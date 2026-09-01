Panamá inicia septiembre bajo aviso por lluvias y tormentas durante 72 horas

Los mayores acumulados se esperan desde el Pacífico occidental hasta el sur de Veraguas y en sectores montañosos de Azuero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) mantiene un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas para todo el territorio nacional, incluidos ambos sectores marítimos, desde las 12:00 a.m. del 1 de septiembre hasta las 11:59 p.m. del jueves 3. El informe advierte sobre acumulados moderados y altos durante las próximas 72 horas.

La inestabilidad atmosférica está asociada con el desplazamiento de la onda tropical número 42, el elevado contenido de humedad, la activación de sistemas de baja presión y la vaguada monzónica. Las lluvias más intensas podrían concentrarse desde el Pacífico occidental hasta el sur de Veraguas y en sectores montañosos de la península de Azuero.

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El pronóstico también contempla condiciones lluviosas en el sur de Darién, Panamá, Costa Arriba y el centro de Colón, así como en las costas del norte de Veraguas, la comarca Ngäbe-Buglé y las islas de Bocas del Toro. En el resto del país se anticipan acumulados menores, aunque acompañados de actividad eléctrica y ráfagas de viento.

Ante este escenario, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) emitió un aviso de prevención por lluvias y tormentas con el mismo periodo de vigencia.

El paso de la onda tropical 42 coincide con elevados niveles de humedad y la activación de sistemas de baja presión. REUTERS/Amit Dave

La institución alertó sobre la posibilidad de crecidas repentinas de ríos, deslizamientos en terrenos saturados, inundaciones urbanas y rurales, tormentas eléctricas y desplazamiento de objetos por los fuertes vientos.

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Sinaproc recomendó no cruzar ríos, quebradas ni áreas inundadas, mantenerse alejado de lugares propensos a deslizamientos y evitar permanecer debajo de árboles, estructuras metálicas o vallas durante las tormentas eléctricas.

También pidió asegurar los objetos que puedan ser arrastrados por el viento y seguir exclusivamente los avisos divulgados por las autoridades competentes.

Las condiciones registradas ya provocaron una emergencia en Chiriquí, donde unidades especializadas rescataron a una familia que quedó aislada por la crecida de una quebrada en la comunidad de La Laguna, Los Limones, distrito de Divalá. Las seis personas rescatadas —cuatro adultos y dos menores— fueron extraídas de manera segura y no presentaron afectaciones.

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Sinaproc advirtió sobre posibles crecidas repentinas, deslizamientos e inundaciones urbanas y rurales. Tomada de Instagram

Aunque Panamá se encuentra bajo la influencia de El Niño, esto no implica la desaparición de las lluvias durante la temporada húmeda. El Imhpa mantiene una alerta por este fenómeno y señala que los modelos internacionales calculan una probabilidad superior al 95% de que sus condiciones continúen. El efecto esperado será desigual entre el Pacífico y el Caribe panameño.

Para septiembre, los mapas del Imhpa proyectan lluvias por debajo de los valores históricos en amplias zonas de la vertiente del Pacífico, especialmente en Chiriquí, el sur de la comarca Ngäbe-Buglé, Veraguas, Coclé, Panamá Oeste, el centro y este de Panamá y la cuenca del Canal. Esto significa que lloverá menos de lo habitual, no que dejará de llover.

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En contraste, la vertiente del Caribe podría registrar acumulados normales o superiores a los promedios climatológicos, principalmente en Bocas del Toro, el norte de la comarca Ngäbe-Buglé, las zonas montañosas de Chiriquí, el norte de Veraguas, sectores de Colón y Guna Yala. Esta diferencia explica por qué pueden coexistir déficits regionales y episodios intensos de precipitación.

La perspectiva para el trimestre de agosto a octubre estima reducciones de entre 20% y 40% en buena parte del territorio, mientras que en Bocas del Toro, el norte de la comarca Ngäbe-Buglé, las tierras altas de Chiriquí, el norte de Veraguas, Costa Abajo de Colón y Guna Yala las precipitaciones podrían aumentar entre 15% y 25%.

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Esta infografía detalla qué es el Fenómeno de El Niño, sus principales características y cómo afecta el clima de Panamá, incluyendo menos lluvia, temperaturas más altas y posibles sequías. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los años utilizados como referencia climática fueron 1997, 2015 y 2023, todos caracterizados por eventos de El Niño fuertes o muy fuertes. Los modelos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos calculan una probabilidad superior al 60% de que el fenómeno alcance una intensidad muy fuerte entre octubre de 2026 y enero de 2027.

El Imhpa también anticipa temperaturas entre 2 °C y 3 °C por encima de lo acostumbrado y sensaciones térmicas que podrían superar los 38 °C en numerosas regiones. Además, durante octubre y noviembre existe la posibilidad de afectaciones indirectas por al menos un sistema tropical, capaz de generar eventos extremos de lluvia aun dentro de un trimestre deficitario.

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