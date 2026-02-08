Las primeras imágenes del estadio más grande del mundo para 135 mil personas y que costará USD 38 mil millones

Una vista aérea impresionante muestra el diseño futurista del Trong Dong Stadium en Vietnam

La ciudad de Hanói, en Vietnam, inició la construcción del que será el estadio de fútbol con mayor capacidad del planeta, un recinto que, según el Gobierno local, podrá albergar a 135.000 espectadores y servirá como epicentro de la futura Ciudad Deportiva Olímpica. La obra, aprobada en diciembre pasado, forma parte de un proyecto urbano y deportivo de gran escala cuyo presupuesto asciende a 28.000 millones de libras esterlinas, unos 38 mil millones de dólares, de acuerdo con información difundida por el sitio oficial del proyecto.

El Trong Dong Stadium se perfila como la estructura central de un complejo dividido en cuatro zonas, que incluirá nuevas áreas urbanas, instalaciones deportivas adicionales y un sistema de transporte avanzado. Según los organizadores, el estadio no solo será escenario de eventos deportivos internacionales, sino que también aspira a convertirse en un referente para actividades culturales y políticas de gran magnitud. “Hanói, la capital del país, como centro político, cultural y diplomático, tiene la responsabilidad de tomar la iniciativa en el establecimiento de instituciones deportivas a nivel nacional que cumplan con los requisitos del desarrollo sostenible y la integración internacional”, se lee en el comunicado publicado en el sitio web del estadio.

El diseño arquitectónico del recinto está inspirado en los tambores de bronce Dong Son, símbolo de la civilización vietnamita antigua, que representa “el espíritu de comunidad, la fuerza y la longevidad”, según afirmaron los arquitectos responsables del proyecto. Esta elección busca combinar la identidad cultural tradicional de Vietnam con una infraestructura moderna y tecnológicamente avanzada. Los responsables explicaron que la intención es que el estadio se convierta en “un ícono arquitectónico y cultural que represente a Vietnam en la nueva era”.

El recinto contará con múltiples instalaciones auxiliares

La magnitud del proyecto coloca al Trong Dong por encima de otros recintos emblemáticos, como el Rungrado 1st of May Stadium en Corea del Norte, que ostenta 114.000 asientos, o el Estadio Hassan II de Marruecos, en construcción para el Mundial 2030 con una capacidad prevista de 115.000 espectadores. El estadio vietnamita también superará en aforo a instalaciones históricas como el Narendra Modi Stadium en India (132.000), el Michigan Stadium en Estados Unidos (107.601) y el Camp Nou en España (99.354), de acuerdo con la tabla comparativa publicada en trongdongstadium.com.

Entre las características anunciadas, los promotores destacaron que el lugar contará con el techo retráctil más grande del mundo, además de priorizar el uso de materiales sostenibles y soluciones de eficiencia energética. “La necesidad de instalaciones deportivas a gran escala, integradas y estandarizadas internacionalmente se está volviendo cada vez más urgente, especialmente a medida que el país aspira a participar más profundamente en eventos deportivos regionales y mundiales”, expone el documento oficial. La planificación y el diseño se han realizado bajo los estándares de organismos internacionales como la FIFA, el Consejo Olímpico de Asia y la AFC.

El estadio podrá albergar eventos de gran escala como los Juegos Olímpicos o el Mundial de fútbol

En diciembre se realizó la ceremonia inaugural que marcó el inicio de las obras. Los organizadores informaron que la finalización del estadio está prevista para agosto de 2028, mientras que el conjunto de la Ciudad Deportiva Olímpica debería estar listo en 2035. El objetivo, según las autoridades, es dotar a Vietnam de una infraestructura capaz de acoger “importantes eventos internacionales, incluida la Copa del Mundo y los Juegos Olímpicos, así como otros eventos continentales”.

El proyecto también contempla la integración del estadio con el sistema de transporte urbano y regional, garantizando un acceso eficiente para los asistentes. “El estadio Trong Dong se está desarrollando con una visión estratégica, centrándose no solo en su función puramente deportiva, sino también en convertirse en un ícono arquitectónico y cultural que represente a Vietnam en la nueva era”, detalló el sitio oficial.

La expectativa de las autoridades y organizadores es que la nueva infraestructura impulse el desarrollo económico, turístico y de servicios en el sur de la capital. “La construcción de un estadio de escala y calidad comparables a los de lugares emblemáticos mundiales se considera un paso significativo en la hoja de ruta para mejorar la capacidad de infraestructura nacional y la posición de Vietnam en el mapa deportivo mundial”, concluyó la comunicación institucional.

La lista de los 10 estados deportivos más grandes del mundo:

Trong Dong Stadium (Vietnam) – 135.000 asientos (en construcción) Narendra Modi Stadium (India) – 132.000 asientos Rungrado 1st of May Stadium (Corea del Norte) – 114.000 asientos Michigan Stadium (Estados Unidos) – 107.601 asientos Beaver Stadium (Estados Unidos) – 106.572 asientos Ohio Stadium (Estados Unidos) – 102.780 asientos Kyle Field (Estados Unidos) – 102.733 asientos Melbourne Cricket Ground (Australia) – 100.024 asientos Camp Nou (España) – 99.354 asientos FNB Stadium (Sudáfrica) – 94.736 asientos