único periodista argentino que cubrió la épica definición Lauda vs. Hunt, con Fangio de comentarista

La Montada en las tribunas y “palos para todos”: cuando la dictadura detuvo a la hinchada de Nueva Chicago por cantar la marcha peronista

Se inició la fecha 14 del Torneo Clausura con triunfos de Platense, Gimnasia de La Plata y Atlético Tucumán

Comenzó la fecha 14 del Torneo Clausura: así está la lucha por el ingreso a las copas internacionales y los playoffs

TELESHOW

Fiorel, la hija de Piero, a dos semanas de la muerte de su padre: “La música es un mantra y un refugio”

Fiorel, la hija de Piero, a dos semanas de la muerte de su padre: “La música es un mantra y un refugio”

Juan José Campanella habla de la serie sobre la tragedia que atravesó Matías Bagnato: “A veces el mal no tiene redención”

Bersuit Vergarabat celebra los 25 años de “Hijos del Culo”: “Esas canciones siguen teniendo mucha actualidad”

El duro pase de factura de Mex Urtizberea a Mario Pergolini al aire: “Me rechazaste dos veces”

La tristeza del participante de MasterChef Junior, que sufrió hate en redes, tras quedar eliminado: “Sigo teniendo fe”

INFOBAE AMÉRICA

Expertos de siete países aportan recomendaciones para el futuro forestal de Panamá

Expertos de siete países aportan recomendaciones para el futuro forestal de Panamá

EEUU reducirá su personal en cuatro embajadas de Medio Oriente debido al aumento de las amenazas de Irán

EEUU llamó a colaborar de forma “discreta” con la CIA a quienes buscan un cambio en Cuba: “Es el momento”

El dictador Kim Jong-un exigió a empresas norcoreanas acelerar la “revolución militar” y construir el ejército más fuerte

Organizaciones brasileñas expresaron su preocupación por la “censura” en redes sociales a horas de las elecciones