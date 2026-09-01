El Salvador inaugura el mes cívico en conmemoración de los 205 años de la independencia centroamericana

El Salvador abrió el mes cívico con una ceremonia en el Palacio Nacional por los 205 años de la independencia centroamericana./ (Gobierno de El Salvador)

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El Salvador inauguró este 1 de septiembre el mes cívico con una ceremonia en el Palacio Nacional, este evento da inicio a las actividades por los 205 años de la independencia centroamericana, proclamada el 15 de septiembre de 1821. El acto se realizó en el Centro Histórico de San Salvador y reunió a estudiantes, autoridades, integrantes de la Escuela Nacional de Música y miembros de la Guardia de Honor.

Niños y jóvenes participaron en los homenajes a los símbolos patrios e interpretaciones musicales que formaron parte del acervo cultural salvadoreño. Las imágenes difundidas en las redes sociales del Gobierno de El Salvador mostraron a alumnos durante la actividad, junto con formaciones de la Guardia de Honor y miembros de la Escuela Nacional de Música.

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Durante la apertura, se destacó que septiembre sirve para recordar la memoria histórica y discutir los desafíos que enfrenta el país. Asimismo se vinculó la fecha patria con asuntos como la seguridad, la educación, el empleo, la recuperación de espacios públicos y las condiciones de vida.

“El futuro de El Salvador no es algo que simplemente debamos esperar, es algo que construimos desde hoy con cada paso que damos como país”, expresó el maestro de ceremonia.

El vicepresidente Félix Ulloa sostuvo que la integración centroamericana debe ser una tarea política y económica pendiente para la región./ (Canal 10)

La administración de Nayib Bukele sostuvo en sus publicaciones oficiales que la conmemoración representa una oportunidad para recordar el origen del país y reafirmar una visión de futuro.

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El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, fue el principal orador de la ceremonia. En su intervención sostuvo que la independencia política alcanzada por Centroamérica hace 205 años abrió un debate que aún persiste: el significado de la libertad y la proyección de la región en el siglo veintiuno.

Ulloa mencionó que, tras la ruptura con la Corona española, los países centroamericanos enfrentaron problemas como pobreza, desigualdad, conflictos internos, intervenciones extranjeras y fragmentación regional. También evocó las ideas de Francisco Morazán, uno de los principales impulsores de la unión centroamericana en el siglo diecinueve.

El funcionario afirmó que los países de la región cuentan con condiciones para profundizar la cooperación política y económica. Mencionó su ubicación geográfica, la población joven, los vínculos culturales, los mercados complementarios y la presencia de una diáspora fuera de sus fronteras.

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El acto en el Centro Histórico de San Salvador reunió a estudiantes, autoridades, la Escuela Nacional de Música y la Guardia de Honor./ (Gobierno de El Salvador)

“La integración centroamericana no debe ser solamente un recuerdo de nuestros próceres. Debe ser una de las grandes tareas políticas y económicas de nuestra generación”, afirmó el vicepresidente.

Una parte central de la exposición de Ulloa estuvo dedicada a la política de seguridad del Ejecutivo. El vicepresidente afirmó que, durante años, las pandillas limitaron la movilidad de los habitantes de barrios y comunidades, condicionaron la apertura de comercios y extorsionaron a empresarios y trabajadores.

Según el funcionario, la política estatal permitió recuperar libertades cotidianas de la población. “La seguridad no es un privilegio, es una condición básica de la libertad”, declaró.

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Además, dijo que la disminución de la violencia abre una etapa enfocada en infraestructura, inversión, innovación, tecnología, educación y salud. Entre los programas mencionados figuraron el anuncio presidencial de 50 mil becas, el plan para reparar dos escuelas por día y la plataforma de inteligencia artificial DoctorSV.

La apertura del Mes Cívico planteó septiembre como una instancia para recuperar la memoria histórica y debatir seguridad, educación, empleo y condiciones de vida en El Salvador./ (Gobierno de El Salvador)

El Mes Cívico continuará durante septiembre con actividades patrias en todos los centros educativos y en distintos puntos del país. La agenda culminará el próximo 15 de septiembre, cuando El Salvador y los demás países centroamericanos conmemorarán la firma del Acta de Independencia, que tuvo lugar en la ciudad de Guatemala en 1821.

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