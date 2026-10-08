Fuse Games prepara un parche multijugador para ‘Star Wars: Galactic Racer’

Star Wars Galactic Racer, de Lucasfilms Games

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Fuse Games confirmó en redes sociales que trabaja en una actualización para ampliar de tres a seis jugadores los grupos multijugador de Star Wars: Galactic Racer, título que ya se encuentra disponible mediante streaming en Amazon Luna. El estudio apunta a publicar el cambio durante las primeras semanas posteriores al lanzamiento, aunque todavía no comunicó una fecha concreta.

De tres a seis jugadores por grupo

El límite actual permite formar grupos de hasta tres personas. Tras las quejas de usuarios que quieren competir con más amigos, Fuse Games anunció que duplicará esa cantidad hasta llegar a seis participantes.

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El tamaño del grupo indica cuántos usuarios pueden reunirse para entrar juntos al multijugador. La modificación busca evitar que grupos más numerosos deban separarse antes de comenzar una partida, uno de los principales reclamos surgidos después del estreno.

“Estamos trabajando en una actualización para aumentar el tamaño del grupo de 3 a 6 jugadores, con el objetivo de lanzar en las primeras semanas de lanzamiento”, explicó el estudio en su respuesta pública. La formulación presenta ese período como un objetivo y no como una fecha cerrada, por lo que el parche todavía podría sufrir cambios en su calendario.

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Fuse Games tampoco detalló si la actualización incluirá otros ajustes de funcionamiento, equilibrio o conexión. Por ahora, el único cambio confirmado es el aumento de la capacidad de los grupos.

El mensaje de Davis Edwards

La respuesta del estudio comenzó con una publicación de Davis “Hitch” Edwards, antiguo competidor de esports de Call of Duty, creador de contenido para Team Summertime y director creativo de OpTic Gaming.

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Edwards señaló que el juego podría convertirse en su GOTY (sigla en inglés para juego del año) si el multijugador permitiera reunir a más de tres personas. También destacó la campaña y resumió su pedido con una idea concreta: poder competir contra todos sus amigos usando las naves disponibles.

“Este juego sería genial y mi GOTY si el sistema multijugador permitiera más de 3 personas. La campaña es INCREÍBLE”, escribió Edwards. Fuse Games respondió directamente a esa publicación y extendió el mensaje al resto de los participantes del hilo.

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“Muchas gracias por tu comentario y nos gustaría hacerte saber y a todo el mundo en este hilo que os hemos escuchado”, indicó el estudio antes de confirmar el desarrollo del parche. Aunque la contestación surgió a partir de ese mensaje, la fuente señala que el límite también había generado quejas entre otros jugadores.

(Fuse Game / Secret Mode)

Volantes y salas privadas entre los pedidos

La confirmación abrió espacio para nuevas solicitudes de la comunidad. Una de ellas es la compatibilidad con volantes, periféricos utilizados principalmente en juegos de conducción para controlar la dirección y recibir sensaciones físicas durante la carrera.

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Un usuario pidió que esos dispositivos pudieran aprovechar funciones hápticas. Esta tecnología transmite vibraciones y distintas respuestas físicas para representar superficies, impactos u otros eventos del juego. Fuse Games no confirmó que esté trabajando en esa característica.

Otros jugadores solicitaron salas privadas. Este tipo de partida permite restringir el acceso a invitados específicos, una opción útil para organizar carreras entre amigos sin participantes externos. Según los comentarios recogidos, la ausencia de estas salas resulta especialmente problemática para quienes quieren armar competencias cerradas.

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A diferencia de la ampliación a seis integrantes, ni las salas privadas ni la compatibilidad con volantes tienen lanzamiento confirmado. El único parche anunciado hasta el momento es el que duplicará el tamaño máximo de los grupos durante las primeras semanas posteriores al estreno.