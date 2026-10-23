Nicaragua

Nicaragüense confiesa el asesinato de su pareja e hija en Costa Rica y detalla su huida

Un comunicado de la Policía Nacional reveló los detalles del relato atribuido al sospechoso: desde el arma utilizada hasta la ruta de escape, pasando por una llamada que lo delató

Rafael Antonio Valdez García, de 42 años, fue localizado el 21 de octubre en la finca La Aurora, en Jinotega, y quedó bajo custodia policial mientras es remitido ante la Justicia nicaragüense. (Imagen de cortesía)
Rafael Antonio Valdez García, de 42 años, fue localizado el 21 de octubre en la finca La Aurora, en Jinotega, y quedó bajo custodia policial mientras es remitido ante la Justicia nicaragüense. (Imagen de cortesía)
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La Policía Nacional de Nicaragua informó que Rafael Antonio Valdez García confesó el asesinato de su cónyuge, Jasmina López Castro, y de la hija de ambos, Belkania Balezka Valdez López, en un hecho ocurrido durante la madrugada del sábado 17 de octubre en Liberia, provincia de Guanacaste, Costa Rica.

La versión fue divulgada en un comunicado de la institución, que reprodujo detalles de la declaración atribuida al detenido. Según ese documento, Valdez García relató que entró cerca de las 00:30 a la habitación donde dormían las víctimas con un machete.

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El comunicado policial señala que el hombre cortó la cuerda que sostenía el mosquitero de la cama. Jasmina López Castro despertó e intentó levantarse, de acuerdo con el relato presentado por las autoridades nicaragüenses. En ese momento, el sospechoso la habría atacado con el arma.

La niña dormía junto a su madre al momento del ataque

La Policía indicó que el detenido reconoció haber continuado la agresión contra su cónyuge. El documento añade que dijo haberle causado una nueva herida para asegurarse de que no sobreviviera.

(Foto cortesía Policía Nacional)
(Foto cortesía Policía Nacional)

La hija de la pareja, Belkania Balezka Valdez López, dormía en la misma cama que su madre. La niña también sufrió heridas mortales durante el ataque, según la confesión que la institución atribuyó a Valdez García.

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El comunicado no especifica las edades de Jasmina López Castro ni de la menor. Tampoco informa sobre antecedentes de violencia intrafamiliar, denuncias previas o el posible móvil del crimen.

El sospechoso dejó el machete bajo la cama y huyó a pie

Tras el ataque, el detenido habría dejado el arma debajo de la cama y escapado a pie hacia una zona montañosa, siempre de acuerdo con el informe de la Policía Nacional de Nicaragua.

La versión oficial señala que, cerca de las 06:00, Valdez García llegó a Liberia, donde compró un café. Después abordó un autobús que se dirigía a Peñas Blancas, en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua.

(Foto cortesía Policía Nacional)
(Foto cortesía Policía Nacional)

El hombre afirmó que ingresó a Nicaragua por un paso no habilitado, según el comunicado. Luego habría continuado el trayecto en transporte colectivo hasta Managua y, desde allí, se dirigió a Matagalpa.

La Policía situó su llegada a esa ciudad alrededor de las 17:00 del mismo sábado, casi 17 horas después de la hora en que habría comenzado el ataque en la vivienda de Liberia.

Una llamada a una vecina alertó sobre las muertes

Una vez en Matagalpa, Valdez García llamó a una vecina, a quien identificó solo como Carmen, según la nota de prensa. Durante esa comunicación, le habría confesado que había matado a su esposa y a su hija.

También le pidió que se dirigiera a la vivienda junto con las autoridades para retirar los cuerpos y evitar su descomposición, de acuerdo con el reporte policial.

La institución nicaragüense presentó esa llamada como uno de los elementos de la confesión del detenido.

El caso es investigado por las autoridades a partir de la muerte de Jasmina López Castro y su hija en Liberia. La información difundida hasta el momento corresponde al comunicado de la Policía Nacional de Nicaragua y a la declaración que esta institución atribuyó al sospechoso.

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