Sebastián Báez ganó el punto decisivo para que Argentina derrote a Kazajistán y vuelva a jugar las Finales de la Copa Davis

Sebastián Báez disputó el último punto de la Copa Davis. Foto: AAT Taveira, Fernando Esteban

Una de las ciudades más futboleras del país mudó su pasión hacia el tenis. Es que una multitud colmó el Jockey Club, ubicado en el bulevar Wilde 322 del coqueto barrio Fisherton, para observar el triunfo del equipo argentino de Copa Davis frente a Kazajistán. Los agentes de tránsito habían cortado la circulación para convertir al hermoso pavimento decorado de pinos en una peatonal cargada de espectadores que se quejaban porque debían caminar algunas cuadras desde donde habían dejado sus autos.

La espera y una jornada sofocante valieron la pena. Es que después de tanto sufrimiento, el elenco nacional se impuso 3 a 2 para avanzar en los Qualifiers 2024 y acceder a la instancia de los 16 mejores países que disputarán las Finales en septiembre, divididos en cuatro zonas de cuatro. El punto decisivo lo consiguió Sebastián Báez, al vencer en la tarde del domingo a Dmitry Popko por 6-4, 3-6 y 7-6 (8-6). El kazajo hizo un enorme partido pese a sus molestias físicas.

“El tenis es así. No trates de entenderlo, como dice el tema. Sin toda la gente que vino a apoyar con todo el calor. Es una linda victoria. Todo el equipo hizo un gran esfuerzo y pusieron lo suyo en la cancha”, contó el oriundo de Billinghurst en diálogo con TyC Sports.

La Asociación Argentina de Tenis construyó en tiempo récord el miniestadio compuesto por tres tribunas con capacidad para 5.500 personas, aunque en el partido inaugural en el que Cerúndolo derrotó 7-5 y 6-2 a Popko numerosas plateas rojas lucieron vacías, seguramente a causa del calor que llegó a casi 40 grados de sensación térmica bajo el sol de Fisherton.

“Le mandamos cumbia, perro”, atronó la música del estadio cuando entró el elenco albiceleste, alentado por los fanáticos que llegaron con banderas que rezaban el lema “Hinchada argentina de Copa Davis”. Entre los trapos con parentesco futbolero sobresalía uno de “Campo Largo, Chaco”, el pueblo natal del exvolante de Central y River Omar Arnaldo Palma.

“Ole, olé, olé, olé, olé olá, soy argentino, es un sentimiento, no lo puedo parar”, sonó fuerte en la tribuna más parecida a una popular y el tradicional “que esta barra quilombera no te deja no te deja de alentar”...

El entusiasmo mermó cuando Tomás Etcheverry cayó con Timofey Skatov en el segundo punto de la serie. El platense, número 28 del ranking ATP, perdió ante un suelto kazajo (278) por 6-4 y 7-5. Así, el equipo capitaneado por Guillermo Coria apostó por la dupla formada por Andrés Molteni y Máximo González para volver a ponerse en ventaja.

El binomio albiceleste logró su cometido al imponerse contra Aleksander Nedovyesov y Dmitry Popko para celebrar el 2-1, gracias a una remontada espectacular luego de sufrir un inicio adverso. El 6-7 (3), 6-4 y 6-0, en 2 horas 42 minutos de juego, alimentó la esperanza criolla. El quiebre del partido para Machi y Monteni llegó en el quinto game del segundo set, cuando luego de perder el primer parcial en el tie break y de ir break abajo en el segundo, recuperaron ese quiebre y ganaron su servicio para igualarlo en 3-3. Desde ahí, la dupla local comenzó a mostrar su mejor tenis, quebró en el 5-4 y cerró el set a su favor. Ese buen nivel continuó en la tercera manga, donde la pareja nacional no le dio posibilidad de reacción a los kazajos y se impuso por un contundente 6-0.

“En el principio fue más corazón que tenis. Después, cuando nos empezamos a sentir mejor, comenzó a salir el mejor tenis. Empezamos a jugar mejor. Ellos, cuando le dimos vuelta el segundo set y arrancamos con el quiebre en el tercero, bajaron un poco. Creo que veían muy difícil darlo vuelta. Estoy feliz de poder darle este punto a Argentina. Con el 1-1, el punto en dobles era clave”, analizó Máximo González luego del triunfo.

Sin embargo, Fran Cerúndolo no pudo cerrar el triunfo en el primer turno del domingo y cayó contra Timofey Skatov. El argentino llegó a liderar 5-2 en el primer set, pero se despidió con derrota al caer 7-6 (1) y 6-4, en un resultado que obligó a una definición en el quinto punto.

Aunque el éxito de Báez en un partido interminable que tuvo una definición agónica, le permitió a la Argentina continuar detrás del sueño de volver a conseguir la emblemática Ensaladera, como lo hizo en 2016 luego de aquella histórica victoria ante Croacia.

El equipo dirigido por Guillermo Coria se metió entre los 16 mejores equipos y se clasificó a la siguiente ronda que se disputará en septiembre. En esa instancia buscará meterse el Final 8, programado para noviembre en Málaga, España, en el final del calendario de la ATP.