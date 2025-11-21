Deportes

La joya del fútbol argentino que impresionó al Bayern Múnich: la millonaria cláusula que tendría que pagar

El poderoso club alemán tiene en el radar a Tobías Andrada, mediocampista de 18 años, que tiene contrato con Vélez

Tobias Andrada está en la
Tobias Andrada está en la mira del Bayern Múnich (REUTERS/Pablo Sanhueza)

El interés de Bayern Múnich por el talento emergente del fútbol argentino se ha hecho evidente tras la reciente actuación de Tobías Andrada, mediocampista de 18 años de Vélez Sarsfield y subcampeón mundial con la Selección Sub 20.

Según la información brindada por el medio partidario Sábado Vélez, emisarios del club alemán asistieron a un partido en el que Andrada participó y, tras observar su desempeño en el campo de juego, manifestaron estar “impresionados” por sus condiciones futbolísticas.

La cantera del Fortín, reconocida por su capacidad para formar jóvenes promesas, vuelve a captar la atención de los grandes equipos europeos. Tobías Andrada, quien debutó en julio de este año y ha tenido participaciones esporádicas en el primer equipo, fue convocado por Guillermo Barros Schelotto como relevo habitual antes de sumarse a la Selección Sub 20 dirigida por Diego Placente. Su presencia en el Mundial de Chile, donde el combinado nacional alcanzó el subcampeonato, consolidó su proyección internacional.

Tobias Andrada tiene una cláusula
Tobias Andrada tiene una cláusula de rescisión millonaria (REUTERS/Pablo Sanhueza)

En el regreso al club, Andrada sumó minutos en la derrota ante Gimnasia y Esgrima La Plata y en el empate sin goles frente a River Plate, encuentro en el que los ojeadores del Bayern Múnich evaluaron su rendimiento. De acuerdo con lo consignado por el medio, los ojeadores del club bávaro destacaron las cualidades del mediocampista y expresaron su asombro por el nivel mostrado en el campo de juego.

La dirigencia del elenco de Liniers mantiene una postura de tranquilidad ante el creciente interés internacional. El contrato de Andrada se extiende hasta finales de 2029 e incluye una cláusula de rescisión de 14 millones de euros (más de USD 16.000.000) una cifra que, dada la escasa experiencia del jugador en la máxima categoría, ofrece al club un margen de seguridad ante eventuales negociaciones. El caso de Andrada no es aislado en el actual plantel de Vélez. Otro futbolista con proyección de venta es Maher Carrizo, también integrante de la Selección Sub 20 y habitual titular.

Carrizo renovó su vínculo contractual antes de viajar a Chile, asegurando su permanencia en el club hasta 2027. Su cláusula de salida asciende a 16 millones de euros, lo que refuerza la estrategia de la institución de blindar a sus jóvenes valores ante el interés de equipos extranjeros.

Maher Carrizo, la otra joya
Maher Carrizo, la otra joya de Vélez que está en la mira de equipos europeos (Raul BRAVO / AFP)

El interés del Bayern Múnich por el talento emergente de Sudamérica ha cobrado fuerza en los últimos días, según reveló el pódcast Bayern Insider del medio alemán Bild. En esta nueva estrategia de búsqueda de refuerzos, el club bávaro ha puesto su atención en dos jóvenes promesas del fútbol brasileño para fortalecer su plantel de cara a la próxima temporada.

En el foco de atención se encuentra Rayan, delantero brasileño de 19 años que milita en el Vasco da Gama y cuyo valor de mercado alcanza los 18 millones de euros (más de 20.000.000 de dólares).

La versatilidad de Rayan le permite desempeñarse tanto en el extremo derecho, su posición natural, como por la banda izquierda o como atacante central. Este perfil coincide con las necesidades actuales de los directivos bávaros, que estudian alternativas para contar con un segundo centrodelantero que respalde a Harry Kane, quien ya ha cumplido 32 años, así como nuevas opciones en las posiciones de banda.

El Bayern tampoco pierde de vista a otro talento emergente: Souza, futbolista de la misma edad que Rayan y actualmente bajo contrato con el FC Santos. Souza está valorado en 3 millones de euros y destaca en el lateral izquierdo, un puesto donde el club bávaro busca ampliar su profundidad de plantilla.

