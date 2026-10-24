Los rebeldes hutíes asedian una ciudad en Yeman en plena crisis por las reservas de agua y alimentos

Niños llenan bidones con agua potable procedente de un depósito donado por una organización benéfica en la ciudad de Taiz, al suroeste de Yemen, el 18 de octubre de 2026 (REUTERS/Anees Mahyoub)

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El agua potable ha escaseado en Taiz durante más de una década, pero el problema alcanzó niveles críticos en las últimas semanas, a medida que los rebeldes hutíes, respaldados por Irán, asedian la tercera ciudad más grande de Yemen en su creciente conflicto con las fuerzas gubernamentales.

Según grupos humanitarios, las necesidades de los más de un millón de habitantes de Taiz apenas se están cubriendo, ya que el acceso a los pozos es limitado, las plantas desalinizadoras se están quedando sin combustible y a los camiones cisterna de reparto de agua se les impide en gran medida entrar en la ciudad.

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Las familias están racionando hasta la última gota. Antes de que Taiz fuera sitiada, Hadil al-Shahid y sus dos hijos pequeños usaban unos 10 litros (unos 2,6 galones) de agua embotellada al día para beber y cocinar; ahora hacen que la misma cantidad les dure unos cuatro días.

“Dejamos de tomar café y té, que solíamos tomar a diario”, dijo al-Shahid en una entrevista telefónica.

Familias como la de al-Shahid están pagando hasta un 75% más por el agua embotellada que hace tan solo unas semanas, y algunas han empezado a comprar agua a crédito.

El asedio de Taiz, puerta de entrada estratégica al sur de Yemen, no solo restringe el suministro de agua. La escasez de alimentos ha disparado los precios. El combustible también escasea, lo que dificulta el mantenimiento de servicios básicos como hospitales y saneamiento, agravando así los riesgos para la salud pública.

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Amnistía Internacional ha pedido a los hutíes que abran inmediatamente las carreteras de acceso a la ciudad, afirmando que Taiz está siendo empujada “al borde de una grave catástrofe humanitaria”.

Los hutíes asfixian Taiz y cortan el acceso de los residentes a los pozos

Yemen se sumió en una guerra civil en 2014, cuando los hutíes tomaron gran parte del norte del país, incluida la capital, Saná, y obligaron al gobierno reconocido internacionalmente a exiliarse. Desde entonces, Taiz ha sido un foco principal de los combates.

Los daños causados ​​por la guerra a la anticuada infraestructura hídrica de Taiz agravaron la presión del crecimiento demográfico y las sequías frecuentes, lo que provocó la disminución de las reservas de agua subterránea. Los residentes comenzaron a pagar por el agua que les llegaba en camiones cisterna, una alternativa bastante fiable, hasta hace poco.

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Personas llenan bidones con agua potable de un depósito de ayuda humanitaria en la ciudad de Taiz, en el suroeste de Yemen, el 20 de octubre de 2026 (REUTERS/Ebrahim al-Suhaibi)

En agosto, Yemen se había convertido en un frente cada vez más amplio en la guerra contra Irán. Los hutíes intensificaron su avance sobre Taiz el mes pasado, tras la rápida captura de la ciudad portuaria de Mokha, una zona a unos 130 kilómetros (80 millas) de distancia que es vital para controlar el tráfico marítimo a través del mar Rojo. A medida que las fuerzas hutíes tomaban el control de más terrenos y carreteras alrededor de Taiz, se cortó el acceso de los residentes a los pozos cercanos y disminuyeron los suministros de agua provenientes del exterior de la ciudad.

En algunos casos, los camioneros que han logrado transportar agua han triplicado sus tarifas para realizar el peligroso viaje.

A medida que disminuyen las reservas de combustible en la ciudad, su empresa de suministro de agua tiene dificultades para mantener sus operaciones limitadas y las plantas desalinizadoras funcionan muy por debajo de su capacidad.

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Taiz está sufriendo escasez de combustible y alimentos

Desde agosto, la provincia de Taiz, que incluye la ciudad y sus alrededores, ha acogido a aproximadamente la mitad de las personas desplazadas de otras partes de Yemen a causa de los combates: unas 124.000 personas, según expertos en migración de las Naciones Unidas. Esto agrava aún más la ya limitada oferta de agua y otros productos básicos.

Algunas familias desplazadas viven ahora en refugios improvisados ​​o tiendas de campaña y sobreviven con una sola comida al día, según declaró Jens Laerke, portavoz de una división de las Naciones Unidas centrada en la ayuda de emergencia.

