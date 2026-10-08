Google abre Playground, una herramienta de IA para crear juegos sin programar

Te damos la bienvenida a Playground, una plataforma de juegos experimental que te permite crear, jugar y compartir juegos personalizados. Playground reduce las barreras para la creación, por lo que dar vida a ideas de juegos ahora puede ser tan sencillo como describirlas.

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Google presentó Playground, una plataforma experimental de Google Labs que genera videojuegos a partir de instrucciones de texto y permite ejecutarlos directamente en el navegador. El servicio se estrenó el 7 de octubre en Estados Unidos, inicialmente para mayores de 18 años, mientras que su llegada a otros mercados se realizará de manera gradual.

Cómo se crea un juego con instrucciones

Playground utiliza una interfaz de conversación en la que el usuario describe el juego que quiere desarrollar. Estas instrucciones, conocidas como prompts, son pedidos escritos que orientan a la inteligencia artificial sobre las reglas, los personajes, el apartado visual y otros elementos de la experiencia.

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Es posible comenzar desde cero o elegir plantillas de géneros como plataformas, carreras, preguntas y respuestas o defensa de torres. Una vez terminada la primera generación, el juego puede probarse inmediatamente y modificarse mediante nuevas órdenes. El usuario puede pedir cambios en el comportamiento de los enemigos, ajustar las físicas, agregar personajes, transformar escenarios o alterar las reglas.

La plataforma también admite imágenes de referencia para definir el estilo visual. Según la información difundida por Google, puede producir juegos en 2D y 3D, y algunas creaciones incluyen funciones multijugador y tablas de clasificación para competir con otras personas.

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Detrás de estas funciones se encuentran modelos de inteligencia artificial de Google como Gemini, Nano Banana y Lyria. Cada uno interviene en distintos componentes de la generación, desde la interpretación de las instrucciones hasta los recursos visuales y sonoros.

Google sostiene que la creación de videojuegos estuvo históricamente limitada a personas con experiencia técnica. Playground busca reducir esa barrera al convertir una descripción escrita en una experiencia funcional, aunque el resultado puede seguir ajustándose después de la primera versión generada.

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Acceso, créditos y disponibilidad

Los juegos funcionan desde navegadores de computadoras y dispositivos móviles. Sus autores pueden compartirlos con amigos o publicarlos para que aparezcan dentro de la plataforma y sean descubiertos por otros usuarios.

Jugar las creaciones publicadas es gratuito, pero generar videojuegos utiliza un sistema de créditos que se renueva semanalmente. Existe una modalidad sin costo con una cantidad limitada, mientras que los suscriptores de Google One AI reciben más créditos. El acceso a las herramientas de creación también se está habilitando por etapas, aunque los usuarios de pago pueden utilizarlas desde el comienzo.

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Para entrar es necesario contar con una cuenta. La disponibilidad regional sigue siendo uno de los principales límites del lanzamiento: Playground todavía no funciona en fuera de Estados Unidos y Google no comunicó una fecha para habilitarlo globalmente.

El carácter experimental del servicio implica que sus funciones continuarán cambiando durante los próximos meses. Google tampoco presentó en estas fuentes un calendario completo para la expansión internacional, por lo que el acceso dependerá del despliegue habilitado para cada cuenta y territorio.

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Google Playground

Unity Spark ampliará las herramientas en 2026

Google también trabaja con Unity en Unity Spark, una versión orientada a juegos 3D con gráficos de mayor calidad y mecánicas más complejas. Funcionará desde el navegador, responderá a instrucciones de texto y podrá utilizar recursos disponibles en la tienda de Unity.

Matt Bromberg, CEO de Unity, explicó que la herramienta no está pensada para generar un producto terminado en un único intento ni para reproducir juegos existentes. El objetivo es que los usuarios creen una base interactiva y después dediquen tiempo a probarla, corregirla y pulirla.

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Bromberg comparó ese proceso con copiar el inicio de Guerra y paz en un procesador de texto: hacerlo no convierte a una persona en Tolstói. También señaló que pedirle a una IA que repita un juego conocido no hará que su usuario sea el próximo Hideo Kojima. Con esa comparación, el ejecutivo separó la generación automática de la tarea posterior de diseñar y ajustar una experiencia propia.

Unity Spark tendrá una beta cerrada antes de su lanzamiento general, aunque todavía no se informó cuándo comenzará esa prueba ni quiénes podrán participar. La versión más avanzada está prevista para 2026.

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