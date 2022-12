A 24 años del cabezazo de Ortega a Van der Sar, el ex arquero reveló qué le dijo al Burrito para provocarlo

La agresión de Ortega a Van der Sar en Francia 1998

Era un sábado de julio de 1998. Argentina y Países Bajos -que por entonces todavía era llamada Holanda- se enfrentaban en el Vélodrome de Marsella en busca de un lugar en las semifinales del Mundial que organizó Francia. El partido estaba igualado 1-1 tras los goles de Patrick Kluivert y Claudio Piojo López y ningún equipo, ambos candidatos al título, podía romper la paridad en el complemento. El tiempo reglamentario estaba por agotarse y la prórroga parecía cada vez más inevitable, a pesar de que la Albiceleste tenía una ventaja: el neerlandés Arthur Numan había sido expulsado cuando faltaba un cuarto de hora para el final. Pero casi sobre el cierre llegó la jugada que equilibró la balanza y favoreció a los europeos.

El reloj marcaba los 87 de minutos de juego cuando Ariel Ortega ingresó al área rival y encaró a Jaap Stam. A puro quiebre de cintura, fiel a su estilo, el Burrito enganchó dos veces y luego se dejó caer ante la marca del defensor: trató de buscar el penal. Pero el árbitro mexicano Arturo Brizio Carter consideró que había simulado e inmediatamente sacó la tarjeta amarilla. Sin embargo, antes de que lo amonestara, Edwin Van der Sar se acercó al 10 argentino y lo increpó por su exageración en la caída. Ortega se levantó rápidamente y reaccionó con una agresión: le propinó al arquero un cabezazo que quedó en la memoria de las Copas del Mundo. El juez no tuvo más remedio que mostrarle la cartulina roja. Apenas dos minutos después, Dennis Bergkamp anotó el gol que finalmente le dio la victoria a la Orange.

Ortega fue expulsado en el duelo de cuartos de final del Mundial 1998

A 24 años años de aquella polémica acción y en la antesala del duelo entre argentinos y neerlandeses por los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022, Van der Sar contó qué le dijo a Ortega para provocarlo. “Le dije que tenía una linda madre, digamos”, aseguró en declaraciones al diario AD Sportwereld. Y reveló que no se siente orgulloso de aquella jugada. “Ni entonces ni ahora”, sostuvo el actual director general del Ajax. No obstante, admitió que “fue bueno para el equipo”. Es que, al cabo, lo concreto es que el cabezazo y la roja junto al tanto casi inmediato de Bergkamp derrumbaron las esperanzas del seleccionado nacional.

En la actualidad, Van der Sar tiene 52 años y es director general del Ajax

Ortega está convencido de que hubo infracción y que Brizio Carter debió haber sancionado penal. También se siente responsable de la eliminación de Argentina. “Fue una jugada que hasta el día de hoy me cuesta superar. Una de la cosas más tristes que me pasó en el fútbol. Fue un Mundial maravilloso, estaba en la plenitud de mi carrera. Fue un partido que estaba para ganar. Le habían echado un jugador a Holanda. No me cobran un penal, caigo, fue un segundo, una reacción que hasta el día de hoy me arrepiento”, contó Ortega tiempo atrás en el ciclo Podemos Hablar de Telefé.

Ortega se siente responsable de la eliminación de Argentina en Francia 1998

“Lo tenía a Van der Sar, intenté pegarle un cabezazo de la bronca. Milésimas de segundo, me echaron. En el trayecto que me voy al vestuario escucho un gol. Le pregunto al utilero. Era de Holanda. Tenía ganas de volverme caminando hasta Argentina. Ver a tus compañeros entrar... Fue algo tristísimo para mi vida, mi carrera. Es algo que no se supera. No lo pude superar. Quiero volver el tiempo atrás a esa jugada... Me han pasado otras cosas en el fútbol pero no como ésa. Perdimos por mi culpa. Si estaba en cancha en ese momento... Fueron 5 minutos como una tragedia”, se lamentó el Burrito.

