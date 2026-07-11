Todos los cruces de la selección argentina en cuartos de final de un Mundial: el detalle particular que ilusiona a los hinchas

Argentina venció en la tanda de penales a Países Bajos en Qatar 2022 (REUTERS/Paul Childs)

La selección argentina se enfrentará en los cuartos de final del Mundial 2026 a Suiza en Kansas City. Luego de su agónica clasificación al remontar la llave contra Egipto en los últimos minutos, el equipo defensor del título afrontará nuevamente el partido previo a las semifinales. A lo largo de toda su historia, disputó la instancia en ocho oportunidades y mantiene un récord particular de cuatro triunfos y cuatro derrotas. ¿La particularidad? Cada vez que avanzó de ronda llegó hasta la final.

Con la salvedad de que las ediciones de 1930 (subcampeón) y 1978 (campeón) no contaron con cuartos de final por el formato en el que se disputó la Copa del Mundo, Argentina podría romper la marca igualada contra Suiza, en un duelo que rememora el choque por los octavos en Brasil 2014 que terminó con triunfo Albiceleste en tiempo extra.

PUBLICIDAD

La primera vez que Argentina participó de unos cuartos de final de un Mundial fue en 1966: cayó en Wembley por 1-0 contra la local Inglaterra. El duelo estuvo atravesado por la polémica expulsión de Antonio Ubaldo Rattín a los 35 minutos del primer tiempo, algo que posteriormente derivó en la creación de las tarjetas amarillas y rojas.

La Albiceleste se tomó revancha en uno de los partidos más icónicos de una cita mundialista: venció por 2-1 a Inglaterra en México 1986 con la histórica actuación de Diego Armando Maradona, quien convirtió “El Gol del Siglo” y “La Mano de Dios”. El elenco dirigido por Carlos Bilardo eliminó posteriormente a Bélgica y Alemania Federal en la final para obtener el segundo título.

PUBLICIDAD

Maradona esconde el puño para impulsar la pelota y Shilton pasa de largo: nace "La Mano de Dios" en la llave más icónica de los cuartos de final de un Mundial (Foto: Bob Thomas)

Bajo la misma conducción de Bilardo y con Maradona en el equipo, Argentina sufrió contra Yugoslavia (0-0) en Italia 1990 al ganar en la tanda de penales por (3-2), lo que marcó la irrupción en el arco de Sergio Goycochea. Pese a que se impuso por la misma vía sobre Italia, perdió contra Alemania por 1-0 en la final.

Una de las eliminaciones más dolorosas de la selección argentina en un Mundial fue en la edición de Francia 1998. Por un golazo de Dennis Bergkamp en el minuto 89, Países Bajos le ganó 2-1 en el final. El duelo estuvo marcado por las expulsiones de Arthur Numan para los europeos y Ariel Ortega en la Albiceleste tras pegarle un cabezazo a Edwin van der Sar.

PUBLICIDAD

Argentina volvió a quedar afuera en los cuartos de final en 2006 y 2010, las dos en manos de Alemania. La primera fue en la tanda de penales con los teutones albergando la Copa del Mundo, mientras que en Sudáfrica fue goleado por 4-0 con Diego Armando Maradona como entrenador.

La última eliminación de Argentina en cuartos de final de un Mundial fue en Sudáfrica 2010 con una goleada de Alemania por 4-0 (Action Images/Jason Cairnduff - Livepic/File Photo)

La Selección cortó la racha de tres derrotas en la instancia en Brasil 2014 con un triunfo por 1-0 sobre Bélgica con un tanto de Gonzalo Higuaín. El equipo de Alejandro Sabella cayó posteriormente en la final contra Alemania.

PUBLICIDAD

Ya con la conducción de Lionel Scaloni, la última participación de la selección argentina en unos cuartos de final terminó con una victoria en la tanda de penales (4-3) contra Países Bajos. El partido estuvo atravesado por un tenso ambiente entre los futbolistas y dos goles de Holanda en los últimos minutos para provocar el tiempo extra. Lautaro Martínez convirtió el tiro decisivo para decretar la clasificación Albiceleste que culminó con la consagración frente a Francia.

Tras conquistar el tercer título en 2022, Argentina se presentó en la edición de 2026 como la campeona defensora. Luego de clasificar primera de su grupo, el equipo liderado por Lionel Messi avanzó a los 16avos de final —primera vez en la historia que se disputan— sobre Cabo Verde con un triunfo 3-2 en tiempo extra y una remontada épica contra Egipto en octavos. En caso de vencer a Suiza en cuartos de final, se medirá contra el ganador de Noruega-Inglaterra en las semifinales.

PUBLICIDAD

TODOS LOS RESULTADOS DE LA SELECCIÓN ARGENTINA EN CUARTOS DE FINAL DE UN MUNDIAL

Inglaterra 1966 : cayó 1-0 contra Inglaterra

México 1986 (Campeón): venció 2-1 a Inglaterra

Italia 1990 (Subcampeón): triunfo en penales contra Yugolsavia (3-2) tras empatar 0-0

Francia 1998 : derrota 2-1 contra Países Bajos

Alemania 2006 : perdió en penales (4-2) contra Alemania tras igualar 1-1

Sudáfrica 2010: cayó 4-0 contra Alemania

Brasil 2014 (Subcampeón): victoria 1-0 sobre Bélgica

Qatar 2022 (Campeón): triunfo en penales (4-3) contra Países Bajos tras igualar 2-2

*Las ediciones de 1930 (subcampeón) y 1978 (campeón) el formato no contó con cuartos de final

**En las ediciones de 1934, 1958, 1962, 1974, 1982, 1994, 2002 y 2018 no alcanzó los cuartos de final, mientras que en 1938, 1950, 1954 y 1970 no se clasificó al Mundial

PUBLICIDAD