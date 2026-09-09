Economía

Tras la primera licitación, otros dos bancos bajaron sus tasas de los créditos hipotecarios: uno por uno, la oferta del mercado

Se registraron varios cambios en las características de los préstamos UVA disponibles. Existe una brecha de 8,3 puntos entre las tasas más bajas y las más altas

Manos que sostienen una taza de café frente a una computadora portátil con un gráfico en pantalla, junto a una calculadora y carpetas.
Las tasas varían mucho de acuerdo a la entidad financiera y si se acredita sueldo o no. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El mercado de créditos hipotecarios UVA se está moviendo al ritmo del plan que impulsa el Gobierno para ampliar el financiamiento destinado a la vivienda. En los últimos días, distintas entidades bancarias fueron ajustando sus condiciones y, en ese proceso, ya son varios los bancos que decidieron modificar sus ofertas para no quedar afuera de la nueva referencia que empieza a marcar el mercado.

En ese marco, dos entidades sumaron cambios respecto de lo relevado a comienzos de esta semana. Banco Galicia bajó su tasa para clientes con cuenta sueldo del 9,5% al 7,5%, mientras que Banco Patagonia la redujo del 9,25% al 8,5%. Ambas modificaciones se dieron en las horas posteriores a la primera licitación de plazos fijos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses, que marcó el puntapié inicial de un esquema pensado para inyectar fondeo a tasa preferencial en el sistema bancario.

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Esa subasta, la primera de una serie de diez, puso en juego $200.000 millones, hasta completar un total de $2 billones a lo largo del programa. El Banco Central estableció que cada entidad puede recibir un mínimo de $1.000 millones y un máximo de $40.000 millones, que luego deberán colocarse en préstamos hipotecarios dentro de los 120 días corridos siguientes. La condición central para acceder a ese fondeo es que los créditos otorgados con ese dinero tengan una tasa máxima de 7,5% más el ajuste por UVA.

La oferta, banco por banco

Según un relevamiento elaborado por el economista Andrés Salinas, la oferta vigente entre las principales entidades del sistema muestra distintos niveles de tasas, plazos y montos máximos.

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Banco Hipotecario, por ejemplo, ofrece actualmente una tasa de 9,5% para clientes con cuenta sueldo, con un plazo de hasta 15 años y un monto máximo aproximado de USD 170.000. De acuerdo con Salinas, existen versiones sobre una posible baja de la tasa de esa entidad, que pasaría del actual 9,5% al 7,5%. Sin embargo, ese cambio todavía no fue comunicado de manera oficial en la página de la entidad.

Según el Banco Central de Reserva del Perú, en enero de 2026 la tasa promedio de los créditos hipotecarios en moneda nacional alcanzó el 7,47%.
Se espera que otros bancos modifiquen sus tasas en los próximos días. (Qolono)

El Banco Ciudad, con un plazo de hasta 25 años, tiene una estructura más segmentada: 9% para ciertos barrios, 9,5% para el resto y 7,5% para quienes acceden a su primera vivienda, mientras que sin acreditar sueldo esas tasas pasan a 11,5% y 15% según la zona. El monto máximo en Ciudad llega a USD 248.000, o hasta USD 70.000 si se trata de la primera vivienda.

Banco Supervielle, con plazos de hasta 15 años y sin límite de monto, ofrece una tasa de 15% para quienes cobran su sueldo en la entidad. ICBC, en cambio, mantiene una de las tasas más bajas del mercado: 6,9% para clientes de cuenta sueldo y 9,9% para el resto, con un plazo de hasta 20 años y un tope de 253.000 dólares. Brubank ofrece 12% con sueldo acreditado y 14% sin acreditar, a un plazo de hasta 30 años y con un monto máximo de 216.000 dólares.

El Banco Nación tiene una de las tasas más bajas del sistema, 6,7% para quienes cobran su sueldo en la entidad, con plazos de hasta 30 años y un monto máximo de 216.000 dólares. Santander ofrece 9,5% a un plazo de hasta 20 años y sin tope de monto, también sin una tasa publicada para clientes sin cuenta sueldo.

Banco Macro, que ya había anunciado su baja antes de la primera licitación, tiene una tasa de 7,5% para cuenta sueldo, con plazos de hasta 20 años y sin límite de monto. BBVA ofrece 7,5% para determinados segmentos de clientes con cuenta sueldo y 9,5% para el resto, con una tasa de 11,5% sin acreditación de haberes, plazos de hasta 30 años y sin tope de monto.

Además de Galicia, con su nueva tasa de 7,5% a 20 años y Patagonia, en 8,5% a un plazo de hasta 30 años, Credicoop ofrece una tasa de 7,5% para cuenta sueldo y 9% para el resto, con plazos de hasta 20 años y un tope de 141.000 dólares.

Una mano firma un documento sobre un escritorio junto a una calculadora, un gráfico de datos y llaves con un llavero con forma de casa.
Algunos bancos ofrecen tasas inferiores al mínimo establecido por el programa del Gobierno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Banco del Sol, con plazos de hasta 20 años y sin límite de monto, tiene una tasa de 9% para quienes cobran su sueldo en la entidad y de 12,5% para el resto. Por último, Comafi ofrece 9,5% para cuenta sueldo y 11% sin acreditación de haberes, con plazos de hasta 20 años y un monto máximo de 246.000 dólares.

Los nuevos créditos del mercado

La línea que impulsa el Gobierno con el fondeo del FGS tiene condiciones puntuales, además del tope de tasa en 7,5% más UVA. El plazo no podrá ser menor a 15 años y el monto del préstamo tendrá un límite de 150.000 UVA, una cifra que hoy equivale a poco más de 200.000 dólares. El uso de esos fondos queda circunscripto a la primera vivienda, ya sea que el destino final sea la compra, la construcción, una ampliación o una refacción.

El Ministerio de Economía difundió un cálculo a modo de referencia al presentar el programa. Tomando una vivienda valuada en USD 106.000 y una financiación de hasta el 75% de ese valor, el crédito resultante ronda los 114 millones de pesos. A una tasa de UVA más 7,5% y con un plazo de 25 años, la primera cuota quedaría en torno a $865.000. Para que ese pago no supere el 25% de los ingresos del grupo familiar, tal como exige la letra chica del programa, el hogar solicitante debería demostrar un ingreso neto cercano a los $3,46 millones mensuales.

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