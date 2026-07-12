Pese a las críticas de Bullrich, Karina Milei insistirá con las listas colectoras para eliminar las PASO

Nicolas Nuñez

A pesar de los nulos o negativos comentarios de los aliados del PRO y la UCR, y del rechazo de Patricia Bullrich, Karina Milei y los primos Menem, están decididos a insistir con las colectoras, aunque admiten que podrían aplicarse a medias. Y, conscientes de que tienen mala prensa, buscarán que se las nombre de otra manera.

“La reforma tiene cinco puntos, uno de esos es la eliminación de la PASO. Y dentro de eso, va a haber un sistema de adhesiones en la boleta única, para que en una categoría de candidato a presidente pueda adherir una lista que compita en la categoría legislativa. Eso es todo”, minimizó un funcionario del sector karinista después de días de polémicas por la iniciativa.

PUBLICIDAD

Y agregó que se está evaluando si se incluye, o no, un “botón de arrastre”. En ese caso, sí estarían dispuestos a hablar de “colectoras”, pero en caso contrario, quieren eliminar ese concepto del léxico político actual. “Si hay botón de arrastre, eso sería una colectora. Pero si no está, no va a haber”, deslizaron.

El Gobierno seguirá insistiendo con el tema, y especula sobre el mejor momento para presentar la propuesta formal. A priori, aseguran en la Casa Rosada, tiene “bastante” consenso. “Quizá no tiene tanto apoyo entre quienes Patricia quiere, que son el PRO y la UCR. Pero entre gobernadores y alguno de la UCR sí, somos optimistas”, dijeron.

PUBLICIDAD

Karina Milei y Lule Menem

Es cierto que Bullrich no está convencida. Al contrario, esta semana le dijo al diario La Nación: “No me gusta, pero no encontramos un sistema mejor”. Entre los gobernadores hay poco quórum, y en la Casa Rosada lo perciben. De caerse esa parte -potencial- de la reforma política, en el Gobierno, especialmente en el sector de Caputo, le pasarán la factura a Karina Milei. Creen que sería una derrota de los Menem, que en un inicio se arrogaron la autoría de la propuesta pero horas después, quizá al descubrir que no tenía suficiente acuerdo, les pasaron la bola a los gobernadores.

Convivencia forzada

La interna entre los Menem y Santiago Caputo sigue intacta, aunque el mismo Presidente intente desactivarla.

Los mimos de la secretaria general a los gobernadores en la jura de Santilli y la foto con los mismos mandatarios en Tucumán provocaron en el sector del principal asesor presidencial una serie de comentarios del tipo “te dije”.

PUBLICIDAD

Es que Karina Milei ya les transmitió informalmente a los mandatarios que está decidida a hacer alianzas en ciertas provincias donde considere que le conviene, una estrategia por la que el asesor había bregado el año pasado y, como no se cumplió, llevó a La Libertad Avanza a una serie de derrotas en varios distritos.

Javier Milei, Santiago Caputo y Karina Milei

En el rincón del ring de las Fuerzas del Cielo, aunque se muestran más interesados en el Mundial, corre aún la furia del que no se siente reconocido. Por eso se sintieron particularmente reivindicados el jueves, después de la vigilia en Tucumán, por el gesto de cariño que le prodigó el Presidente frente a la Plaza de Mayo, el 9 de Julio.

PUBLICIDAD

En el balcón central de la Casa Rosada se vio un Milei determinado a volver a unir los pedazos de su roto “triángulo de hierro”. Aunque en el mismo acto, incluso una simple pose para una foto pareció imposible, cuando la Secretaria General desairó a Caputo, también frente a todos.

En el entorno del “el Jefe” ratificaron lo que ella mostró con lenguaje corporal: “No hay retorno”. En el de Caputo, mientras, dijeron que atraviesan una convivencia forzada.

