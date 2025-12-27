Deportes

El secreto que Sergio Goycochea guardó 35 años sobre el Mundial de Italia 1990: “Es muy fuerte lo que me pasó”

El ex arquero de la selección argentina reveló cuál fue el deseo que dejó en el Muro de los Lamentos en la antesala a la Copa del Mundo

Guardar
El arquero confesó el deseo que solicitó en su recorrida por el Muro de los Lamentos

Sergio Goycochea siempre estará en el corazón de los futboleros argentinos después de lo que fue su gran actuación en el Mundial de Italia 1990, en particular con sus gloriosas tapadas en los penales frente a Yugoslavia e Italia, en cuartos y semifinales, que catapultaron a la Selección de Carlos Salvador Bilardo hacia la final perdida contra Alemania en el estadio Olímpico de Roma. Más allá de la derrota, Goyco se ganó el cariño de los hinchas con esas intervenciones, luego de ingresar al equipo por el lesionado Nery Pumpido en plena Copa del Mundo. Hoy, a más de 35 años de aquella cita, el ex arquero reveló un inédito secreto sucedido en la antesala a ese torneo.

En el programa DSPORTS Verano: camino al Mundial, ciclo conducido por él y Sol Rivas, dialogaban este sábado con el comediante Roberto Moldavsky y Goycochea tomó la palabra para referirse a la visita del plantel Albiceleste en mayo de 1990 al Muro de los Lamentos en Israel, una costumbre que formaba parte de las tradicionales cábalas de la Selección. “La historia es que antes del ’86, la selección de Bilardo había ido a Israel a jugar el último partido o el anteúltimo partido que siempre se jugaba con Israel. Entonces ir al Muro era una de las cábalas que repetimos en el año ’90”, inició su relato el ex futbolista.

A continuación, el hombre de 62 años narró cuál fue el mensaje que dejó en el lugar sagrado ubicado en Jerusalén: “Es muy fuerte lo que me pasó después con respecto al papelito. Yo puse: ‘por favor, quiero jugar, aunque sea, un partido del Mundial‘”. “Es increíble. Esto fue antes del Mundial ‘90, a fines de mayo. Nunca lo conté. Yo quería, aunque sea, tener esa sensación de jugar algún partido”, manifestó el Vasco.

El ex guardameta de River Plate y Racing, entre otros equipos, ocupó el banco de suplentes durante el estreno mundialista con derrota 1-0 ante Camerún y saltó al campo a los 11 minutos del segundo cruce con triunfo 2-0 frente a Unión Soviética en lugar de Pumpido. A partir de ahí, nunca más soltó el arco. En cuartos de final detuvo dos penales contra Yugoslavia para sacar el boleto a semis y, en esa instancia, enmudeció el San Paolo de Nápoles con sus tapadas a Roberto Donadoni y Aldo Serena para dejar en el camino al anfitrión de ese Mundial.

Sergio Goycochea ganó dos Copas
Sergio Goycochea ganó dos Copas América con la selección argentina, entre otros títulos (Crédito: Candela Teicheira)

Goycochea levantó diferentes títulos a lo largo de su trayectoria, aunque se destacan las dos Copas América logradas con la selección argentina y la Copa Intercontinental 1986 con River Plate ante Steaua de Bucarest. Su participación en el ciclo de Alfio Basile con la Albiceleste lo tuvo entre los titulares para afrontar el Repechaje al Mundial 1994 contra Australia, pero ya en el certamen fue suplente en los cuatro partidos disputados. “En el ’94, ya con Basile, tratamos de repetir la cábala y en ese momento hubo unas cuestiones de seguridad mucho más pesadas y no pudimos llegar”, expresó sobre la travesía cancelada a suelo israelí.

Moldavsky, quien se encontraba en ese país cuando la selección argentina realizó aquella gira antes del Mundial de Italia, dejó ver un tinte de sorpresa en su rostro frente a la mención de esta singular anécdota y aprovechó para referirse a lo que había sido ese primer título en México y la costumbre de las cábalas, que parecían ser una vía para alcanzar los trofeos: “En el ’86 se ganó y en el ’90 se llegó a la final. Como que ya estábamos todos convencidos de que esa era parte de la historia para tener éxito”.

De esta manera, Goyco transmitió esta particular vivencia en el programa realizado en Punta del Este, que sirve de antesala a la máxima cita a nivel selecciones del próximo año en Estados Unidos, México y Canadá con transmisión de los 104 partidos a través de DirecTV y DGO.

Temas Relacionados

Sergio Goycocheaselección argentinaMundial de Italia 1990Carlos Bilardo

Últimas Noticias

La sorprendente predicción de un jugador histórico de Uruguay sobre el Mundial 2026: “Vamos a salir campeones”

El ex lateral Jorge Fucile, quien jugó dos Copas del Mundo, habló de sus expectativas con el equipo de Marcelo Bielsa

La sorprendente predicción de un

Misterio en el fútbol africano por la repentina muerte de un jugador durante un partido: se habría tragado una moneda

Igiraneza Aimé Guéric falleció en pleno desarrollo de un encuentro de segunda división de Burundi. Investigan si se trató de un ritual de brujería

Misterio en el fútbol africano

La excéntrica noche de Navidad del futbolista Jack Grealish en un club de striptease: “Salió con una sonrisa en su rostro”

El jugador inglés del Everton celebró los días libres que le dio su club con sus amigos y un ex compañero del Manchester City

La excéntrica noche de Navidad

Racing anunció la renovación de Gustavo Costas: “Jamás nos vamos a conformar”

El entrenador de 62 años acordó su continuidad en la Academia hasta 2028

Racing anunció la renovación de

El tierno momento de Van Dijk con los hijos de Diogo Jota: el emotivo homenaje de los hinchas del Liverpool y Wolverhampton

Los dos últimos clubes donde jugó el portugués, fallecido en julio, le rindieron honores. La conmovedora escena del defensor neerlandés

El tierno momento de Van
DEPORTES
La sorprendente predicción de un

La sorprendente predicción de un jugador histórico de Uruguay sobre el Mundial 2026: “Vamos a salir campeones”

Misterio en el fútbol africano por la repentina muerte de un jugador durante un partido: se habría tragado una moneda

La excéntrica noche de Navidad del futbolista Jack Grealish en un club de striptease: “Salió con una sonrisa en su rostro”

Racing anunció la renovación de Gustavo Costas: “Jamás nos vamos a conformar”

El tierno momento de Van Dijk con los hijos de Diogo Jota: el emotivo homenaje de los hinchas del Liverpool y Wolverhampton

TELESHOW
Wanda Nara habló de un

Wanda Nara habló de un posible encuentro con Susana Giménez en Punta del Este: “Somos amigas”

Pampita mostró la intimidad de su festejo de Navidad junto a Martín Pepa y sus hijos: fuegos artificiales, regalos y románticos abrazos

La faceta desconocida de Francis Mallmann: creatividad lejos de los fuegos y cerca de la costura

Eva Bargiela y Gianluca Simeone bautizaron a Faustino en la Basílica de Luján

Preocupación por la salud de Silvina Scheffler tras estar cinco días en terapia intensiva

INFOBAE AMÉRICA

La huella de las sociedades

La huella de las sociedades secretas medievales en la cultura occidental

Por qué el 2025 fue uno de los años más calurosos de la historia y qué proyectan para 2026

El papa León XIV envió tres camiones con ayuda humanitaria a Ucrania: “Desea estar presente en las familias que sufren”

“One Way or Another”, la oscura historia detrás del hit de Blondie

El robo al Louvre puso en alerta máxima la seguridad de los museos más famosos del mundo