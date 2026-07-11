Más allá de los Alpes: los 6 tesoros imperdibles de Suiza, el rival de Argentina en el Mundial

Suiza reúne ingeniería, tradición y paisajes de alta montaña, posicionándose como uno de los destinos turísticos más completos de Europa

Apenas se confirmó que Suiza sería el rival de la Selección Argentina en los cuartos de final del Mundial 2026, los ojos del mundo futbolístico se posaron sobre este fascinante país europeo. Más allá de su disciplina táctica en la cancha y de haber hecho historia al eliminar a Colombia en octavos, Suiza es una nación con paisajes de película que parecen sacados de un cuento alpino.

El choque definitivo por un lugar en las semifinales se disputará este sábado 11 de julio a las 22:00 (hora de Argentina) en el Kansas City Stadium. Mientras la Scaloneta se prepara para neutralizar el bloque defensivo de Murat Yakin, la previa del encuentro es el momento perfecto para sumergirse en la geografía, la ingeniería y los secretos de las seis atracciones helvéticas más espectaculares que todo viajero debe conocer.

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Glacier Express: el viaje en tren más espectacular del mundo

Un viaje en tren panorámico de casi ocho horas conecta Zermatt y St. Moritz, atravesando 291 puentes y 91 túneles, y cruzando el icónico Viaducto de Landwasser a más de 2.000 metros de altura (Grosby)

El Glacier Express rompe con el paradigma de los trenes modernos: no fue diseñado para ahorrar tiempo, sino para regalarlo. Conocido mundialmente como el “tren exprés más lento del mundo”, este legendario ferrocarril conecta las lujosas estaciones alpinas de Zermatt y St. Moritz en un viaje que dura exactamente 7 horas y 46 minutos de pura contemplación.

A una velocidad media de apenas 38 km/h, las gigantescas ventanas panorámicas del tren se convierten en una pantalla de cine viva. El trayecto es una verdadera proeza de la ingeniería civil, ya que debe sortear 291 puentes y 91 túneles a lo largo de su ruta.

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El recorrido del Glacier Express brinda vistas panorámicas de los Alpes suizos a través de ventanales gigantes, permitiendo admirar paisajes nevados, valles profundos y pueblos alpinos durante toda la travesía (Freepik)

El punto culminante de la experiencia técnica llega al cruzar el Viaducto de Landwasser, una majestuosa estructura curva de piedra caliza de 65 metros de altura que se introduce de manera directa en la pared vertical de la montaña.

Para superar el Paso del Oberalp, situado a más de 2.033 metros de altura, el tren utiliza un sistema de vías dentadas o cremallera, demostrando por qué el transporte ferroviario suizo es considerado el más preciso y avanzado del planeta.

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Castillo de Chillon: la fortaleza medieval del Lago Lemán

Esta fortaleza medieval sobre el Lago Lemán combina arquitectura defensiva y refinamiento palaciego, con sótanos que inspiraron a Lord Byron y conservan vestigios históricos (Grosby)

A orillas del imponente Lago Lemán, suspendido sobre una pequeña isla rocosa ovalada, se erige el Castillo de Chillon. Este monumento, el más visitado de toda Suiza, es una obra maestra de la arquitectura militar medieval que data del siglo XI y que refleja a la perfección la dualidad de su época: la guerra y el lujo dinástico.

La estructura del castillo cuenta con una genialidad estratégica. El lado orientado hacia la tierra es una fortaleza impenetrable armada con fosos, torres semicirculares y matacanes diseñados para la defensa. Por el contrario, la fachada que mira al lago es una residencia palaciega con amplios ventanales góticos que inundan de luz los salones de los Condes de Saboya.

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Sin embargo, el misticismo del lugar reside en sus sótanos. Allí, tallado en la piedra viva, se encuentra el calabozo donde estuvo encadenado el patriota François Bonivard. Esta misma prisión inspiró al poeta inglés Lord Byron para escribir su célebre obra “El prisionero de Chillon”. Los viajeros meticulosos todavía pueden buscar en la tercera columna de la cripta la firma original del poeta, protegida hoy como un tesoro histórico.

Cuevas de San Beato: cascadas subterráneas y leyendas medievales

Un sistema de cavernas de más de 14 kilómetros, escenario de leyendas sobre dragones, donde ríos subterráneos y formaciones minerales crean un recorrido único bajo la montaña (Grosby)

En las profundidades de la ladera norte del Lago de Thun, muy cerca de la turística ciudad de Interlaken, se esconde un universo subterráneo moldeado por la erosión del agua durante millones de años: las Cuevas de San Beato. Este complejo de cavernas combina la espectacularidad de la geología alpina con una de las leyendas más arraigadas del folclore helvético.