PUBLICIDAD

De todas formas, están seguros de que después de los vaivenes del último tiempo, Caputo sacó la cabeza del agua, con el aval presidencial a sus más recientes propuestas y movimientos en la Justicia, principalmente la reforma judicial que suprime la etapa de impugnaciones ciudadanas en la designación de jueces de la Corte. En su equipo de asesores aún sienten fresco el sabor amargo de la derrota ante los Menem en las últimas batallas, pero se sienten firmes. “Santiago tiene el mismo grado de influencia que el primer día, excepto que ya no está en Justicia. Pero después, llame quien llame, sigue manejando él”, dijeron.

Santiago Caputo

“Santiago existe porque, si uno observa cómo actúan Menem y Karina, no obran como quiere el Presidente, sino como quieren ellos. En cambio, Santiago hace lo que quiere el Presidente”, insistió otro cabecilla de Las Fuerzas del Cielo.

PUBLICIDAD

En ambas facciones están resignados. “Se puede convivir. No tenemos ningún drama con eso”, dijo, con un dejo nervioso, un soldado caputista. Están convencidos de que fueron los Menem quienes “hundieron” a Adorni. Y que serán los Menem quienes se ocuparán de que Bullrich no sea candidata a vicepresidenta de Milei. “Milei quiere que Patricia sea la vice, pero los Menem quieren que sea Martín. Cuando vean que Milei no da el brazo a torcer, van a decir que la idea fue de ellos”, especularon.

Por “ahora” sin acuerdo en CABA

A pesar de que hay (cierta) predisposición a los acuerdos de parte del karinismo, la Ciudad, el botín más preciado, los libertarios juegan a las oscilaciones. Esta semana, un alto dirigente local aseguró a Infobae: “Por ahora, no hay acuerdo” con el PRO. Aunque hasta hace sólo dos semanas no le cerraban la puerta a una alianza con Mauricio Macri, porque quieren que el acuerdo en CABA condicione una alianza nacional.

PUBLICIDAD

Las idas y vueltas no se deben a que haya dudas, en LLA, sobre la conveniencia de llegar a un pacto con los aliados, sino al estilo de negociación de Karina Milei, que prefiere confundir y guardarse las cartas hasta último momento.

Por lo pronto, la Secretaria General sólo habla con los propios en tono electoral. Como adelantó Infobae, tiene planeado recibir a los legisladores porteños del bloque de LLA esta semana. Seguramente, el jueves al mediodía.

PUBLICIDAD

Patricia Bullrich y Karina Milei

En el Gobierno homologaron el cónclave a la visita de la secretaria General de la Presidencia a la bancada violeta de la Cámara baja después del último triunfo en el Congreso. “Es para hablar de prioridades legislativas”, dijeron, para disimular el uso de un edificio oficial para hablar de temas partidarios. No obstante, en el bloque descuentan que hablarán de la estrategia electoral para el 27.

Como sea, en el PRO sospechan de que Milei va a traicionar a Patricia Bullrich. “Le ofrecen la vicepresidencia, pero la van a cagar”, dijo un importante dirigente del partido que fundó Mauricio Macri.

Mientras, la jefa del bloque de senadores violetas juega según su conveniencia. Si bien no apoya la propuesta de las colectoras, en su entorno aseguran que se pondrá la camiseta para defender la propuesta que más le importa a Milei, de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. “Es muy razonable sacarle (al estatuto de la entidad) la reforma Marcó del Pont. La mayoría va a apoyar”, dijeron, aunque ni ella ni nadie en el bloque de la Cámara alta conoce los detalles. “No nos la han mandado todavía, por ahora sólo el Presidente habló de la reforma”, deslizó un senador.

Sobre el capítulo en particular sobre el shutdown, dijeron que no debería generar mayores fricciones, como sí auguran, con pesar, en el propio Gobierno. “Va a ser un shutdown relativo. Por ejemplo, no se van a dejar de pagar las jubilaciones. Va a ser un shutdown de los gastos de la administación, que obligará a cortar el presupuesto si o si, como en cualquier pais civilizado”, sostuvieron cerca de Bullrich.