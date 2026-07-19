Los increíbles casos de los hinchas argentinos que buscan una entrada para ver la final del Mundial: “Me pidieron una fortuna”

Una fanática de la selección argentina cambia tratamiento por entradas para la final

(Desde Estados Unidos) Detrás de cada uno de los fanáticos argentinos que viajaron a los Estados Unidos para seguir a la selección argentina hay una historia. Y en ese caso, una muy particular. Infobae salió a recorrer las calles del centro de Nueva York y se sorprendió al ver a una hincha en el medio de Times Square con un cartel que decía: “Botox gratis de por vida por una entrada para el domingo”. Y la firma era el alias de Instagram de la autora, la doctora Marianela Bertoya.

“Yo hago medicina estética, armonización facial en Rosario y ya no me queda más nada por rematar. Así que, así como el bótox me salva mi vida, mi día a día, también me viene a salvar el Mundial. Y gracias a mi profesión es que estoy acá y puedo vivir este sueño. Así que claramente el bótox me va a hacer entrar al estadio”, le dijo la profesional de la salud a este medio pocas horas antes del duelo que enfrentará a Argentina y España en la sede de Nueva York-Nueva Jersey.

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“Es mi primer Mundial y la verdad que no estaba planeado venir. Después del primer partido donde Messi metió los tres goles, caí en la cuenta de que es su último Mundial, que yo gracias a Dios estoy en un momento que me podía venir, que todo sigue funcionando en el consultorio, en las mejores manos. Así que dije: ‘Tengo que hacerlo’. Y así fue. Y todo se dio mágicamente para que hoy estemos acá en Nueva York también”, agregó Marianela.

Los tickets para la definición de la Copa del Mundo entre el equipo de Lionel Scaloni y el que dirige Luis de la Fuente están en precios exorbitantes. “Para las entradas están pidiendo cerca de 12 mil dólares, una fortuna, es un delirio. Nosotros ya venimos con muchos gastos, veinte días de viaje. Así que bueno, promedio una colocación de bótox, que es un tratamiento médico estético, está entre 400 y 500 dólares. Imagínense de por vida si no se ahorrarían esos USD 12.000. Mucho más, mucho más”, agregó Bertoya.

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"Necesito tickets". Un hincha en medio de uno de los banderazos pidiendo tickets para comprar y ver a la Selección (Nathan Ray Seebeck-Imagn Images)

Acto seguido, en la charla la siguiente pregunta se caía de maduro. ¿Cuántas propuestas tuvo para canjear un tratamiento por un pase a la final del Mundial? “Tengo el celular explotado, así que vamos a evaluar, vamos a evaluar todas las respuestas, pero estoy segura que por algo estoy acá. O sea, yo siempre sentí desde el primer día que vine que esto iba a ser un sueño, así que el bótox nos va a llevar adentro del estadio”, explicó.

Rosarina igual que Messi, Marianela siente una especial nostalgia porque este será, según cree el mundo, la despedida del histórico número 10 de la Selección de la máxima cita del fútbol en el mundo. “Todo lo que está dejando la selección y sobre todo transmitiendo, dando vuelta todos los partidos, no rindiéndose hasta último momento. Yo también juego al fútbol, entonces para mí también es especial eso. Lo que se vive dentro de la cancha. Como te digo, trabajo con familias de los jugadores, así que también es un sentimiento que se vive desde adentro, desde cerca. Y bueno, y es un gran honor todo el camino recorrido para estar acá, pero sobre todo una selección que nos demuestra que no hay que bajar los brazos hasta el último minuto”, se despidió la doctora que espera que su profesión la deposite en una de las miles de butacas del estadio que albergará el cruce entre las dos mejores selecciones del torneo que se jugó en Norteamérica.

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Pero el caso de Marianela no fue el único que encontró Infobae en pleno Times Square. Damián, de Córdoba, es uno de los varios que tuvo el impulso de sacar pasaje rumbo a la Gran Manzana después de la épica victoria ante Inglaterra en Atlanta. “Sí, me vine directo para este partido, pero estoy buscando entradas”, contó. Ante la consulta de cuánto están pidiendo para este domingo, dijo que por tickets categoría 1 le pidieron entre 7.500 y 13 mil dólares. ¿Cuánto está dispuesto a pagar para ver al seleccionado en su segunda definición consecutiva? “A nueve mil llego”, respondió.

Otro de los simpatizantes argentinos que se presentó en uno de los lugares más icónicos de Nueva York fue un hombre que vive en la ciudad de Dallas hace un buen tiempo. A Juan, oriundo de Clorinda, Formosa, le llegaron a ofrecer tickets por un valor que oscilaba entre 15.000 y 20.000 dólares. “Nosotros somos cuatro”, le dijo a Infobae, marcando que lo que deberían pagar sería una suma de dinero altísima. “Pero estar acá y disfrutar con los argentinos… no sabés cómo terminé los otros partidos”, reveló, marcando que la pasión del hincha para seguir a La Scaloneta parece no tener precio.

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El español Lamine Yamal y el argentino Leo Messi tomaron las grandes pantallas de Times Square (EFE/Lavandeira jr)