El Salvador

El Salvador inaugura el mes cívico en conmemoración de los 205 años de la independencia centroamericana

La ceremonia tuvo lugar en el Centro Histórico de San Salvador y reunió a estudiantes, músicos y autoridades para desarrollar una agenda que culminará el próximo 15 de septiembre, con la conmemoración regional por la firma del Acta de 1821

El Salvador abrió el mes cívico con una ceremonia en el Palacio Nacional por los 205 años de la independencia centroamericana./ (Gobierno de El Salvador)
El Salvador abrió el mes cívico con una ceremonia en el Palacio Nacional por los 205 años de la independencia centroamericana./ (Gobierno de El Salvador)
Guardar

El Salvador inauguró este 1 de septiembre el mes cívico con una ceremonia en el Palacio Nacional, este evento da inicio a las actividades por los 205 años de la independencia centroamericana, proclamada el 15 de septiembre de 1821. El acto se realizó en el Centro Histórico de San Salvador y reunió a estudiantes, autoridades, integrantes de la Escuela Nacional de Música y miembros de la Guardia de Honor.

Niños y jóvenes participaron en los homenajes a los símbolos patrios e interpretaciones musicales que formaron parte del acervo cultural salvadoreño. Las imágenes difundidas en las redes sociales del Gobierno de El Salvador mostraron a alumnos durante la actividad, junto con formaciones de la Guardia de Honor y miembros de la Escuela Nacional de Música.

PUBLICIDAD

Durante la apertura, se destacó que septiembre sirve para recordar la memoria histórica y discutir los desafíos que enfrenta el país. Asimismo se vinculó la fecha patria con asuntos como la seguridad, la educación, el empleo, la recuperación de espacios públicos y las condiciones de vida.

El futuro de El Salvador no es algo que simplemente debamos esperar, es algo que construimos desde hoy con cada paso que damos como país”, expresó el maestro de ceremonia.

El vicepresidente Félix Ulloa sostuvo que la integración centroamericana debe ser una tarea política y económica pendiente para la región./ (Canal 10)
El vicepresidente Félix Ulloa sostuvo que la integración centroamericana debe ser una tarea política y económica pendiente para la región./ (Canal 10)

La administración de Nayib Bukele sostuvo en sus publicaciones oficiales que la conmemoración representa una oportunidad para recordar el origen del país y reafirmar una visión de futuro.

PUBLICIDAD

El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, fue el principal orador de la ceremonia. En su intervención sostuvo que la independencia política alcanzada por Centroamérica hace 205 años abrió un debate que aún persiste: el significado de la libertad y la proyección de la región en el siglo veintiuno.

Ulloa mencionó que, tras la ruptura con la Corona española, los países centroamericanos enfrentaron problemas como pobreza, desigualdad, conflictos internos, intervenciones extranjeras y fragmentación regional. También evocó las ideas de Francisco Morazán, uno de los principales impulsores de la unión centroamericana en el siglo diecinueve.

El funcionario afirmó que los países de la región cuentan con condiciones para profundizar la cooperación política y económica. Mencionó su ubicación geográfica, la población joven, los vínculos culturales, los mercados complementarios y la presencia de una diáspora fuera de sus fronteras.

El acto en el Centro Histórico de San Salvador reunió a estudiantes, autoridades, la Escuela Nacional de Música y la Guardia de Honor./ (Gobierno de El Salvador)
El acto en el Centro Histórico de San Salvador reunió a estudiantes, autoridades, la Escuela Nacional de Música y la Guardia de Honor./ (Gobierno de El Salvador)

La integración centroamericana no debe ser solamente un recuerdo de nuestros próceres. Debe ser una de las grandes tareas políticas y económicas de nuestra generación”, afirmó el vicepresidente.

Una parte central de la exposición de Ulloa estuvo dedicada a la política de seguridad del Ejecutivo. El vicepresidente afirmó que, durante años, las pandillas limitaron la movilidad de los habitantes de barrios y comunidades, condicionaron la apertura de comercios y extorsionaron a empresarios y trabajadores.

Según el funcionario, la política estatal permitió recuperar libertades cotidianas de la población. “La seguridad no es un privilegio, es una condición básica de la libertad”, declaró.

Además, dijo que la disminución de la violencia abre una etapa enfocada en infraestructura, inversión, innovación, tecnología, educación y salud. Entre los programas mencionados figuraron el anuncio presidencial de 50 mil becas, el plan para reparar dos escuelas por día y la plataforma de inteligencia artificial DoctorSV.

