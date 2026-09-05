Venezuela firmó un contrato con una empresa de EEUU para remover toneladas de escombros tras los terremotos

Varias personas trabajan para retirar los escombros de un edificio derrumbado por dos devastadores terremotos, en La Guaira, Venezuela, 7 de agosto, 2026 (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria)

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El Gobierno de Venezuela firmó el viernes un contrato con la empresa estadounidense Miyamoto International para retirar, en una primera etapa, tres millones de toneladas métricas de escombros tras el doble terremoto del 24 de junio.

El acuerdo fue suscrito en Caracas por el ministro de Obras Públicas, Juan Ramírez, y el fundador de la firma, el ingeniero estructural Kit Miyamoto. Del acto participaron la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y el encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett.

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El Ministerio de Comunicación venezolano indicó que el convenio contempla el intercambio de conocimientos técnicos, el refuerzo de los estándares de construcción y la aplicación de protocolos para la prevención de desastres y la protección de la población.

Miyamoto, que también se dedica a la gestión de riesgos de desastres, permaneció en Venezuela desde los sismos para monitorear las condiciones, aportar evaluaciones de ingeniería y compartir recursos de respuesta. “Estamos combinando las capacidades con el sector privado”, afirmó Miyamoto a la cadena estatal Venezolana de Televisión. “Es parte de nuestra meta: trabajar conjuntamente con la población venezolana”, agregó.

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Ramírez destacó la alianza con una compañía de experiencia internacional en infraestructura, terremotos y acciones posteriores a desastres. El ministro sostuvo que la cooperación con Estados Unidos contribuirá a los trabajos de “reconstrucción total” del estado La Guaira, el más afectado por los temblores.

Fotografía aérea que muestra la urbanización Hugo Chávez que resultó afectada por los terremotos de junio en Catia La Mar (Venezuela) (EFE/ Henry Chirinos)

El último balance oficial, difundido el 24 de agosto, indicó que el doble terremoto dejó 6.509 muertos, 14.239 viviendas con daños moderados y 11.001 casas con afectaciones graves.

La organización no gubernamental TECHO lanzó una campaña para construir 700 viviendas de emergencia destinadas a familias afectadas por los terremotos en Venezuela y Colombia. La entidad, que tiene presencia en 18 países de América Latina, ya levantó 25 viviendas de emergencia en el estado venezolano de La Guaira, una de las zonas afectadas por los sismos.

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En paralelo a la rúbrica, Delcy Rodríguez celebró la firma de un nuevo contrato petrolero con la empresa colombiana GeoPark para explotar durante 25 años el campo de crudo pesado Bare, ubicado en la Faja Petrolífera del Orinoco.

El convenio se firmó en el Palacio de Miraflores entre el vicepresidente ejecutivo de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Jovanny Martínez, y Jaime Gilinski, presidente del Grupo Gilinski y accionista mayoritario de GeoPark.

Rodríguez, que asumió la conducción del Ejecutivo tras la captura del ex dictador Nicolás Maduro en enero, enmarcó el acuerdo en los convenios internacionales que el Gobierno impulsa después de la negociación alcanzada la semana pasada con Estados Unidos.

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodriguez (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

“Estamos marcando no solamente el futuro de Venezuela, sino el aporte que Venezuela le va a dar al mundo, al hemisferio, a la seguridad energética internacional, al equilibrio de la economía mundial”, afirmó durante un acto con trabajadores del sector petrolero transmitido por Venezolana de Televisión.

La mandataria celebró que una empresa colombiana participe en el plan oficial de recuperación de la industria petrolera. “Me emociona mucho que sea una empresa de Colombia que se sume también a ese plan de recuperación de nuestra industria petrolera para incremento de la producción en beneficio del pueblo”, declaró.

El campo Bare cuenta con unos 1.100 pozos y produce cerca de 11.000 barriles diarios, según un comunicado del Grupo Gilinski. La empresa estima que el potencial máximo del yacimiento se ubica entre 85.000 y 95.000 barriles diarios.

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“GeoPark cuenta con la experiencia técnica comprobada para elevar de manera responsable el factor de recobro del campo Bare y con la solidez financiera necesaria para asumir la totalidad de la inversión de capital que este proyecto requiere”, declaró Gilinski tras la firma.

(Con información de EFE)