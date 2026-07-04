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El momento de la lesión de Facundo Medina que preocupa a Argentina en el Mundial 2026

El defensor no pudo continuar tras una molestia y obligó a un ajuste de emergencia con Nicolás Tagliafico a cuatro minutos del tiempo reglamentario

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La salida anticipada de Facundo Medina dejó a la selección argentina con una preocupación inesperada en los minutos finales de su enfrentamiento ante Cabo Verde en el Hard Rock Stadium de Miami. El marcador se mantenía igualado, y las modificaciones tácticas ya habían agotado tres de las ventanas disponibles para Lionel Scaloni.

Medina, defensor del Olympique de Marsella, se sentó en el césped a los 86 minutos, visiblemente afectado por una molestia física que lo dejó fuera de acción. El ingreso de Nicolás Tagliafico fue la solución inmediata del cuerpo técnico, quien ya había recurrido a Julián Álvarez, Nicolás González y Leandro Paredes para refrescar un equipo que afrontaba un partido cada vez más trabado y exigente.

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La lesión de Medina se produjo cuando el resultado todavía era de 1-1. El cuerpo técnico no tuvo otra alternativa que utilizar una sustitución, ya que el futbolista no pudo continuar tras la dolencia física. El escenario se volvió más desafiante para el equipo argentino, que debió reorganizar su defensa en el tramo más crítico del encuentro.

Facundo Medina se retiró del campo de juego en un cierre tenso y con el 1-1 ante Cabo Verde (REUTERS/Amanda Perobelli)
Facundo Medina se retiró del campo de juego en un cierre tenso y con el 1-1 ante Cabo Verde (REUTERS/Amanda Perobelli)

La lesión de Facundo Medina reaviva la incertidumbre en el lateral izquierdo de la selección argentina, un sector que parecía haberse estabilizado con sus actuaciones desde el inicio de la Copa del Mundo. El defensor había sido titular en dos de los partidos previos, consolidándose como la primera opción para Lionel Scaloni.

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La situación se agrava porque Nicolás Tagliafico arribó al certamen con una ruptura muscular en el sóleo izquierdo. Esta condición física retrasó su debut: solo pudo ser titular en el tercer encuentro ante Jordania, mientras que en el duelo contra Austria ingresó en los minutos finales para reemplazar a Medina. En el partido inaugural con Argelia, el lateral del Olympique de Lyon permaneció en el banco sin sumar minutos.

Durante la fase de grupos, Argentina ha enfrentado dificultades para encontrar estabilidad en ese sector defensivo. El plantel debió alternar entre Medina y Tagliafico, dependiendo de la evolución física de este último y de las urgencias que impuso el calendario de partidos.

El ingreso de Nicolás Tagliafico buscó sostener el equilibrio para revertir el resultado (REUTERS/Paul Childs)
El ingreso de Nicolás Tagliafico buscó sostener el equilibrio para revertir el resultado (REUTERS/Paul Childs)

La reciente dolencia de Medina suma presión al cuerpo técnico, que debe tomar decisiones rápidas de cara al choque de octavos de final. Egipto, rival confirmado tras vencer a Australia por penales, aguarda en la próxima instancia, y la disponibilidad del ex River y Talleres es una incógnita para el cotejo en Atlanta.

El puesto de lateral izquierdo, además, fue motivo de disputa antes del Mundial. Medina se ganó su lugar en la convocatoria por encima de Marcos Acuña, quien integró el equipo campeón en Qatar 2022 y es considerado un referente del grupo. Esta elección, sumada a las lesiones recientes, mantiene abiertas varias preguntas en torno al armado del once titular para el hipotético próximo desafío.

Lo mejor de Argentina en el encuentro estuvo en la defensa. Cristian Cuti Romero es el eje de la zaga central y aporta un refuerzo clave para la defensa argentina: su cabezazo decretó el 3-2 definitivo. El futbolista, quien se perdió el partido contra Jordania por una molestia en la rodilla derecha, volvió a ocupar su lugar natural junto a Lisandro Martínez, quien brilló con un tanto y una asistencia a Messi. Por la banda derecha, Nahuel Molina mantuvo la titularidad, aunque en el tiempo extra le dejó su lugar a Gonzalo Montiel. Tagliafico, cuando entró, cumplió. Y entregó varios cierres clave para sostener la victoria.

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