Ucrania anunció un nuevo récord de bajas en el Ejército de Rusia con 46.230 muertos y heridos en septiembre

Un militar de la 46.ª Brigada Aeromóvil Independiente de Podolia, perteneciente a las Fuerzas de Asalto Aéreo de las Fuerzas Armadas de Ucrania, reacciona al regresar de una misión de combate en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en la región de Donetsk, Ucrania, el 26 de septiembre de 2026 (REUTERS/Anatolii Stepanov)

Guardar

El Estado Mayor de Ucrania afirmó este jueves que las fuerzas rusas sufrieron más de 46.230 bajas entre muertos y heridos en septiembre, el registro mensual más alto comunicado por Kiev desde el comienzo del año. La cifra supone un incremento del 45,8% frente a enero, cuando Ucrania informó 31.710 militares bajo las mismas condiciones.

Según los datos divulgados por el mando ucraniano, el número descendió a 26.090 en febrero y aumentó cada mes hasta alcanzar el máximo de septiembre. “Esta tendencia demuestra que la jerarquía militar rusa es incapaz de conseguir sus objetivos declarados, así como el incremento de la precisión y la efectividad de los ataques de las unidades ucranianas”, afirmó el Estado Mayor en un comunicado.

PUBLICIDAD

El presidente ucraniano Volodimir Zelensky señaló en varias oportunidades que Ucrania lleva un registro preciso de las bajas rusas porque sus drones graban a cada soldado enemigo muerto o herido. De acuerdo con las cifras oficiales de Kiev, más de nueve de cada diez bajas rusas responden a la acción de drones ucranianos.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, el mayor general Mykhailo Drapatyi, y el ministro de Defensa ucraniano, Yevhenii Khmara, conversan durante una visita a los militares de la 66.ª Brigada Mecanizada Separada «Príncipe Mstyslav», cerca de la línea del frente en Ucrania, el 30 de septiembre de 2026 (Servicio de Prensa de la Presidencia de Ucrania/Imagen cedida vía REUTERS)

El mandatario visitó este miércoles un puesto de mando cercano al frente oriental y destacó los avances que atribuyó a la contraofensiva ucraniana contra las tropas rusas en la región del Donbás. Zelenski difundió un video en Telegram en el que conversa con comandantes, revisa mapas de la zona y entrega condecoraciones a militares cerca de Limán.

PUBLICIDAD

“Una operación seria, importante en muchos sentidos para nuestra defensa en general y en el Donbás en particular”, escribió el mandatario sobre la ofensiva denominada “Vivaldi”. El jefe de Estado sostuvo que la operación impidió que las fuerzas rusas rompieran la retaguardia de las líneas defensivas alrededor de Sloviansk y Kramatorsk, parte de la red de ciudades fortificadas que protege el ejército ucraniano.

Según Zelensky, las tropas ucranianas recuperaron 176 kilómetros cuadrados de territorio en esa zona desde el inicio de la operación, a principios de este año. El jefe de Estado indicó además que las Fuerzas Armadas evalúan ampliar el despliegue de sistemas robóticos terrestres y reforzar las capacidades de sus drones.

PUBLICIDAD

Un militar del 1030.º Regimiento Independiente de Misiles y Artillería Antiaérea «Aquila» permanece junto a una camioneta equipada con una torreta automatizada «Slinger» de fabricación australiana durante su turno de combate, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en la región de Kharkiv (Ucrania) (REUTERS/Serhii Okunev)

Desde el otro bando de la guerra, el presidente ruso, Vladímir Putin, afirmó este jueves que Rusia utilizará “todo su arsenal” si sufre un ataque contra Kaliningrado o cualquier otro territorio del país, en una advertencia dirigida a los países occidentales en medio de la tensión en el mar Báltico.

“Si llegamos a un ataque directo contra la Federación rusa, y me refiero a Kaliningrado, que también puede pasar con cualquier otro territorio, por supuesto, en la agenda figurará inevitable e inmediatamente la cuestión del empleo por parte de Rusia de todo el armamento a su alcance. Eso es inevitable”, declaró Putin en el Club de Debate Valdái.

PUBLICIDAD

El mandatario sostuvo que los pronunciamientos de diplomáticos rusos de los últimos dos días fueron “absolutamente acertados”, aunque puntualizó que nadie mencionó “las armas nucleares”. “Nosotros no asustamos a nadie (...), esas no son intimidaciones, sino la respuesta a los intentos de amedrentarnos”, afirmó y agregó: “Nosotros no amenazamos a nadie, no tenemos intención de atacar ni en 2029, ni en 2030, ni en 2050. Pero si nos topamos con una agresión, tenemos que responder”

Putin citó como factores de escalada los preparativos europeos para una posible guerra con Rusia hacia el final de esta década, las maniobras de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en el Báltico y la detención de embarcaciones rusas.

PUBLICIDAD

Militares de la 15.ª Brigada de Asignación Operativa «Kara-Dag» de la Guardia Nacional de Ucrania descargan munición de un vehículo militar para un lanzacohetes Grad-P Partizan —en el contexto del ataque de Rusia a Ucrania— en una posición cercana a la localidad de Dobropillia, situada en la línea del frente en la región de Donetsk, Ucrania (REUTERS/Anatolii Stepanov)

El jefe del Kremlin sostuvo que la OTAN supera a Rusia en capacidad económica y población, aunque afirmó que Moscú dispone de armamento estratégico, en alusión a sistemas hipersónicos “que nadie posee”.

“Debemos aprovechar nuestra ventaja competitiva. (...) Decidiremos nosotros cual será”, señaló. La OTAN acusó a Moscú de recurrir a la “retórica militar” después de que autoridades rusas plantearan la posibilidad de emplear armas nucleares ante un eventual “bloqueo aéreo y marítimo de Kaliningrado”, una medida que Rusia considera un casus belli.

(Con información de EFE)