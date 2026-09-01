Honduras

Cuerpos de seguridad en Honduras sostienen que violencia ha disminuido

La seguridad en Honduras muestra dos caras: una reducción en los homicidios contra un aumento en los fallecimientos a causa de los accidentes de tránsito

Las autoridades de Seguridad también abordaron las preocupaciones expresadas por la población sobre la criminalidad.
Las autoridades de Seguridad también abordaron las preocupaciones expresadas por la población sobre la criminalidad.
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Los homicidios mantienen una tendencia a la baja en Honduras, pero las muertes provocadas por accidentes de tránsito avanzan en dirección contraria y se convierten en una de las principales alertas planteadas a las autoridades de Seguridad.

Los últimos datos presentados ante el Congreso Nacional reflejaron una reducción de 5,4% en la tasa de homicidios entre julio de 2025 y julio de 2026, junto con descensos en las muertes violentas de mujeres y los casos de masacres.

De acuerdo con las cifras expuestas, las muertes violentas de mujeres disminuyeron 9,8%, mientras que las masacres registraron una reducción del 30% durante el mismo período sostiene autoridades de seguridad en Honduras.

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Los fallecimientos provocados por accidentes aumentaron 3,7%, una situación que llevó a los diputados a plantear la necesidad de fortalecer las medidas para hacer cumplir la Ley de Tránsito.

El diputado Kilvett Bertrand, encargado de la comisión de seguridad del Congreso Nacional, señaló que este incremento debe ser atendido desde el Poder Legislativo mediante medidas que permitan elevar el cumplimiento de las normas viales.

“Tenemos que buscar la manera desde el Congreso Nacional de cómo encrudecemos las leyes para que se aprenda a respetar la Ley de Tránsito”, manifestó Bertrand.

Informes y resultados

Durante el encuentro con la junta directiva y los jefes de bancada del Congreso Nacional, las autoridades de Seguridad también abordaron las preocupaciones expresadas por la población sobre la criminalidad y la percepción de inseguridad.

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Según los datos presentados por las autoridades, 101 municipios registran cero homicidios, mientras otros 67 mantienen una baja incidencia.

El ministro de Seguridad, Gerzón Velásquez, explicó, que asumió el cargo sin un proceso de transición y con una deuda aproximada de 3.000 millones de lempiras.

Entre las acciones desarrolladas por la institución se destacó además la recuperación de unos 300 vehículos que estaban asignados a funcionarios públicos y que fueron incorporados posteriormente a las labores de patrullaje.

La violencia contra las mujeres en Honduras dejó cinco mujeres heridas en ataques registrados en Olancho y Atlántida.
Un familiar habría atacado con un machete a tres mujeres durante una discusión en Olancho.

El viceministro de Seguridad, Rommel Martínez, reconoció que las autoridades recibieron durante la reunión los reclamos y cuestionamientos relacionados con la situación de seguridad que enfrenta el país.

Martínez sostuvo que uno de los objetivos de la institución es recuperar la confianza de la ciudadanía y mejorar la percepción sobre la seguridad y la convivencia en comunidades, aldeas y pueblos.

El funcionario aseguró que existe disposición para escuchar las críticas y revisar las acciones institucionales a partir de las condiciones que enfrenta actualmente la población.

La postura de las autoridades

Por su parte, el director de la Policía Nacional, Rigoberto Oseguera Mass, afirmó que cerca del 90% de los municipios hondureños presentan condiciones de seguridad que, según su valoración, pueden compararse con estándares de países desarrollados.

Las autoridades informaron que 101 municipios de Honduras registran cero homicidios y otros 67 mantienen una baja incidencia.
Las autoridades informaron que 101 municipios de Honduras registran cero homicidios y otros 67 mantienen una baja incidencia.

El jefe policial reconoció, sin embargo, que existe un grupo de municipios con mayores niveles de violencia letal y que requiere el fortalecimiento de las capacidades de seguridad e investigación.

Oseguera Mass también llamó a evitar prácticas que, según indicó, estuvieron relacionadas con deficiencias de la Policía en años anteriores y defendió la necesidad de que los agentes cumplan sus funciones con profesionalismo y ética.

El director policial aseguró además que la Dirección Policial de Investigaciones mantiene altos niveles de efectividad en los casos de violencia letal en los que interviene, de acuerdo con los estándares establecidos por la institución.

Mientras las autoridades buscan sostener la reducción de los asesinatos y fortalecer la presencia policial en los municipios con mayor incidencia, el Congreso Nacional analiza la posibilidad de impulsar nuevas medidas para aumentar el cumplimiento de las normas de tránsito.

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