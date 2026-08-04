Eala accede al 'top 20' tras estrenar su palmarés en Washington

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Redacción deportes, 4 ago (EFE).- La filipina Alexandra Eala ha accedido al 'top 20' de la clasificación mundial de la WTA tras vencer a la estadounidense Jessica Pegula en la final del Abierto de Washington y lograr su primer título en el circuito.

La jugadora asiática mejora ocho posiciones y se instala en la vigésima de una lista que sigue comandada por la bielorrusa Aryna Sabalenka con 8.550 puntos, por delante de la kazaja Elena Rybakina (8.56), y las estadounidenses Pegula (6.625) y Coco Gauff (5.649).

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El único cambio en el 'top 10' es el ascenso al noveno puesto de la ucraniana Elina Svitolina en detrimento de la norteamericana Amanda Anisimova, que baja al décimo.

Cristina Bucsa se mantiene como la primera española en la cuadragésima plaza, Jessica Bouzas baja a la 63, Paula Badosa sigue en la 84, Kaitlin Quevedo sube al 94 y Oksana Selekhmeteva retrocede a la 100. EFE

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