Economía

Jorge Colina: “Para crecer en serio, Argentina necesita llevar la inversión al 25% del PBI”

El economista de Idesa analizó la caída de la inversión productiva, que representa el 15,1% del PBI, y señaló a la desconfianza, el cepo, las tasas y la presión tributaria como obstáculos para el crecimiento

El economista advirtió que la superposición tributaria entre la Nación, las provincias y los municipios perjudica la producción
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La inversión argentina representa el 15,1% del PBI y acumula una caída del 7,8% en lo que va del año, un escenario que desafía la recuperación de la actividad y obliga al Gobierno a buscar nuevas condiciones para estimular el capital privado.

Para Jorge Colina, economista de Idesa, la baja responde en buena medida a la desconfianza que todavía existe sobre la economía argentina, después de años de inestabilidad macroeconómica. En Infobae al Regreso, sostuvo que los países que buscan desarrollarse necesitan una tasa de inversión de al menos 25%.

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El 25% es lo que tuvo Chile cuando más creció en la década del 90, es lo que tuvo Perú también cuando más creció y los asiáticos ya tienen tasas arriba de 30%. Incluso China creo que está en 40%, una cosa así”, afirmó.

La diferencia con Argentina, según Colina, refleja una conducta de los ahorristas y empresarios que se mantiene desde hace décadas. “Los argentinos todavía siguen desconfiando de la economía argentina y por eso es que no invierten en fierros, en ladrillos. Ladrillos sí en casas, pero no en una fábrica”, explicó.

El economista también se refirió a la compra de dólares por parte de los particulares. “Todos los meses los argentinos compran USD 3.000 millones, que no es para invertir, es para que vaya al colchón. Ahora por lo menos se queda en home banking”, señaló.

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El economista Jorge Colina estimó que el país requiere elevar la tasa de inversión al 25% del Producto Bruto Interno para desarrollarse (Infobae en Vivo)

El peso de la inestabilidad

Para Colina, una parte de esa desconfianza se explica por las experiencias acumuladas desde la salida de la convertibilidad. Recordó que durante la década del 90, con diez años de estabilidad, la tasa de inversión llegó a superar el 20% en 1996 y 1997.

Luego, según planteó, la salida de ese régimen dejó una huella profunda en las decisiones económicas. “Vino una salida muy traumática de convertibilidad. No digo que no había que salir, pero no tan traumáticamente, en donde se quedaron con los depósitos, rompieron los contratos hipotecarios”, sostuvo.

“Eso se está todavía pagando. La gente ya lleva 25 años de mucha inestabilidad, entonces no confía”, agregó.

En ese contexto, consideró que la permanencia de las restricciones cambiarias tampoco favorece la inversión. “Seguimos con el cepo, ya pasaron tres años y el cepo continúa. Entonces no sabemos si el valor del dólar es $1.500”, afirmó.

Su propuesta es avanzar hacia una liberación completa del mercado cambiario. “Habría que sacar el cepo entero y dejarlo que flote, y ahí ver cuál es el valor. Y eso va a dar algo más de confianza”, planteó.

También cuestionó el nivel de las tasas de interés y los incentivos que generan para quienes tienen capital disponible. “Lo que conviene es comprar títulos públicos en lugar de ponerlo en una empresa”, señaló.

Consultado sobre si eso implicaría modificar el programa económico, Colina prefirió hablar de profundizar el rumbo anunciado. “Yo le llamaría seguir avanzando con coherencia con lo que se prometió”, respondió.

La inestabilidad posterior al fin de la convertibilidad condicionó el comportamiento de los inversores durante las últimas décadas (REUTERS/Dado Ruvic)
La inestabilidad posterior al fin de la convertibilidad condicionó el comportamiento de los inversores durante las últimas décadas (REUTERS/Dado Ruvic)

En ese sentido, planteó “sacar el cepo, empezar a bajar y liberar la tasa de interés para que la mueva el mercado” y evitar que el Tesoro interfiera sobre el mercado de tasas o el mercado de futuros. “Vamos a la libertad”, resumió.

Vaca Muerta, minería y la economía urbana

Colina también cuestionó la composición del crecimiento y el peso que tienen determinados sectores en la recuperación. Según explicó, mientras el consumo muestra señales dispares según el indicador utilizado, la inversión continúa retrocediendo.

“Si uno mide 2023 con 2026, sube un poco el consumo, cayó la inversión. Las exportaciones crecieron un 38% por el tema campo, Vaca Muerta y ahora que se empieza a meter minería”, precisó.

Para el economista, las grandes inversiones y buena parte de las expectativas oficiales están concentradas en esos sectores. “Las inversiones que se hacen las grandes empresas y la apuesta que hace el Gobierno está en el campo, Vaca Muerta y la minería, y no en la economía urbana”, afirmó.

“Mientras le vaya bien a Vaca Muerta, nos va a ir bien a nosotros. Y ahí me parece que aparece el problema”, agregó.

La inversión productiva en Argentina cayó un 7,8% en el año y representa el 15,1% del Producto Bruto Interno (REUTERS/Alexander Villegas)
La inversión productiva en Argentina cayó un 7,8% en el año y representa el 15,1% del Producto Bruto Interno (REUTERS/Alexander Villegas)

Colina resumió esa tensión con una definición sobre el impacto social del modelo: “Tenemos Vaca Muerta, que es la promesa, y el aumento de la pobreza sin inflación”.

Maquinaria, impuestos e infraestructura

Al analizar la composición de la inversión, el economista identificó a la maquinaria y el equipamiento como uno de los componentes más afectados. “Maquinaria y equipo es lo que más cae”, afirmó ante una consulta de Gustavo Lazzari.

Según explicó, la construcción privada es actualmente la que sostiene buena parte de la inversión, mientras la obra pública sufrió una fuerte caída. La importancia de la maquinaria, agregó, radica también en que incorpora tecnología y permite elevar la productividad.

Otro de los obstáculos que señaló es la estructura tributaria. “No hay un sistema, hay tres: el sistema nacional, el sistema provincial y el sistema municipal”, sostuvo.

Colina cuestionó la superposición entre tributos nacionales, provinciales y municipales, particularmente por el impacto de IVA, Ingresos Brutos y tasas. “Actúan independientemente, gravando los mismos hechos imponibles: una venta, gravando los ingresos de la gente”, explicó.

(Infobae en Vivo)
El especialista planteó la unificación y liberación completa del mercado cambiario para generar mayor certidumbre (Infobae en Vivo)

También apuntó contra las retenciones y percepciones provinciales y propuso un acuerdo entre Nación y provincias para armonizar el sistema. “Hay que hacer un acuerdo entre la Nación y las provincias para armonizar esto”, planteó.

A esa carga tributaria sumó el costo logístico, especialmente para las empresas radicadas fuera de Buenos Aires. “Es costosísimo traer producción desde el interior hacia Buenos Aires o llevarla desde Buenos Aires hacia el interior”, señaló.

En ese punto, reclamó recuperar la infraestructura vial. “El tema de las rutas nacionales creo que hay que recuperarlas rápidamente. Ahora ya se hicieron las concesiones, el año que viene empezará a recuperarse, pero haber dejado la infraestructura tan abandonada fue un paso para atrás”, concluyó.

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