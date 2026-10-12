Piero Maza dirigirá por tercera vez consecutiva a Boca en la Sudamericana: será el árbitro de la ida ante Vasco da Gama

Piero Maza dialoga con Arruabarrena durante la serie ante Recoleta (REUTERS/Rodrigo Valle)

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Boca Juniors y Vasco da Gama abren este martes, desde las 21:30 en La Bombonera, la semifinal de la Copa Sudamericana. El árbitro será el chileno Piero Maza, quien ya había sido designado para los dos partidos de ida anteriores del equipo argentino en el torneo. Se trata de una racha poco común para el club en cruces de eliminación directa a nivel internacional.

Lo asistirán José Retamal y Carlos Poblete, también chilenos. Mathias Riquelme será el cuarto árbitro y José Cabero estará a cargo del VAR.

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Lo que dejaron sus dos actuaciones previas

En octavos de final, frente a Deportivo Recoleta, Maza expulsó a Wilfrido Báez y a Dairon Mosquera. Boca ganó 3-1 y cerró la serie con un 7-1 global. En cuartos, ante San Pablo, el local se impuso 1-0 con gol de Merentiel. Maza había echado a Domingos Duarte, pero el VAR lo convocó y la tarjeta roja se anuló.

Su historial con Boca

Con el de Vasco, será el sexto partido del chileno con el club, según el recuento que surge de sus antecedentes: Deportivo Cali (1-0, Libertadores 2022), Nacional Potosí (0-0, Sudamericana 2024), Alianza Lima (revancha de la Libertadores 2025, que Boca ganó pero quedó eliminado) y los dos de esta edición. Maza dirigió además la Finalissima entre Argentina e Italia y la final de la Sudamericana en la que Lanús superó a Atlético Mineiro.

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La serie

Vasco llega tras dejar afuera a Independiente Santa Fe por 2-0 global. La vuelta será el martes 20 de octubre, en una sede que aún no está definida. La final se jugará el 21 de noviembre en Barranquilla. Del otro lado de la llave, se cruzan el Atlético Mineiro, dirigido por el argentino Eduardo Domínguez, y Montevideo City Torque.

El Xeneize viene de igualar el viernes 2-2 ante Instituto en Córdoba por el Torneo Clausura. El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena está tercero en la Zona A, con 21 puntos, cinco menos que la Gloria, que lidera el grupo. Segundo está Defensa y Justicia, con 24.

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Vasco, por su parte, está 14° en el Brasileirao, con 35 unidades, a dos de la clasificación a la Sudamericana 2027, pero a tres de la zona de descenso, que ocupan Inter de Porto Alegre, Gremio, Remo y Chapecoense. Viene de igualar 0-0 ante Remo. Al mismo tiempo, se encuentra en semifinales de la Copa Do Brasil, instancia en la que se medirá ante Palmeiras en noviembre.

Para el cotejo de ida ante los cariocas, Boca no contará con su máxima figura, Leandro Paredes, quien sufrió una lesión muscular contra Instituto. Santiago Sosa, estrella de Vasco con pasado en River Plate y en Racing, subrayó cuánto puede impactar en el desarrollo del partido la ausencia del campeón del mundo y de América con la selección argentina.

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“Es importante que no juegue. A ver, yo creo que es una ventaja para nosotros porque Paredes maneja el fútbol de Boca. Veo siempre todos los partidos y la verdad es que todo el juego pasa por él. Es un jugador capaz de dar asistencias. Yo creo que cuando está él, Boca juega de una manera, cuando no está, juega de otra. Así que pienso que es una ventaja, pero bueno, después obviamente, va a ser un partido difícil adentro de la cancha, pero que no esté él es algo que me parece favorable”, analizó el polifuncional volante, que también puede actuar como central.