La apertura del Mes Cívico planteó septiembre como una instancia para recuperar la memoria histórica y debatir seguridad, educación, empleo y condiciones de vida en El Salvador./ (Gobierno de El Salvador)
La apertura del Mes Cívico planteó septiembre como una instancia para recuperar la memoria histórica y debatir seguridad, educación, empleo y condiciones de vida en El Salvador./ (Gobierno de El Salvador)

El Mes Cívico continuará durante septiembre con actividades patrias en todos los centros educativos y en distintos puntos del país. La agenda culminará el próximo 15 de septiembre, cuando El Salvador y los demás países centroamericanos conmemorarán la firma del Acta de Independencia, que tuvo lugar en la ciudad de Guatemala en 1821.

Temas Relacionados

San SalvadorIndependenciaCentroaméricaEl Salvador

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Salvadoreño se graduó de periodista tras cursar con materiales en braille y audio y le apostará al contenido en favor de la inclusión

Gustavo Morán recibió su título en la UES y destacó el apoyo de la Unidad de Educación Superior Inclusiva para acceder a documentos de estudio

Salvadoreño se graduó de periodista tras cursar con materiales en braille y audio y le apostará al contenido en favor de la inclusión

El PNUD y la Autoridad Nacional de Residuos Sólidos impulsan la economía circular en El Salvador

El PNUD y la Autoridad Nacional de Residuos Sólidos (Andres) sellaron un Memorando de Entendimiento con cooperación técnica y fortalecimiento institucional

El PNUD y la Autoridad Nacional de Residuos Sólidos impulsan la economía circular en El Salvador

Voto salvadoreño en el extranjero: Tribunal da más tiempo a partidos políticos para proponer integrantes de juntas de votación

El organismo electoral extendió el margen para completar o reemplazar nombres en las juntas que manejarán el sufragio electrónico presencial fuera del país La nueva fecha cambia el plan que vencía a fines de agosto

Voto salvadoreño en el extranjero: Tribunal da más tiempo a partidos políticos para proponer integrantes de juntas de votación

Becas Bicentenario de El salvador, a punto de recibir $137 mil para 137 nuevos estudiantes

La Comisión de Hacienda emitió dictamen favorable para reformar el Presupuesto 2026 y sumar fondos al Ministerio de Educación con apoyo del BCIE

Becas Bicentenario de El salvador, a punto de recibir $137 mil para 137 nuevos estudiantes

Centroamérica autoriza a fabricantes y distribuidores colocar etiquetas complementarias en alimentos preenvasados

La resolución del Consejo de Ministros de Integración Económica aclara quién puede colocar información adicional en alimentos previamente envasados, sin cambiar los requisitos técnicos del rotulado

Centroamérica autoriza a fabricantes y distribuidores colocar etiquetas complementarias en alimentos preenvasados

TECNO

Dos preguntas que debes hacer al recibir una llamada sobre un fraude en tu tarjeta de crédito

Dos preguntas que debes hacer al recibir una llamada sobre un fraude en tu tarjeta de crédito

Amplia la vida del AirTag por 10 años más con este accesorio que usa baterías AA

Estafa en WhatsApp envía fotos de vista única para extorsionar y robar dinero

Este es el precio de la criptomoneda Bitcoin este 1 de septiembre

Ethereum: cuál es la cotización de esta criptomoneda

ENTRETENIMIENTO

Doja Cat se sincera sobre su adicción a las drogas: “Definitivamente tuve problemas”

Doja Cat se sincera sobre su adicción a las drogas: “Definitivamente tuve problemas”

Gal Gadot recordó el punto de inflexión que cambió su carrera: “Después de Wonder Woman sentí que había ganado el título de actriz”

Andrew Garfield vuelve a defender la posibilidad de un Spider-Man gay: “Cualquiera puede proyectarse”

“No voy a estar bien en un día”: Kelly Osbourne habla de su dramática pérdida de peso tras la muerte de Ozzy

Netflix pone fecha al regreso de “Los caballeros” y adelanta su próximo gran conflicto

MUNDO

Los cruces entre especies se multiplican y amenazan ecosistemas frágiles en Canadá, Escocia e Italia

Los cruces entre especies se multiplican y amenazan ecosistemas frágiles en Canadá, Escocia e Italia

“Los rusos son despreciables”: Zelensky lamentó otro ataque letal de Putin en el primer día de clases de los niños ucranianos

Misterio en Japón: arrestaron a un empleado escolar por una nueva matanza de hámsteres y ya son 55 los animales muertos

Estonia crea una comisión de expertos para frenar el daño de las redes sociales en la salud mental juvenil

Otra amenaza de Rusia ante la creciente tensión militar en el mar Báltico: “La respuesta será devastadora”