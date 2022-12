La intimidad del festejo argentino tras eliminar a Países Bajos y conseguir el pase a las semifinales del Mundial Qatar 2022

* Los festejos del plantel argentino en la concentración

Una noche larga de festejos fue el marco de la concentración de la selección argentina tras eliminar por penales a Países Bajos y clasificarse a las semifinales del Mundial Qatar 2022. Luego del duro encuentro en el Estadio de Lusail que se definió por penales, los futbolistas disfrutaron de una cena que en la previa mostró cantos y otras celebraciones, como si fuesen hinchas.

Los futbolistas a cargo de Lionel Scaloni aprovecharon para disfrutar después de un encuentro que fue una batalla con muchas fricciones, más allá de que hasta el 2-0 a favor pareció controlado por la Albiceleste, aunque los neerlandeses se arrimaron en el final y consiguieron el descuento y la igualdad de forma agónica, en el undécimo minuto adicional, algo que generó la bronca de Lionel Messi y Emiliano “Dibu” Martínez.

La algarabía primero se vivió en los vestuarios y una vez en la Universidad de Qatar, la casa de la Selección en el certamen, a puro grito, palmas y cantos continuó el repertorio antes de disfrutar de la cena que fue entrada la madrugada local. Cabe recordar que el encuentro comenzó a las 22.00 hora de Qatar y debido al alargue culminó en las primeros minutos del sábado 10 de diciembre en el país de Medio Oriente.

* El testimonio del Kun Agüero

En el primer video se pueden observar en primer plano a Franco Armani, Alexis Mac Allister y Julián Álvarez. El revoleo de los buzos estuvo a la orden del día en un clima de alegría tras asegurarse los siete encuentros del torneo y de ser el único elenco americano en haber llegado a esa instancia.

Aunque valió la pena aguardar para cenar, ya que se trató de un triunfo que representó el pase a las semifinales, instancia a la que Argentina regresó luego de ocho años, después del torneo disputado en Brasil en el que la Albiceleste también superó a Países Bajos y consiguió el pase a la final en la que cayó 1-0 frente a Alemania.

Uno de los que estuvo presente el 9 de julio de 2014 en el Arena Corinthians de San Pablo es Sergio Agüero, quien debido a la arritmia detectada en octubre del año pasado debió dejar la práctica profesional. El Kun integró el plantel que ganó la Copa América en 2021 y si hubiese podido continuar con su carrera podría haber disputado su cuarto Mundial.

Qatar 2022 - Paises Bajos Vs Argentina - Resumen Del Partido

“Me hizo acordar a 2014. Se me vino todo a la cabeza”, reconoció en diálogo con ESPN el ex delantero surgido en Independiente, que luego pasó al Atlético Madrid y que se convirtió en el máximo goleador del Manchester City. Sus últimos días como profesional los pasó en el Barcelona, en el arranque de la temporada 2021-2022.

Luego el Kun reveló qué pasó con Messi en un momento que se enojó el capitán argentino. “El 19 de ellos (Wout Weghorst) le empezó a decir ‘eh, Messi, eh Messi’. Se dio vuelta Leo y ahí le dijo eso (¿qué mirás Bobo?). Y el chabón le decía ‘ven aquí'. Ahí salté y le dije, ‘ya está, cerrá el orto. ¿Para qué le hablás sabiendo que el tema está caliente? Él me dijo ‘que me calle’ y le respondí ‘que no le hable a Messi’”. Me dio la mano y le dije ‘ya está, tomátelas’”.

El Kun acompañó a sus ex compañeros y estuvo presente en el campo de juego y vivió desde cerca el duelo ante los neerlandeses. La ilusión del equipo argentino está por las nubes y este martes se enfrentarán a Croacia por un lugar en la final.

