Lady Gaga revela su rutina de maquillaje en casa tras convertirse en madre junto a Michael Polansky

En un nuevo video publicado en Instagram, la intérprete detalló parte de su rutina de maquillaje.

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Lady Gaga compartió una nueva mirada a su rutina de belleza en casa a través de sus redes sociales.

La cantante, de 40 años, publicó el miércoles 7 de octubre un video en Instagram en el que muestra paso a paso algunos de los productos y técnicas que utiliza para preparar su rostro.

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En las imágenes, la artista comienza con la piel sin maquillaje y aplica un aceite facial. Posteriormente, utiliza lo que parece ser una crema para el rostro, a la que se refiere como su “salsa secreta”. Después incorpora la base de maquillaje y continúa con productos para definir y dar color al rostro.

Posteriormente, la intérprete aplica contorno y bronceador, extendiendo este último no solo por la cara, sino también por el pecho y las clavículas.

A continuación, utiliza un segundo tono de bronceador antes de aplicar corrector. La rutina continúa con delineador de labios y rubor en crema, que difumina directamente con los dedos.

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Lady Gaga compartió el orden en el que se aplica el maquillaje.

Para completar el aspecto que muestra en el video, Lady Gaga se pone un suéter marrón de punto grueso. La publicación fue acompañada por el mensaje “Glamour en casa”, junto a un emoji de corazón.

La cantante también ha mostrado anteriormente partes de sus rutinas de maquillaje y cuidado facial. La famosa, fundadora de la marca de cosméticos Haus Labs, publicó un video similar en Instagram el 3 de septiembre y otro el 25 del mismo mes.

En una de esas publicaciones, la artista aparece retirándose una mascarilla facial de color rosa, dejando al descubierto su rostro sin maquillaje.

Posteriormente, aplica corrector debajo de los ojos, en el centro de la frente y alrededor de la boca. Luego utiliza una barra de contorno debajo de los pómulos, sobre la nariz, en las esquinas de los ojos y a lo largo de la mandíbula.

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Lady Gaga ha mostrados sus rutinas de maquillaje recientemente.

La rutina concluye con un delineador de labios en tono marrón, que coloca alrededor del contorno de la boca y después difumina con un dedo. Lady Gaga describió esa combinación como su “santa trinidad” en un minuto y señaló que estaba compuesta por corrector, contorno y delineador de labios.

Las publicaciones sobre belleza coinciden con un periodo de cambios en la vida personal de la cantante. El 11 de septiembre, PEOPLE confirmó que Lady Gaga y su prometido, Michael Polansky, habían dado la bienvenida a su primer hijo.

De acuerdo con una fuente citada por la publicación, ambos “se tomaron un tiempo libre del trabajo este verano para estar con el bebé”.

“Ambos irradian felicidad cuando hablan de ser padres. Michael parece más ligero, más feliz”, expresó el informante.

Lady Gaga y Michael Polansky están disfrutando de esta nueva etapa como padres. (REUTERS/Mina Kim)

La relación entre Gaga y Polansky se hizo pública en 2020, cuando fueron fotografiados besándose durante una fiesta de Nochevieja en Las Vegas. De hecho, durante ese años en una entrevista con InStyle, la celebridad habló sobre su deseo de ser madre.

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“Tengo muchísimas ganas de tener hijos. Anhelo ser madre. ¿No es increíble lo que podemos hacer? Podemos gestar un ser humano dentro de nosotros y hacerlo crecer. Luego nace, y es nuestro deber mantenerlo con vida”, dijo.

En julio de 2024, la cantante confirmó que estaban comprometidos mientras conversaba con el primer ministro francés, Gabriel Attal, durante los Juegos Olímpicos de París.