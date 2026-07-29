Cerro Porteño pierde otra vez, a dos semanas de su partido de Libertadores ante Palmeiras

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Asunción, 28 jul (EFE).- El Cerro Porteño del entrenador argentino Ariel Holan perdió nuevamente en la liga de Paraguay, esta vez por 2-1 ante el 2 de Mayo por la segunda fecha del Torneo Clausura, y a dos semanas de su juego ante el Palmeiras por los octavos de final de la Copa Libertadores, la gran obsesión del cuadro Azulgrana.

El equipo del Barrio Obrero estuvo lejos de su mejor fútbol y pagó caro las displicencias que mostró en defensa durante su visita al Estadio Río Parapití del norte paraguayo, donde el 2 de mayo ejerce como local.

El defensor colombiano Juan Camilo Sáiz puso adelante a los locales al rematar con el muslo y algo de fortuna un tiro de esquina a los 23 minutos, mientras que el atacante argentino Jonathan Torres igualó las acciones con la misma fórmula: remate con un poco de suerte tras un tiro de esquina en la fracción 65.

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Pero cuando el equipo del entrenador argentino Ariel Holan soñaba con la remontada, el mediocampista Óscar Romero dio el triunfo al 2 de Mayo con un potente remate de media distancia que bien podría ser elegido como el gol de la segunda fecha.

"Uno entrena para estos momentos, pero cuando toca no los asimilas, muchas cosas pensé (después de marcar)", dijo Romero a la prensa tras el partido.

Con el resultado, el 2 de Mayo se transformó en líder provisional después del inicio de la segunda jornada, a la que aún le restan 4 partidos.

También hoy, Rubio Ñú y Sportivo Ameliano pactaron a un gol por lado gracias a las dianas de Marcelo Acosta (37) para los locales y Estivel Moreira (90+5) para la visita.

La segunda fecha se completará este miércoles con los choques entre Sportivo Luqueño y Trinidense y Nacional ante Olimpia.

Asimismo, el jueves se disputarán los partidos San Lorenzo contra Guaraní y Libertad frente a Recoleta. EFE