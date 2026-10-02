Murió un bebé en San Juan tras caer a un canal de riego

Un bebé de un año murió tras caer a un canal de riego en el departamento Sarmiento de San Juan. (Canal 13 de San Juan)

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Un bebé de un año murió este jueves al mediodía tras caer a un canal de riego en la provincia de San Juan. El hecho ocurrió en una zona ubicada entre Cañada Honda y Los Berros, dentro del departamento Sarmiento, y es materia de investigación.

La situación fue advertida por el abuelo del niño, quien notó que el pequeño ya no se encontraba en la vivienda donde permanecía junto a su familia. A partir de ese momento, comenzó una búsqueda en el área cercana a la casa. El hombre encontró finalmente al bebé dentro del canal.

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El bebé murió como consecuencia del episodio, aunque hasta ahora no se dieron a conocer detalles oficiales sobre las circunstancias precisas en las que llegó al canal de acuerdo a lo informado por el portal el Tiempo de San Juan.

Las circunstancias que derivaron en la caída del niño continúan bajo investigación. El objetivo es determinar la secuencia de los hechos, el tiempo transcurrido desde que el bebé se alejó del grupo familiar y las condiciones en las que fue encontrado.

La presencia de canales de riego forma parte de la infraestructura habitual de distintas zonas productivas de la provincia, aunque en este caso no se difundieron características específicas del conducto involucrado.

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La justicia investiga la secuencia de los hechos para determinar cómo el menor se alejó de su familia. (Gobierno de San Juan)

Una beba de un año y medio murió ahogada en una pileta de San Juan

A mediados del mes de agosto pasado, una beba de un año y seis meses murió en el Hospital Rawson de la ciudad capital tras caer a una pileta de natación ubicada en el fondo del patio de su propia vivienda. La pequeña fue hallada dentro del agua por su madre, quien salió a buscarla al no encontrarla adentro de la casa. Pese a los intentos de reanimación realizados en el lugar y a la atención recibida en el centro de salud, la niña sufrió un paro cardíaco y perdió la vida.

El hecho ocurrió en una propiedad de la calle Colombia, en el barrio Villa América, perteneciente al departamento Capital. La beba había salido al exterior junto a su hermana melliza sin que los adultos presentes en la vivienda lo advirtieran. Cuando la madre notó que las dos niñas ya no estaban dentro del hogar, salió a buscarlas y encontró a una de ellas en el interior de la pileta.

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Ante la gravedad de la situación, vecinos de la zona acudieron de inmediato para intentar asistir a la pequeña. Mientras se coordinaba el traslado, realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar en el lugar. La beba fue llevada al Hospital Rawson, donde el equipo médico continuó con los esfuerzos por estabilizarla, pero no lograron revertir el cuadro. El paro cardíaco derivado del ahogamiento resultó fatal.

Ambos progenitores debieron recibir atención en el mismo centro de salud tras conocer el desenlace. Personal especializado los contuvo con apoyo psicológico en las horas posteriores a la tragedia.

Una de las líneas de investigación que comenzaron a evaluar los pesquisas apunta a una puerta que comunica el interior de la vivienda con el fondo, donde se encuentra la pileta. Un jardinero se encontraba realizando sus tareas en esa sección de la propiedad al momento del hecho. Los investigadores analizan si ese trabajador pudo haber dejado la puerta sin asegurar, lo que habría permitido que las mellizas salieran al sector del natatorio sin que ningún adulto lo notara a tiempo.

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La UFI Delitos Especiales tomó intervención en la causa y lleva adelante las primeras medidas para establecer con precisión las circunstancias en que se produjo la caída y si existió algún tipo de responsabilidad penal en el hecho. La investigación continúa abierta mientras las autoridades avanzan en la reconstrucción de lo ocurrido.