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El sistema explorado supera los 14 kilómetros, pero los visitantes pueden recorrer un kilómetro de galerías perfectamente iluminadas y acondicionadas con pasarelas seguras. En el interior, donde la temperatura se mantiene constante entre los 8°C y 10°C, el agua es la gran protagonista: ríos internos rugen con fuerza y dan paso a formaciones de estalactitas y estalagmitas que crecen apenas milímetros por siglo.

La tradición cuenta que en el siglo VI, un monje celta llamado Beatus ahuyentó de estas cuevas a un temible dragón alado que escupía fuego utilizando únicamente el poder de su cruz. Hoy en día, antes de entrar a las cavidades, los viajeros quedan maravillados por los puentes de madera exteriores que cruzan las imponentes cascadas que brotan directamente de la roca pura.

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Puente Colgante de Trift: senderismo y adrenalina en la alta montaña

Con 170 metros de longitud y suspendido a 100 metros de altura, este puente peatonal surgió por el retroceso glaciar y ofrece vistas extremas sobre el valle de Gadmen (Grosby)

Para aquellos viajeros que buscan emociones fuertes y paisajes de alta montaña, el Puente Colgante de Trift representa la máxima aventura en el valle de Gadmen. Con 170 metros de largo y suspendido a 100 metros de altura sobre el abismo, es uno de los puentes peatonales de cables de acero más espectaculares de toda la cordillera de los Alpes.

La existencia de este puente es un testimonio directo del cambio climático. Hasta finales del siglo pasado, los montañistas cruzaban este cañón caminando sobre la maciza superficie de hielo del Glaciar de Trift para alcanzar los refugios de la Federación Alpinista Suiza.

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Al derretirse el hielo de forma acelerada, se formó un lago glaciar de color turquesa profundo que hizo imposible el paso a pie, obligando a construir esta impresionante estructura de ingeniería suspendida.

Llegar hasta aquí es parte de la experiencia: se debe tomar el pequeño teleférico Triftbahn y realizar una caminata de trekking de nivel moderado de aproximadamente dos horas por tramo, rodeado de desfiladeros y cumbres nevadas.

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Las Terrazas de Lavaux: el anfiteatro vinícola de la UNESCO

Un paisaje cultural de viñedos en terrazas modelado por monjes cistercienses en el siglo XI, donde tres fuentes de calor potencian la calidad de la uva junto al Lago Lemán (Grosby)

En la Suiza francófona, extendiéndose a lo largo de 30 kilómetros en la orilla norte del Lago Lemán, las Terrazas de Lavaux ofrecen un paisaje cultural único catalogado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. No se trata de un entorno natural, sino de un monumento agrícola esculpido a mano por monjes cistercienses en el siglo XI.

Los monjes transformaron laderas empinadas e impracticables en miles de bancales sostenidos por muros de piedra seca para el cultivo de la vid, principalmente de la variedad de uva blanca Chasselas.

El gran secreto de la calidad de sus vinos radica en el fenómeno microclimático de los “tres soles”: las plantas reciben el sol directo del cielo, el sol reflejado por el espejo de agua del Lago Lemán, y el calor térmico residual que los muros de piedra acumulan durante el día y liberan lentamente durante las frías noches alpinas.

Recorrer a pie sus senderos asfaltados entre viñedos y detenerse a degustar una copa en los pequeños pueblos medievales como Saint-Saphorin es una experiencia gastronómica inolvidable.

Monte Pilatus en teleférico: la cumbre mística de Lucerna

Desde Lucerna, un moderno teleférico y el tren de cremallera más empinado del mundo permiten ascender a una cima legendaria, asociada a mitos y proezas de la ingeniería suiza (Grosby)

El Monte Pilatus, la imponente montaña que vigila la histórica ciudad de Lucerna, es el destino definitivo para los amantes de las alturas y los récords de transporte.

Durante la Edad Media, el acceso a su cumbre estaba estrictamente prohibido, pues los locales creían que en sus cimas habitaban dragones con poderes curativos y que el fantasma de Poncio Pilato descansaba en un lago sagrado, desatando tormentas si era molestado.

Hoy en día, la cima se conquista gracias a la vanguardia tecnológica. El ascenso se realiza mediante el teleférico “Dragon Ride”, una cabina de diseño ultra moderno equipada con cristales de suelo a techo que asciende a la cumbre en solo 3.5 minutos, regalando una sensación real de vuelo sobre los acantilados.

Para completar la experiencia, el descenso por la cara opuesta se realiza en el Pilatusbahn, el tren de cremallera más empinado del mundo, que supera pendientes imposibles del 48% gracias a un sistema único de ruedas dentadas dobles horizontales inventado en 1889. Una travesía circular perfecta que une la mitología con el triunfo de la ingeniería humana.