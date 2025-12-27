El secreto que Sergio Goycochea guardó 35 años sobre el Mundial de Italia 1990: “Es muy fuerte lo que me pasó”

El arquero confesó el deseo que solicitó en su recorrida por el Muro de los Lamentos

Sergio Goycochea siempre estará en el corazón de los futboleros argentinos después de lo que fue su gran actuación en el Mundial de Italia 1990, en particular con sus gloriosas tapadas en los penales frente a Yugoslavia e Italia, en cuartos y semifinales, que catapultaron a la Selección de Carlos Salvador Bilardo hacia la final perdida contra Alemania en el estadio Olímpico de Roma. Más allá de la derrota, Goyco se ganó el cariño de los hinchas con esas intervenciones, luego de ingresar al equipo por el lesionado Nery Pumpido en plena Copa del Mundo. Hoy, a más de 35 años de aquella cita, el ex arquero reveló un inédito secreto sucedido en la antesala a ese torneo.

En el programa DSPORTS Verano: camino al Mundial, ciclo conducido por él y Sol Rivas, dialogaban este sábado con el comediante Roberto Moldavsky y Goycochea tomó la palabra para referirse a la visita del plantel Albiceleste en mayo de 1990 al Muro de los Lamentos en Israel, una costumbre que formaba parte de las tradicionales cábalas de la Selección. “La historia es que antes del ’86, la selección de Bilardo había ido a Israel a jugar el último partido o el anteúltimo partido que siempre se jugaba con Israel. Entonces ir al Muro era una de las cábalas que repetimos en el año ’90”, inició su relato el ex futbolista.

A continuación, el hombre de 62 años narró cuál fue el mensaje que dejó en el lugar sagrado ubicado en Jerusalén: “Es muy fuerte lo que me pasó después con respecto al papelito. Yo puse: ‘por favor, quiero jugar, aunque sea, un partido del Mundial‘”. “Es increíble. Esto fue antes del Mundial ‘90, a fines de mayo. Nunca lo conté. Yo quería, aunque sea, tener esa sensación de jugar algún partido”, manifestó el Vasco.

El ex guardameta de River Plate y Racing, entre otros equipos, ocupó el banco de suplentes durante el estreno mundialista con derrota 1-0 ante Camerún y saltó al campo a los 11 minutos del segundo cruce con triunfo 2-0 frente a Unión Soviética en lugar de Pumpido. A partir de ahí, nunca más soltó el arco. En cuartos de final detuvo dos penales contra Yugoslavia para sacar el boleto a semis y, en esa instancia, enmudeció el San Paolo de Nápoles con sus tapadas a Roberto Donadoni y Aldo Serena para dejar en el camino al anfitrión de ese Mundial.

Sergio Goycochea ganó dos Copas América con la selección argentina, entre otros títulos (Crédito: Candela Teicheira)

Goycochea levantó diferentes títulos a lo largo de su trayectoria, aunque se destacan las dos Copas América logradas con la selección argentina y la Copa Intercontinental 1986 con River Plate ante Steaua de Bucarest. Su participación en el ciclo de Alfio Basile con la Albiceleste lo tuvo entre los titulares para afrontar el Repechaje al Mundial 1994 contra Australia, pero ya en el certamen fue suplente en los cuatro partidos disputados. “En el ’94, ya con Basile, tratamos de repetir la cábala y en ese momento hubo unas cuestiones de seguridad mucho más pesadas y no pudimos llegar”, expresó sobre la travesía cancelada a suelo israelí.

Moldavsky, quien se encontraba en ese país cuando la selección argentina realizó aquella gira antes del Mundial de Italia, dejó ver un tinte de sorpresa en su rostro frente a la mención de esta singular anécdota y aprovechó para referirse a lo que había sido ese primer título en México y la costumbre de las cábalas, que parecían ser una vía para alcanzar los trofeos: “En el ’86 se ganó y en el ’90 se llegó a la final. Como que ya estábamos todos convencidos de que esa era parte de la historia para tener éxito”.

De esta manera, Goyco transmitió esta particular vivencia en el programa realizado en Punta del Este, que sirve de antesala a la máxima cita a nivel selecciones del próximo año en Estados Unidos, México y Canadá