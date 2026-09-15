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‘Company of Heroes: Definitive Edition’ modernizará el clásico de Relic

La nueva versión del juego de estrategia llegará a PC mediante Steam a principios de 2027

Company of Heroes: Definitive Edition, de Relic Entertainment
Company of Heroes: Definitive Edition, de Relic Entertainment
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Relic Entertainment anunció Company of Heroes: Definitive Edition, una versión actualizada de su juego de estrategia que llegará a PC mediante Steam a principios de 2027. El proyecto celebrará el 20.º aniversario del título original con una plataforma de 64 bits adaptada a sistemas modernos, mejoras gráficas y compatibilidad con dos décadas de contenido y mods creados por la comunidad.

Una actualización técnica para sistemas modernos

La nueva edición estará construida sobre una plataforma de 64 bits completamente actualizada. Esto significa que utilizará una base técnica preparada para las arquitecturas actuales de PC, en lugar de depender de componentes diseñados para equipos y sistemas operativos de hace dos décadas.

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Relic también renovará varios apartados visuales. La lista incluye iluminación, sombras, agua y reflejos mejorados, junto con texturas de mayor calidad para las unidades y los entornos. La desarrolladora promete funciones de renderizado actualizadas; el renderizado es el proceso mediante el cual el juego genera y muestra cada imagen en pantalla.

La mayor distancia de visualización permitirá observar una parte más amplia del campo de batalla. Esta modificación puede resultar especialmente útil en un juego de estrategia en tiempo real, donde la lectura del terreno y la ubicación de las unidades influyen directamente en cada enfrentamiento.

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La edición definitiva incorporará optimización para monitores panorámicos y ultrapanorámicos. También tendrá una interfaz de usuario modernizada, mejoras generales de usabilidad y compatibilidad con teclas de cuadrícula, una distribución que organiza los comandos según su posición dentro de los menús para facilitar el uso del teclado.

Relic confirmó una IA mejorada, aunque todavía no detalló cómo cambiará el comportamiento de las unidades controladas por el juego o qué ajustes recibirán las campañas y las partidas de escaramuza.

Campañas, facciones y más de 50 mapas

Company of Heroes: Definitive Edition incluirá cuatro facciones, tres campañas completas, tres historias para un jugador y más de 50 mapas destinados a las modalidades de escaramuza y multijugador. La información difundida por Relic no precisó si habrá cambios en la estructura de esas campañas o en el diseño de los escenarios.

Uno de los puntos centrales será la compatibilidad con 20 años de contenido y mods comunitarios. Los mods son modificaciones creadas por jugadores que pueden cambiar aspectos visuales, reglas, mapas, unidades o sistemas completos del juego. El objetivo declarado es que la actualización técnica no deje atrás ese catálogo acumulado desde el lanzamiento original.

Esa decisión plantea una exigencia técnica particular: modernizar el juego sin romper los contenidos desarrollados para versiones aRelicnteriores. Relic presentó la compatibilidad como una característica de la edición, aunque todavía no publicó documentación técnica para autores de mods ni explicó si será necesario actualizar algunos proyectos comunitarios.

Company of Heroes: Definitive Edition, de Relic Entertainment
Company of Heroes: Definitive Edition, de Relic Entertainment

Una celebración que llegará en 2027

Relic vinculó el anuncio con el 20.º aniversario de Company of Heroes, pero la ventana prevista sitúa el estreno a principios de 2027. La fecha exacta todavía no fue comunicada.

La desarrolladora indicó que esta edición forma parte de su compromiso con la franquicia y adelantó que planea invertir en su futuro. Por ahora, el anuncio se concentra en la modernización del primer juego y en la preservación de su contenido, sin detallar otros proyectos relacionados.

Company of Heroes: Definitive Edition tiene confirmado su lanzamiento para PC a través de Steam, con más de 50 mapas, cuatro facciones y tres campañas completas. Relic dará a conocer más adelante el día exacto de su llegada durante los primeros meses de 2027.

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