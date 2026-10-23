El Salvador

El Salvador crecería 4.5% en 2026 y se ubicaría entre las economías líderes regionales, según Cepal

La estimación de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe comparte el cuarto puesto con Panamá

Gráfico de barras ascendentes con una flecha verde hacia arriba, la bandera de El Salvador en una barra y un mapa de América Latina al fondo.
Un gráfico con barras ascendentes y la bandera de El Salvador simboliza las proyecciones de crecimiento económico para el país hacia 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) ubicó a El Salvador entre las economías de mayor crecimiento de la región en 2026, con una previsión de 4.5%, en un año para el que el organismo redujo su cálculo para América Latina y el Caribe del 2.2% al 2%. El organismo ajustó su previsión para la economía salvadoreña desde 3.9% para este año, publicada en agosto cuando ya le daba 0.5% más que la estimación que tenía en abril.

La revisión sitúa a varios países de Centroamérica por encima del promedio regional. Además de El Salvador y Panamá, la Cepal indicó que Guatemala crecería 4.1%; Nicaragua, 3.7%; Honduras, 3.5%, y Costa Rica, 3.5%, según las nuevas estimaciones difundidas este jueves por la entidad de las Naciones Unidas.

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La cifra coloca a El Salvador al nivel de Panamá y Paraguay dentro de las proyecciones de Cepal, solo por detrás de Venezuela, cuya economía crecería 6.5%. El país centroamericano también supera la estimación regional y se mantiene entre los mercados con mayor dinamismo esperado en Centroamérica.

La revisión de Cepal se produjo en un escenario de incertidumbre internacional, tensiones geopolíticas, alteraciones en las rutas logísticas y menor previsibilidad de la política comercial. El organismo de las Naciones Unidas sostuvo que esos factores afectan la demanda externa y elevan los costos de producción e importación, en especial por el encarecimiento de la energía y los alimentos.

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Mapa de El Salvador con una bandera del país, rodeado de fajos y billetes sueltos de cien dólares estadounidenses.
Un mapa de El Salvador con su bandera nacional muestra la presencia de billetes de cien dólares estadounidenses que representan la economía dolarizada del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Salvador coincide con el cálculo del FMI y el Banco Mundial

La previsión de la Cepal de 4.5% para El Salvador coincide con la estimación más reciente del Fondo Monetario Internacional (FMI), divulgada en octubre en su informe de Perspectivas de la Economía Mundial. El Fondo anticipó una aceleración frente al crecimiento de 3.5% estimado para 2025, aunque proyectó una moderación hasta el 4% en 2027.

El FMI había calculado en abril una expansión de 3.3% para 2026. Su actualización elevó esa cifra en 1.2 puntos porcentuales y situó a la economía salvadoreña entre las de mayor expansión de Centroamérica. Panamá, con una previsión de 5%, sería la única economía de la subregión por encima de El Salvador en la tabla del organismo.

El Banco Mundial también pronosticó un crecimiento de 4.5% para El Salvador en 2026. En su informe de octubre, ubicó al país como la tercera economía de mayor expansión de América Latina y el Caribe, por detrás de República Dominicana y Paraguay, ambas con una proyección de 4.7%.

La entidad multilateral revisó al alza sus expectativas para la economía salvadoreña en tres ocasiones durante el último año. En octubre de 2025, estimaba un crecimiento de 2.5% para 2026; en enero lo elevó al 3%; en junio, al 3.2%, y en octubre alcanzó el 4.5%.

Infografía con texto informativo, un gráfico de barras ascendente, un podio de tres posiciones, banderas y la cifra de 4,5 por ciento.
Una infografía del Banco Mundial ubica a El Salvador como la tercera economía de mayor expansión en América Latina para 2026, con una proyección del 4,5%. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los organismos prevén una desaceleración a partir de 2027

El Banco Mundial atribuyó sus expectativas a la mejora de las condiciones de seguridad, la consolidación fiscal y la inversión privada. Para 2027, prevé que el crecimiento de El Salvador se modere al 3.9%, mientras que para 2028 calcula una tasa de 3.5%.

El FMI también identificó riesgos externos para las proyecciones, entre ellos los precios de la energía y de los alimentos, las tensiones comerciales y eventuales interrupciones en el suministro energético. Su previsión sitúa el crecimiento centroamericano en 4.2% durante 2026 y en 4% en 2027.

Dentro de la subregión, Cepal calcula que Panamá y El Salvador crecerán 4.5% este año; Guatemala, 4.1%; Nicaragua, 3.7%; Honduras y Costa Rica, 3.5%. Esas tasas superarían el promedio de 2% previsto para América Latina y el Caribe.

En el resto de la región, República Dominicana alcanzaría un crecimiento de 4.4%; Perú, 3%; Ecuador, 2.6%; Colombia, 2.4%; Brasil, 2.1%; Argentina, 1.9%, y México, 1.6%. Venezuela lideraría la lista con 6.5%, mientras Haití y Cuba registrarían contracciones de 1.5% y 10.3%, respectivamente.

Infografía muestra mapa de Centroamérica con flechas y gráficos de crecimiento económico. Título: 'Centroamérica: ¿cómo crecerá cada país en 2026?'. Proyección regional 3,9%.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) proyecta un crecimiento económico del 3,9% para Centroamérica en 2026, con Nicaragua liderando y variaciones significativas por país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Cepal mantuvo en 2.5% su previsión regional para 2027, aunque advirtió que la evolución de la economía internacional y los posibles efectos del fenómeno de El Niño podrían alterar ese cálculo. Indicó que el impacto de los choques externos no será uniforme. Los países exportadores de materias primas pueden obtener ingresos adicionales si suben las cotizaciones internacionales, mientras las economías importadoras afrontan mayores costos y una posible pérdida de poder de compra en los hogares.

“La incertidumbre internacional está reconfigurando el entorno en el que operan las economías de la región”, señaló la Cepal en su comunicado. El organismo indicó que esos factores inciden sobre la demanda externa y encarecen tanto la producción como las importaciones.

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