Dolor en el fútbol argentino: murió Omar Souto, histórico gerente de Selecciones y un segundo padre para las figuras de La Scaloneta

Souto, en su hogar, el complejo de Ezeiza

El fútbol argentino y, sobre todo, todos aquellos que alguna vez pasaron por la Albiceleste o pisaron el complejo de Ezeiza están de luto: murió Omar Souto, histórico gerente de Selecciones Nacionales y un segundo padre para muchas de las figuras de La Scaloneta.

“Con enorme pesar y tristeza, la Asociación del Fútbol Argentino informa el fallecimiento de Omar Souto, histórico Gerente de Selecciones Nacionales de Argentina. Simplemente gracias, Omar. Gracias por tu solidaridad, tu compromiso inigualable con la albiceleste”, informó la AFA en sus redes sociales.

Papúa Souto, quien comenzó trabajando en las juveniles, desde hace un par de años luchaba contra una enfermedad. Sin embargo, no solo siguió trabajando, sino que su pasión se traducía en seguir concurriendo a su casa, el predio Lionel Messi de Ezeiza.

A lo largo de los años, quienes están atentos al día a día de la Selección conocieron varias de las bromas que los propios futbolistas le jugaron a Souto. Muchas de ellas se hicieron virales, como en la previa del Mundial de Rusia. En uno de los traslados del plantel en micro, Souto dormía con su cabeza apoyada contra un vidrio. Sergio Agüero y Ángel Di María lo advirtieron y les brotó la picardía. Munidos de sus teléfonos móviles para filmarlo, se acercaron y le gritaron: “¡Despertate, che!”. Y provocaron el sobresalto del veterano empleado, que terminó golpeándose la cabeza.

Foto del plantel campeón de la Copa América 2021, con Souto abrazado a Messi

Pero también fue protagonista de momentos cumbre. Por ejemplo, fue el encargado de llamar a Messi para su primera citación a la Selección Sub 20. “Me fui del predio de Ezeiza a un locutorio de Monte Grande. Pedí una guía telefónica de Rosario, sólo sabíamos que era rosarino. Arranqué la página donde estaban los números de los Messi, hice una llamada cualquiera a mi casa para justificar que había entrado y volví al predio a rastrearlo. A la primera que ubiqué fue a la abuela. La abuela de Lionel me pasó el contacto del tío. El tío, el del padre. Llamé al padre, me presenté y le dije que queríamos contar con su hijo, con el detalle de que le erré al nombre: siempre había escuchado que Leo es el apodo de los Leonardo”, relató el periplo en la biografía de la Pulga escrita por Ariel Senosiain.

Luego, el vínculo con el astro se hizo profundo, al punto que en la foto de familia de la Selección en la Copa América 2021, la que quebró la racha adversa de la Albiceleste, lo sumó a la imagen y posó abrazado. Y fue uno de los protagonistas de los videos virales de los festejos en Qatar 2022, porque apareció conversando con el capitán, su esposa, Antonela Roccuzzo, y sus hijos apenas terminada la premiación.

También fue el encargado de aguijonear a Dibu Martínez, cuando era suplente en el Arsenal y pululaba a préstamo por diferentes clubes, para que terminara de hacer el click en pos de convertirse en el mejor arquero del mundo. En ese entonces, lo llamó para pedirle entradas para él y su hermano para ver un partido de la Albiceleste en el Monumental. “Yo te las doy, pero prometeme que la próxima vez no me vas a pedir entradas, te voy a ver como arquero de la Selección”, lo pinchó. El día que fue citado, resultó la primera persona a la que el guardameta fue a abrazar.

El mensaje de la AFA tras la muerte de Souto

Y si retrocedemos en el tiempo, Souto fue el encargado de prestarle a Carlos Bilardo su saco en la presentación de Diego Maradona como DT de Argentina. Pequeño detalle: el Doctor se marchó apurado, no devolvió la prenda, y en sus bolsillos estaban las llaves de la casa de Omar, quien tuvo problemas para ingresar a su hogar...

Cuando le diagnosticaron su enfermedad, dejó de viajar con las delegaciones, pero no abandonó su puesto en Ezeiza. Y el año pasado emocionó a todos cuando se presentó en una práctica de la Selección en silla de ruedas. Scaloni, Aimar y Walter Samuel dejaron sus labores para fundirse en un sentido abrazo. Luego, volvió a ser habitué del predio, sin abandonar el tratamiento, hasta este triste desenlace.

Souto, en un compleaños con el Kun Agüero, con quien tenía una gran relación