El alcalde de Dajabón, en República Dominicana, advierte que las pandillas haitianas podrían atentar contra los militares de El Salvador

El alcalde dominicano Santiago Riverón afirmó que las pandillas haitianas conocen el terreno y tienen capacidad para enfrentar a las fuerzas de El Salvador./ (Redes sociales de Santiago Riverón)

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El alcalde de Dajabón, Santiago Riverón, sostuvo que las pandillas haitianas podrían atentar contra los militares de El Salvador si el presidente Nayib Bukele decide ampliar su respuesta tras la desaparición de cuatro técnicos salvadoreños en las afueras de Puerto Príncipe.

“Bukele puede mandar a medio Ejército de El Salvador y se lo van a matar como pollos en Haití”, afirmó Riverón, en declaraciones recogidas por Listín Diario.

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El funcionario dominicano argumentó que los grupos armados conocen el terreno y cuentan con capacidad para enfrentar a fuerzas que ingresen al país.

La declaración se produjo después de que Bukele advirtiera a las pandillas haitianas que deberán entregar “vivos y sin ningún daño” a los cuatro ciudadanos salvadoreños desaparecidos. El mandatario anunció además el inicio de una operación militar para localizarlos.

Riverón expresa sus serias dudas sobre la efectividad y las consecuencias de una posible intervención militar salvadoreña en Haití, liderada por Nayib Bukele, advirtiendo sobre el peligro que correrían las tropas.

Los cuatro integrantes de la Fuerza de Tarea Libertad II son aerotécnicos vinculados a la misión internacional desplegada en Haití. La Fuerza Armada de El Salvador señaló que el grupo fue atacado cuando regresaba a su campamento en un vehículo blindado.

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La emboscada ocurrió el domingo 18 de octubre en Santo, una zona de Croix-des-Bouquets, comuna situada cerca de Puerto Príncipe. Hombres armados abrieron fuego contra el vehículo, que luego se incendió. Los técnicos se vieron obligados a escapar a pie y desde entonces se perdió la comunicación con ellos.

Según Bukele, los cuatro salvadoreños no cumplen funciones de combate. El mandatario indicó que, el trabajo de ellos, se concentra en tareas de aviación, evacuaciones médicas y asistencia para salvar vidas dentro de la Fuerza de Supresión de Pandillas, una misión internacional respaldada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

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El presidente salvadoreño explicó que los técnicos volvían de realizar compras cuando se produjo el ataque. Hasta este jueves 22 de octubre no se habían divulgado sus nombres ni se conocía públicamente información sobre su estado de salud o su paradero.

Los cuatro técnicos salvadoreños forman parte de la misión respaldada por la ONU y cumplen tareas de aviación y evacuaciones médicas en Haití./ (REUTERS/Patrice Noel)

En una publicación en sus redes oficiales, Bukele dirigió un mensaje a los responsables del secuestro. El presidente sostuvo que la operación iniciada por las autoridades salvadoreñas representa una primera respuesta. “El ataque de hoy no es nada comparado con lo que viene si no entregan a los cuatro rehenes vivos”, señaló.

El mandatario vinculó la advertencia con la política de seguridad que llevó adelante contra las organizaciones criminales en su país. “Ya terminamos con las pandillas de El Salvador y podemos terminar con las de ustedes también”, expresó.

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Bukele planteó una salida condicionada a la liberación de los cuatro técnicos. “Todavía tienen tiempo para evitarlo. Devuélvannos a nuestros cuatro compatriotas vivos, sin ningún daño, y todo volverá a ser como antes del secuestro”, afirmó.

La advertencia elevó la tensión en torno al operativo de búsqueda. No quedó claro si una eventual ampliación de las acciones involucraría más personal salvadoreño, fuerzas haitianas o integrantes de la misión internacional que actúa contra las pandillas.

ARCHIVO: Nayib Bukele exigió a las bandas criminales la entrega inmediata de los rehenes con vida y sin ningún daño./ (AP Foto/Salvador Meléndez, archivo)

Haití declaró prioritaria la liberación de los técnicos

El Gobierno de Haití informó que la liberación de los cuatro salvadoreños constituye una “prioridad absoluta”. Las autoridades analizaron medidas para reforzar las operaciones de seguridad junto con la Fuerza de Supresión de Pandillas.

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Riverón, alcalde de una localidad de República Dominicana ubicada en la frontera con Haití, consideró que el caso podría atraer una mayor atención internacional sobre la crisis de seguridad haitiana. También mencionó la posible participación de Estados Unidos en una respuesta más amplia contra las organizaciones armadas.

El ataque contra los técnicos salvadoreños fue descrito como el primer hecho de gran magnitud contra la fuerza internacional desde el inicio de sus operaciones en territorio haitiano. La búsqueda continuaba este jueves, mientras las autoridades mantenían sin confirmar si los cuatro hombres seguían con vida.