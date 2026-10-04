Dramática imagen en UFC: una figura dejó inconsciente a su rival con un brutal rodillazo en la cabeza

El luchador se impuso a su rival con un brutal nocaut en el primer asalto

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El brasileño Johnny Walker protagonizó uno de los nocauts mas impresionante de los que registró UFC 332 durante la cartelera del sábado 3 de octubre en el Delta Center de Salt Lake City, Estados Unidos. El peleador debutó en la división de peso pesado con una impresionante victoria sobre el británico Mick Parkin, a quien derribó con una rodilla izquierda a los 3 minutos y 35 segundos del primer asalto.

Walker subió a la jaula después de una etapa irregular en semipesados, categoría en la que compitió con un límite de 93 kilos. Su estreno en peso pesado, división que admite hasta 120,2 kilos, ofreció una imagen diferente: utilizó su alcance para achicar la distancia, llevó a Parkin al clinch y conectó una rodilla a la mandíbula que terminó el combate.

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El árbitro intervino de inmediato tras el impacto. Parkin no pudo continuar y Walker selló una finalización que lo ubicó entre los protagonistas de una función marcada por los desenlaces antes del límite. “Me quité las limitaciones que tenía en el peso semipesado. Allí perdía masa muscular y deshidrataba mi cerebro. Ahora en el peso pesado estoy fuerte y listo para hacer grandes cosas”, declaró Walker tras la pelea.

Tras un inicio estratégico impulsado por veloces e implacables patadas bajas que mermaron la movilidad del británico, Parkin intentó presionar contra la reja para recortar distancias; sin embargo, un revitalizado Walker revirtió con soltura la posición y, con los reflejos intactos al evitar la deshidratación del corte de peso anterior, atrapó a su rival en un ceñido clinch tailandés para descargar una brutal e impecable rodilla izquierda directa al mentón que mandó a Parkin totalmente desconectado a la lona, obligando la intervención inmediata del réferi Herb Dean. El luchador recibió asistencia médica rápidamente ya que no podía levantarse por sus propios medios.

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Walker ganó en el primer round en su debut en los pesos pesados (AFP)

La tarjeta de UFC 332 reunió 11 nocauts y estableció un récord moderno de la compañía. Nueve combates concluyeron durante el primer asalto, incluido el de el argentino Esteban Ribovics. Una secuencia que condicionó el desarrollo de la velada desde las peleas preliminares hasta los cruces principales.

La actuación de Walker tuvo lugar en ese contexto. Su finalización ante Parkin llegó antes de que el primer round alcanzara su tramo final y le permitió llevarse uno de los premios de Actuación de la Noche, con una bonificación de USD 100.000.

También recibieron ese monto Damian Pinas, Imanol Rodríguez y Roman Kopylov. Pinas necesitó 75 segundos para imponerse sobre Andrey Pulyaev con un uppercut de derecha. Rodríguez venció a Alden Coria con una patada frontal al estómago, mientras que Kopylov derrotó a Ateba Gautier por nocaut técnico a los 2 minutos y 1 segundo.

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La organización además otorgó compensaciones de USD 25.000 a Payton Talbott, Marcus McGhee, Anthony Wint, Jacobe Smith, Alexander Hernandez y Eric Nolan por sus respectivas finalizaciones.

El peleador Johnny Walker celebró con los brazos en alto tras derrotar a su oponente por nocaut en un combate de la UFC.

La cartelera también incluyó la victoria del argentino Esteban Ribovics sobre King Green en el peso ligero. El salteño venció por nocaut técnico a los 4 minutos y 8 segundos del primer round, luego de derribar tres veces al estadounidense con una combinación de golpes.

Green, de 40 años, intentó alterar el ritmo del combate con gestos y palabras desde el comienzo. Ribovics respondió con patadas, presión en la corta distancia y una serie de ganchos y cruzados que derivó en las caídas de su rival. El árbitro detuvo el enfrentamiento tras el castigo del argentino.

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Pese al resultado, Ribovics no pudo ser considerado para las bonificaciones oficiales de la noche porque no dio el peso límite durante el pesaje previo. La inhabilitación le impidió optar por los premios, aun cuando su pelea terminó dentro de la extensa lista de definiciones anticipadas. Registró un peso de 71 kg, medio kilo por encima del límite establecido para una pelea sin título. Su rival sí alcanzó la marca requerida con 70,5 kg. Como sanción, el peleador argentino perdió el 20% de su pago.

En la pelea central, Natalia Silva se consagró campeona de peso mosca femenino tras vencer a Wang Cong por decisión unánime. Las tarjetas fueron de 48-47, 48-47 y 49-46. Payton Talbott derrotó a Deiveson Figueiredo por nocaut técnico a los 2 minutos y 5 segundos del primer asalto en peso gallo. En peso wélter, Roberto Soldic superó a Khaos Williams por decisión unánime, con tarjetas de 29-28, 29-27 y 29-27.

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