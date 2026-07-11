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Richard Ríos se pronunció tras la eliminación de Colombia en el Mundial 2026: “No era el final que soñábamos”

El volante del Benfica de Portugal también fue una de las principales figuras de la “Tricolor” que habló al público tras la eliminación ante Suiza

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Richard Ríos envió un mensaje a los hinchas de la selección Colombia tras la eliminación ante Suiza del Mundial 2026-crédito Lee Smith/REUTERS
Richard Ríos envió un mensaje a los hinchas de la selección Colombia tras la eliminación ante Suiza del Mundial 2026-crédito Lee Smith/REUTERS

El 7 de julio de 2026, la Selección Colombia quedó eliminada del Mundial de la FIFA de Norteamérica tras caer desde los tiros del punto penal ante Suiza, en Vancouver.

En medio de la frustración que representó el juego ante los suizos, las principales figuras de la “Tricolor” se pronunciaron en sus redes sociales y enviaron un mensaje a los hinchas.

Esta ocasión fue la oportunidad para Richard Ríos. El exfutbolista de Palmeiras publicó, el 11 de julio de 2026, un mensaje de agradecimiento a toda la hinchada “Cafetera” tras quedar por fuera de la Copa del Mundo.

El volante del Benfica de Portugal se pronunció luego de la eliminación del Mundial 2026, y con la polémica por James Rodríguez-crédito @richardrios.m/Instagram
El volante del Benfica de Portugal se pronunció luego de la eliminación del Mundial 2026, y con la polémica por James Rodríguez-crédito @richardrios.m/Instagram

En un mensaje en Instagram, el mediocampista agradeció el apoyo recibido durante el torneo disputado en Estados Unidos, México y Canadá.

“No era el final que soñábamos, y duele. Pero por encima de todo, solo quiero decir: gracias, Colombia. Gracias por creer, por cada mensaje, por cada oración y por acompañarnos en cada paso. Escuchar nuestro himno en un Mundial erizaba la piel, y aunque estábamos a miles de kilómetros de casa, ustedes hicieron que se sintiera como si fuéramos locales. Ese cariño y ese apoyo son algo que nunca vamos a olvidar”.

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El volante del Benfica también incluyó una referencia religiosa por los resultados deportivos que tuvo el combinado nacional a lo largo del Mundial 2026:

“Seguiremos dando gracias a Dios en la victoria y también en la derrota, porque Él merece toda la honra y toda la gloria en todo momento. Gracias por caminar con nosotros. Siempre será un orgullo defender estos colores”.

Estadísticas de Richard Ríos en el Mundial de 2026

Richard Ríos perdió la titularidad con la selección Colombia con Gustavo Puerta-crédito Albert Gea/REUTERS
Richard Ríos perdió la titularidad con la selección Colombia con Gustavo Puerta-crédito Albert Gea/REUTERS

El volante estuvo presente en los cinco partidos de la selección Colombia en 136 minutos. En el juego que estuvo más tiempo en la cancha fue el 3 de julio de 2026, en el estadio de Kansas, cuando el equipo dirigido por Néstor Lorenzo derrotó por 1-0 con gol de Jhon Arias a Ghana.

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A continuación, estos son los detalles de los minutos de Ríos:

  • 17 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA Norteamérica: 10 minutos en el Uzbekistán 1-3 Colombia
  • 23 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA Norteamérica: 13 minutos en el Colombia 1- 0 República Democrática del Congo
  • 27 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA Norteamérica: 30 minutos en el Portugal 0-0 Colombia
  • 3 de julio de 2026 - Mundial de la FIFA Norteamérica: 45 minutos en el Colombia 1-0 Ghana
  • 7 de julio de 2026 - Mundial de la FIFA Norteamérica: 38 minutos en el Suiza 0-0 Colombia

La polémica James Rodríguez vs. Richard Ríos en la selección Colombia según Carlos Antonio Vélez

Richard Ríos fue excluido por James Rodríguez de la eleccipon Colombia según Carlos Antonio Vélez-crédito Agustin Marcarian/REUTERS
Richard Ríos fue excluido por James Rodríguez de la eleccipon Colombia según Carlos Antonio Vélez-crédito Agustin Marcarian/REUTERS

La Selección Colombia cerró el Mundial de 2026 con una nueva polémica interna: el periodista Carlos Antonio Vélez aseguró que Richard Ríos perdió la titularidad después de enfrentarse al “poder” de James Rodríguez, un conflicto que, según su versión, también ayuda a explicar por qué Gustavo Puerta fue inicialista en los cinco partidos del equipo de Néstor Lorenzo.

