Aunque Argentina sigue rezagada frente a la región, mejoraron las expectativas de empleo para el último tramo del año

El 35% de las empresas prevé aumentar sus dotaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las empresas llegan al último trimestre del año con una perspectiva más favorable en términos de empleo, luego de varios meses de retroceso en el mercado laboral. La Expectativa Neta de Empleo (ENE) es de +16% para el período octubre-diciembre, lo que representa una mejora de 10 puntos porcentuales frente a los tres meses previos y de 11 puntos en la comparación interanual.

El relevamiento, realizado por ManpowerGroup, muestra que el 35% de las empresas prevé aumentar sus dotaciones, mientras que un 21% espera reducirlas. En tanto, el 42% no anticipa cambios en sus plantillas y el 2% todavía no sabe si realizará modificaciones.

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“La mejora de la Expectativa Neta de Empleo refleja una mayor confianza de las empresas y muestra señales alentadoras en la mayoría de los sectores productivos y regiones del país”, señaló Luis Guastini, director regional de ManpowerGroup para Argentina, Uruguay y Paraguay.

“Sin embargo, el resultado se explica principalmente por la decisión de muchas organizaciones de sostener sus dotaciones, más que por una aceleración de las contrataciones, lo que contribuye a una mayor estabilidad del mercado laboral”, agregó.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)

Las expectativas positivas se extienden a las distintas actividades económicas relevadas. De los once sectores analizados, siete mejoraron sus perspectivas respecto del tercer trimestre y diez mostraron una evolución favorable en la comparación interanual.

El sector de Servicios Públicos y Recursos Naturales encabeza el ranking, con una ENE de +36%, seguido por Finanzas y Seguros, con +28%, y Construcción y Bienes Raíces, con +25%.

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En el extremo opuesto se encuentra Sector Público, Salud y Servicios Sociales, con una expectativa de -1%, mientras que Información registra una ENE de +3%.

El avance interanual más marcado también corresponde a Servicios Públicos y Recursos Naturales, cuya expectativa de contratación aumentó 41 puntos porcentuales.

La mejora también se refleja en las distintas regiones. Las seis regiones relevadas presentan expectativas positivas para el último trimestre del año, aunque con diferencias importantes.

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La Patagonia encabeza las proyecciones, con una ENE de +27%, seguida por NEA, con +23%, y NOA, con +15%. Más atrás aparecen AMBA, con +12%, y la región Pampeana, que registra la expectativa más baja, con +11%.

En comparación con el tercer trimestre, cinco de las seis regiones mejoraron sus perspectivas. La Patagonia fue nuevamente la que mostró el avance más significativo, con una suba de 13 puntos porcentuales. La excepción fue el NOA, donde las expectativas cayeron tres puntos.

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En términos interanuales, en cambio, todas las regiones presentaron una mejora. El crecimiento más importante se produjo en el NEA, con un incremento de 17 puntos porcentuales.

Argentina, todavía lejos de sus vecinos

A pesar de la mejora, Argentina continúa entre los países con expectativas de contratación más moderadas de la región. El país registra una ENE de +16%, apenas por encima de Chile (+15%).

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Brasil lidera las expectativas con +53%, seguido por Panamá (+49%), México (+41%), Perú (+40%), Costa Rica y Guatemala (+38%) y Estados Unidos (+36%).

De esta manera, Argentina se mantiene rezagada respecto de buena parte de sus pares regionales, aunque la evolución del último trimestre marca una recuperación significativa frente a los períodos anteriores.

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El contraste también se observa a nivel global: la expectativa neta promedio se ubica en +29%, casi el doble que la registrada en Argentina. India encabeza las proyecciones mundiales, con +54%, mientras que Argentina se encuentra en niveles similares a Bélgica e Italia, ambos con +16%.

Tendencias laborales

Por otro lado, Manpower puso el foco en las distintas tendencias que se están observando en el mercado laboral. El informe destacó que la contratación de trabajadores que ingresan por primera vez al mundo laboral creció en comparación con 2025.

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El 37% de los empleadores relevados afirma que está incrementando la contratación de perfiles junior, frente a un 24% que no registra cambios y un 34% que la está reduciendo.

Por sector, el panorama es heterogéneo. El sector Automotriz lidera el crecimiento en contrataciones de nivel inicial, con un 51% de las empresas que reporta aumentos, seguido por Finanzas y Seguros (48%), Construcción y Bienes Raíces (46%) y Recursos Naturales (45%).

(Imagen Ilustrativa Infobae)

En el otro extremo, Información es el único sector donde la proporción de empresas que reduce la contratación de nivel inicial (43%) supera a la que la incrementa (35%).

Entre los principales motivos que podrían llevar a las empresas a reducir la incorporación de posiciones de nivel inicial aparece, en primer lugar, una disminución general de las contrataciones.

A este escenario se suma la persistente presión sobre los costos. Según los empleadores consultados, esta situación los lleva a priorizar candidatos con mayor experiencia, capaces de alcanzar niveles de productividad de manera inmediata y reducir así los tiempos de adaptación al puesto. También aparece la falta de experiencia requerida para desempeñar el puesto.

Por otro lado, Manpower midió los tiempos de contratación. En comparación con el año pasado, un 36% de los empleadores argentinos asegura que hoy le lleva más tiempo cubrir una vacante, la misma proporción (36%) no percibe cambios, y un 27% logró acelerar sus procesos. Un 2% dice no estar seguro.

Entre los factores que aceleran la velocidad de contratación, los empleadores mencionaron una mayor colaboración entre Recursos Humanos y los equipos de reclutamiento, una mejor segmentación de candidatos, procesos internos de aprobación más ágiles, el aumento de postulaciones gracias a esquemas de trabajo remoto o híbrido, y el uso de tecnología de reclutamiento e inteligencia artificial.

En contraste, entre los factores que desaceleran el proceso aparecen la falta de candidatos con las competencias requeridas y la escasez de perfiles calificados en el mercado local.

También pesa un fenómeno más reciente: el auge de currículums generados con IA y de postulantes que dicen tener habilidades y experiencia que en realidad no poseen, lo que —según los empleadores— complica el filtrado inicial. A esto se suma una menor identificación de candidatos a través de referencias o redes profesionales.