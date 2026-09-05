La Justicia de Bolivia rechazó un recurso de la defensa de Cerimedo que buscó frenar su traslado a una cárcel de máxima seguridad

La policía boliviana escolta a Fernando Cerimedo a su salida del Palacio de Justicia, tras la suspensión de una audiencia judicial relacionada con el caso del tiroteo de Nadia Beller, en Santa Cruz, Bolivia, el 20 de agosto de 2026 (REUTERS/Ipa Ibanez)

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Un tribunal de Garantías de Santa Cruz, en el este de Bolivia, rechazó el viernes un recurso presentado por la defensa del consultor Fernando Cerimedo para impedir su traslado a la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, en La Paz, donde debe cumplir una segunda detención preventiva.

La decisión se dictó en una audiencia virtual dentro de la causa por presunto enriquecimiento ilícito. El fin de semana, un tribunal ordenó que Cerimedo permanezca bajo prisión preventiva en Chonchocoro por ese expediente.

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El miércoles, una sala penal de La Paz había rechazado otra acción de libertad de la defensa y confirmó la medida cautelar. Cerimedo ya está detenido preventivamente en Santa Cruz por otra investigación, vinculada al ataque armado que sufrió su expareja, la abogada y operadora política Nadia Beller, el 17 de agosto.

El abogado Ernesto Tórrez cuestionó la coexistencia de dos órdenes de prisión en cárceles distintas. “Jurídicamente existen dos procesos”, pero “físicamente existe una sola persona” que “no se la puede partir” para que permanezca recluida en dos establecimientos al mismo tiempo, afirmó a medios locales.

“No hubo un criterio de racionalidad (...) del por qué quieren llevárselo a Chonchocoro, toda vez que la detención preventiva es para cumplir con fines investigativos y se necesita la presencia física de Cerimedo”, agregó.

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Un hombre levanta el brazo para proteger de los fotógrafos a Fernando Cerimedo (REUTERS/Ipa Ibanez)

Tórrez sostuvo además que un traslado a La Paz supondría un riesgo para su defendido. “Ya se ha conocido que quieren atentar” contra su vida, afirmó. Según el letrado, Cerimedo declaró ante el tribunal que recibió advertencias de personas que pretenden silenciarlo.

Las autoridades judiciales no informaron cuándo podría concretarse el traslado ni qué expediente prevalecerá para el cumplimiento de la prisión preventiva.

La Fiscalía abrió el caso por presunto enriquecimiento ilícito de oficio, pocas horas después de la detención de Cerimedo por el ataque contra Beller. En esa causa, el consultor está acusado de haber contratado presuntamente a sicarios para asesinar a su ex pareja. El detenido también enfrenta una tercera investigación por presunta violencia familiar y doméstica contra Beller, por hechos que habrían ocurrido en julio.

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Las causas reavivaron las referencias a la relación del consultor con el presidente boliviano, Rodrigo Paz. El ex presidente Evo Morales y el vicepresidente Edmand Lara sostienen que Cerimedo fue asesor personal del mandatario. Cerimedo reconoció que mantiene una amistad con Paz, aunque aseguró que su colaboración fue “colaborativa”, que nunca suscribió un contrato ni ocupó un cargo dentro del Estado boliviano. También negó haber tenido influencia sobre el Gobierno o sus ministros.

Beller cuestionó esas declaraciones en publicaciones en redes sociales, donde difundió supuestas capturas de pantalla, fotografías y audios que, según afirmó, acreditarían los vínculos de Cerimedo con el Ejecutivo.

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El senador Rodrigo Paz Pereira y el consultor Fernando Cerimedo observan una computadora durante una producción audiovisual en la Casa Grande del Pueblo (Manuel Seoane)

En paralelo a la reciente resolución, el Ministerio Público de Chile abrió el jueves una causa penal para investigar posibles delitos informáticos vinculados Cerimedo y a una presunta red de cuentas automatizadas que habría operado durante procesos electorales en el país.

La resolución fue firmada por el fiscal regional Metropolitano Centro Norte, Francisco Jacir, tras una denuncia presentada por el diputado socialista Juan Santana. El legislador pidió indagar las actividades de Cerimedo en Chile y su posible relación con una red de “bots” que habría estado activa desde el plebiscito de 2020.

En la denuncia, Santana mencionó la participación de la empresa Numen en ese proceso electoral y la posterior constitución de Numen SpA en Chile. El documento también alude a dos cuentas de X, “Neuroc” y “Dress”, que habrían operado de forma coordinada para atacar a figuras públicas, entre ellas la ex candidata presidencial Evelyn Matthei.

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Según la presentación, ambas cuentas fueron desactivadas entre el 18 y el 20 de agosto de 2026, fechas que coinciden con la detención de Cerimedo en Bolivia.

(Con información de EFE)