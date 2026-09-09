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Noel Clarke, actor de “Doctor Who”, fue acusado de seis delitos sexuales

La Fiscalía de la Corona formalizó la acusación contra el artista británico por agresión sexual, voyeurismo y exhibicionismo

Noel Clarke, actor de “Doctor Who”, fue acusado de seis delitos sexuales
Los cargos contra Noel Clarke incluyen dos casos de agresión sexual, tres de voyeurismo y uno de exhibicionismo (REUTERS/Neil Hall/BBC)
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La Fiscalía de la Corona del Reino Unido presentó cargos por seis delitos sexuales contra el actor y cineasta Noel Clarke, conocido por su papel en Doctor Who y por escribir y protagonizar Kidulthood.

Los cargos incluyen dos casos de agresión sexual, tres de voyeurismo y uno de exhibicionismo.

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Según informó el organismo, los delitos habrían ocurrido entre 2007 y 2016 e involucran denuncias de cinco mujeres.

La Policía Metropolitana de Londres llevó adelante la investigación que derivó en la acusación formal.

Bethan David, fiscal jefa adjunta de la Corona para Londres, explicó que “nuestros fiscales trabajaron para establecer que existe evidencia suficiente para llevar este caso a juicio y que es de interés público hacerlo”.

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Noel Clarke, actor de “Doctor Who”, fue acusado de seis delitos sexuales
La acusación contra Clarke se basa en denuncias de cinco mujeres por hechos que habrían ocurrido entre 2007 y 2016 (BBC)

Agregó que la fiscalía colaboró de manera estrecha con la Policía Metropolitana durante la pesquisa.

La funcionaria también recordó que el proceso judicial se encuentra activo y que Clarke tiene derecho a un juicio justo.

“Es vital que no haya reportes, comentarios o difusión de información en línea que pudiera de alguna manera perjudicar estos procedimientos”, advirtió.

Clarke, de 50 años y residente en Kensington, oeste de Londres, deberá presentarse ante el Tribunal de Magistrados de Westminster el 21 de octubre a las 10:00, hora local. Hasta el momento, el actor no respondió públicamente a los cargos.

El superintendente detective Mike Cagney, a cargo del equipo de investigación, señaló que las mujeres vinculadas a estos cargos “continúan recibiendo apoyo de oficiales especialmente entrenados”.

Noel Clarke, actor de “Doctor Who”, fue acusado de seis delitos sexuales
El actor dio vida a Mickey Smith en la serie “Doctor Who” (BBC)

Instó además a cualquier víctima de agresión sexual a contactar a la policía y aseguró que la información aportada “será tratada con la máxima sensibilidad”.

La investigación policial comenzó en septiembre de 2025.

Ese mes, un hombre entonces de 40 años fue arrestado en relación con la pesquisa, tras lo cual agentes retiraron cajas de la vivienda del actor.

Con posterioridad al arresto, se conformó un expediente de pruebas que fue entregado a la Fiscalía de la Corona, la cual finalmente autorizó los cargos.

Noel Clarke alcanzó popularidad por interpretar a Mickey Smith, pareja del personaje de Billie Piper en Doctor Who, entre 2005 y 2010.

La Policía Metropolitana de Londres investigó el caso y la Fiscalía de la Corona afirmó que existe evidencia suficiente para llevar a Noel Clarke a juicio (BAFTA/Scott Garfitt/Handout via REUTERS)
La Policía Metropolitana de Londres investigó el caso y la Fiscalía de la Corona afirmó que existe evidencia suficiente para llevar a Noel Clarke a juicio (BAFTA/Scott Garfitt/Handout via REUTERS)

Con posterioridad trabajó como actor, guionista, productor y director. Entre sus créditos figuran la trilogía Kidulthood, Adulthood y Brotherhood, filmada entre 2006 y 2016, además de Fast Girls (2012), Bulletproof junto a Ashley Walters (2018-2021), Centurion (2010) y Star Trek Into Darkness (2013).

Los nuevos cargos se conocen cinco años después de que se publicara una investigación con denuncias de 20 mujeres que acusaban al actor de tocamientos, conducta sexual inapropiada y acoso.

El reporte también incluyó testimonios sobre presuntos episodios de acoso sexual en el set de Doctor Who.

Tras la difusión de aquellas denuncias en 2021, cadenas y agencias como ITV, Sky y CAA cortaron sus vínculos comerciales con Clarke.

La Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión (BAFTA) le retiró el premio a la Contribución Sobresaliente al Cine Británico que le había otorgado.

El acusado deberá presentarse ante el Tribunal de Magistrados de Westminster el 21 de octubre y hasta ahora no respondió públicamente a los cargos (EFE/EPA/ANDREW COWIE)
El acusado deberá presentarse ante el Tribunal de Magistrados de Westminster el 21 de octubre y hasta ahora no respondió públicamente a los cargos (EFE/EPA/ANDREW COWIE)

En su momento, el actor negó “vehementemente” las acusaciones.

En 2025 perdió una demanda por difamación que había iniciado contra el medio que publicó la investigación original.

Durante el juicio, que se extendió por seis semanas, más de una decena de mujeres testificaron en su contra.

La Justicia ordenó a Clarke pagar 3 millones de libras (unos 4 millones de dólares) en concepto de costos legales.

Tras el fallo, la editora en jefe de Guardian News and Media, Katharine Viner, declaró que la sentencia constituía “una merecida victoria para aquellas mujeres que sufrieron por el comportamiento de Noel Clarke”.

Sostuvo además que “acudir a la corte es difícil y estresante, sin embargo más de 20 mujeres accedieron a testificar en el Tribunal Superior, y se negaron a ser intimidadas”.

Los nuevos cargos contra Noel Clarke se conocen cinco años después de una investigación con denuncias de 20 mujeres por tocamientos, conducta sexual inapropiada y acoso (BAFTA/Handout via REUTERS)
Los nuevos cargos contra Noel Clarke se conocen cinco años después de una investigación con denuncias de 20 mujeres por tocamientos, conducta sexual inapropiada y acoso (BAFTA/Handout via REUTERS)

Por otra parte, cuatro mujeres decidieron renunciar a su anonimato para hablar públicamente en el documental Britain’s Forgotten Girls, sobre cómo fueron objeto de conductas delictivas por parte de personas cuando eran menores de edad.

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