El señalamiento aparece después de un torneo en el que Colombia regresó a Bogotá “con más problemas que logros”, de acuerdo con lo dicho por el periodista, el 9 de julio de 2026 en Planeta Fútbol de Win Sports.

La hipótesis expuesta por Vélez vincula tres elementos: el supuesto choque entre Ríos y James, la necesidad de compensar en la cancha el trabajo defensivo del capitán y la entrada de Puerta como solución en el mediocampo. Según el periodista, el volante terminó ocupando ese lugar no solo por rendimiento, sino porque fue elegido como reemplazo del futbolista del Benfica.

Durante su intervención, Vélez dijo que a Ríos “le pusieron una cruz en la Selección el día que se enfrentó al poder de James Rodríguez”.

En esa misma explicación sostuvo que, a partir de ese episodio, “unos empresarios” recomendaron el nombre de Gustavo Puerta para la formación inicial.

Antes de cuestionar el trasfondo de esa decisión, el periodista reconoció las condiciones del mediocampista.

“Gustavo Puerta llega al equipo con todos los honores y derechos porque es un gran jugador y, si alguien o algunos elogiamos la actuación de él en el mundial juvenil, fuimos nosotros y lo llegamos a poner como el mejor de todos”.

Luego agregó que lo encontraron “gracias a la actuación, además brillante, de algunos empresarios”. Su relato apunta a que el equipo buscaba un jugador que cubriera tareas sin balón que, según él, James no asumía.

“Porque necesitaban alguien que corriera e hiciera la marca de James, el trabajo defensivo de James porque no lo hacía. Richard Ríos ya estaba mamado de hacerlo y varias veces se presentaron discrepancias que todo el mundo vio a través de la televisión, rechazos y desaires de parte de Ríos hacia el señor Rodríguez y eso es cavar una tumba”.

Vélez habló de una “descomposición” interna y cuestionó el mando de Néstor Lorenzo

Carlos Antonio Vélez cuestionó que Néstor Lorenzo le hubiera entregado a un jugador el manejo de la Selección Colombia durante el Mundial 2026-crédito Anne-Marie Sorvin/IMAGN IMAGES vía REUTERS
Carlos Antonio Vélez cuestionó que Néstor Lorenzo le hubiera entregado a un jugador el manejo de la Selección Colombia durante el Mundial 2026-crédito Anne-Marie Sorvin/IMAGN IMAGES vía REUTERS

El periodista afirmó además que la discusión entre los dos volantes terminó por romper el equilibrio del grupo.

“El tema de Richard Ríos pasa por una cuestión, inicialmente, y lo tengo que decir abiertamente, de la descomposición que en algún momento la Selección llegó a tener porque el técnico le entregó a un jugador el manejo de esa Selección”, declaró.

Esa frase instala una acusación más amplia sobre el funcionamiento del plantel de Néstor Lorenzo. Según Vélez, el problema no se limitó a una disputa puntual por funciones dentro del campo; detalló que la estructura de mando en la que un futbolista habría acumulado demasiada influencia dentro del camerino de la “Tricolor”.

En ese punto, el comunicador vinculó el caso con un supuesto malestar de otros integrantes del grupo.

“Entonces, por eso es que hay jugadores que no quieren volver y el mensaje de Jhon Arias fue muy clarito. No entendieron qué fue lo que dijo Arias. Hay jugadores que no quieren volver si se mantiene este mandato. Entonces, yo creo que es bueno que ustedes averigüen qué es lo que pasa y por qué las cosas”, dijo al medio deportivo.

La explicación de Vélez sobre Ríos fue todavía más directa con respecto a la molestia que hubo entre el jugador del Benfica y James Rodríguez:

“Él no tenía por qué correr por él y por otro, y le exigió al otro que corriera y el otro se molestó. Entonces, los que lo protegen fueron a buscar un reemplazo. Afortunadamente, encontraron un reemplazo muy bueno, excelente, y Gustavo triunfó”.

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