El combustible para cocinar y transportarse también se ha vuelto escaso y más caro. El precio del gas para cocinar se ha cuadruplicado, según Hani Bafaqih, experto en agua, saneamiento e higiene de la organización humanitaria CARE en Yemen. Para subsistir, algunas familias cocinan con fuegos artificiales hechos con leña, carbón o cartón.

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Trabajadores recogen basura de una calle en la ciudad de Taiz, al suroeste de Yemen, el 20 de octubre de 2026 (REUTERS/Anees Mahyoub)

Esta escasez de combustible ha dificultado que los comedores comunitarios proporcionen comidas calientes gratuitas a las familias y también ha obligado al cierre de los servicios de recogida de residuos.

“La escasez se retroalimenta. Sin combustible, las bombas de agua, los generadores de los hospitales y la recolección de residuos sólidos se detienen. Con menos agua potable y la acumulación de basura, aumenta el riesgo de enfermedades, incluido el cólera”, dijo Laerke. Los riesgos para la salud se agravan cuando las familias sedientas recurren a pozos sin protección que podrían estar contaminados con enfermedades transmitidas por el agua, agregó.

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Los precios de los alimentos también se están disparando. La harina y el arroz son aproximadamente un 50% más caros que durante el verano, según las organizaciones de ayuda, y las frutas y verduras son difíciles de encontrar.

Ahmed Abdel Gaber vive con otros nueve miembros de su familia entre las ruinas de otro edificio, tras haber sido desplazados de su hogar por los combates. Antes se ganaba la vida transportando materiales de construcción, pero esos ingresos ya no son estables y su familia apenas sobrevive.

“Dependemos en gran medida de la ayuda y las donaciones de la gente para conseguir alimentos”, dijo en una entrevista telefónica.

Al-Shahid, dueña de una peluquería, comentó que sus ingresos también se redujeron drásticamente hace unas semanas. El salón se vio obligado a cerrar, ya que sus clientes habituales comenzaron a priorizar sus gastos en comida y agua. Su hija de 10 años y su hijo de 5 ahora comen principalmente arroz, pan y queso, añadió.

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Una mujer que vende pan espera clientes en un mercado de la ciudad de Taiz, en el suroeste de Yemen, el 20 de octubre de 2026 (REUTERS/Anees Mahyoub)

Por qué Taiz es importante para los hutíes

Si bien el gobierno yemení reconocido internacionalmente aún controla el centro de Taiz, el asedio dificulta el suministro de provisiones a sus fuerzas en la zona. En las colinas que rodean Taiz, las fuerzas gubernamentales intentan repeler a los hutíes, pero se enfrentan a una fuerte resistencia, especialmente al este de la ciudad.

Según los analistas, tomar el control de la ciudad de Taiz es vital para los hutíes si pretenden avanzar hacia el sur, en dirección a Adén y Lahj, pero eso no será fácil.

“Cualquier intento de los hutíes por apoderarse de partes de la ciudad, y mucho menos de tomarla por completo, probablemente requeriría una batalla prolongada y costosa, con importantes bajas entre los combatientes hutíes”, dijo Ahmed Nagi, analista sénior del International Crisis Group.

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Tres funcionarios hutíes afirmaron que el grupo rebelde controla aproximadamente el 80% del territorio rural que rodea Taiz y varios barrios clave dentro de la ciudad. La agencia Associated Press no pudo verificar de forma independiente las declaraciones de estos funcionarios, quienes hablaron bajo condición de anonimato por no estar autorizados a informar a los medios, pero la ministra de Asuntos Exteriores de Yemen, Afrah al-Zouba, reconoció el creciente control del grupo rebelde sobre la ciudad.

Taiz , la ciudad yemení asediada por los rebeldes hutíes (AP/Abdulnasser Alseddik, File)

Según los funcionarios, la lucha de los hutíes por el control de la ciudad se ve dificultada considerablemente por su numerosa población civil.

A principios de esta semana, misiles disparados por los hutíes impactaron en una zona residencial de Taiz, matando a dos adolescentes y volviendo a poner de relieve los peligros a los que se enfrentan los civiles.

Abdel Gaber afirma que oye fuertes explosiones a diario, producto de los combates que tienen lugar a unos 5 kilómetros de distancia. La familia no regresa a su hogar en un pueblo de montaña por temor a su seguridad.

Para al-Shahid, abandonar Taiz no es una opción, ya que los costes de viaje y de alquiler de una vivienda en otra provincia son prohibitivos. “Permanecer en nuestra casa es inevitable, ya sea una cuestión de vida o muerte”, agregó.

(AP)