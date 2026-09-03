Frontier Developments desarrollará y publicará un simulador de gestión de Disney

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Frontier Developments anunció un acuerdo con Disney para desarrollar y publicar un videojuego basado en su propiedad intelectual. El proyecto será una simulación creativa de gestión, estará financiado íntegramente por el estudio británico y todavía no tiene título, fecha de lanzamiento ni plataformas confirmadas.

Un proyecto dentro del género principal de Frontier

Frontier clasifica el nuevo juego dentro de la categoría Creative Management Simulation, o CMS por sus siglas en inglés. Se trata de simuladores que permiten diseñar y administrar espacios, mientras el jugador controla aspectos como la distribución de instalaciones, los recursos disponibles y las necesidades de los visitantes.

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Es el género central del catálogo reciente del estudio. Planet Coaster está dedicado a la construcción de parques de atracciones; Planet Zoo traslada la fórmula a la gestión de zoológicos; y Jurassic World Evolution permite crear recintos para dinosaurios bajo la licencia cinematográfica. La experiencia acumulada con esos títulos explica por qué el acuerdo despertó especulaciones sobre un posible parque temático de Disney.

El proyecto será desarrollado y publicado por Frontier, que también asumirá toda la financiación. Disney aportará su propiedad intelectual mediante el acuerdo de licencia, aunque los términos económicos y la duración de la colaboración no fueron informados.

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Jo Cooke, director ejecutivo de Frontier, señaló que el acuerdo sigue la estrategia del estudio de desarrollar y mantener franquicias globales de simulación creativa. “Estamos encantados de anunciar esta colaboración con Disney”, afirmó en el comunicado. Cooke agregó que el objetivo será “conectar una comunidad de jugadores creativos y apasionados con una de las marcas más icónicas y amadas”.

Las licencias disponibles y la posibilidad de crear un Disneyland

El catálogo de Disney abarca películas animadas y de acción real, además de marcas como Pixar, Marvel y Star Wars. El anuncio permite pensar que algunas de esas propiedades podrían aparecer en atracciones, escenarios o personajes, pero Frontier todavía no confirmó cuáles formarán parte del juego ni si varias licencias compartirán el mismo título.

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La hipótesis más extendida es que el proyecto permitirá diseñar y administrar un parque Disneyland, con una estructura cercana a la de Planet Coaster. Ese juego funciona como sucesor espiritual de RollerCoaster Tycoon y entrega herramientas para construir montañas rusas, distribuir servicios y atender el funcionamiento económico de un parque. Sin embargo, Frontier y Disney no presentaron características jugables que permitan asegurar que el nuevo desarrollo seguirá exactamente ese modelo.

La colaboración tampoco parte desde cero. Frontier trabajó anteriormente con Disney en Disneyland Adventures, publicado originalmente para Xbox 360. Ese título recreaba el parque de Anaheim, en California, e incluía personajes, minijuegos y actividades inspiradas en sus atracciones. Su propuesta no estaba centrada en la gestión: el jugador recorría una versión digital del parque en lugar de construirlo y administrarlo.

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Qué está confirmado y qué falta conocer

La categoría CMS indica que la creatividad y la administración tendrán un papel central. A partir de los antecedentes de Frontier, es posible imaginar sistemas relacionados con la construcción de atracciones, el equilibrio entre ingresos y gastos, la satisfacción de los visitantes y la ubicación de restaurantes o tiendas. Esas funciones pertenecen, por ahora, al terreno de la especulación y no fueron incluidas en el anuncio oficial.

Tampoco se sabe si el proyecto recreará parques reales, si ofrecerá escenarios originales o si permitirá combinar atracciones inspiradas en distintas películas y franquicias de Disney. El acuerdo confirma el acceso a una propiedad intelectual de la marca, pero no detalla el alcance exacto de la licencia dentro del videojuego.

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Frontier no informó las plataformas previstas, una ventana de estreno, el precio ni el modelo de distribución. El estudio tampoco reveló imágenes propias del proyecto, su nombre definitivo o el momento en que mostrará la primera demostración jugable.