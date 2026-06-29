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Qué dijo la FIFA sobre la denuncia por violación contra el capitán de Cabo Verde antes del partido contra Argentina en el Mundial

Ryan Mendes, figura del seleccionado africano, quedó en el centro de la escena por un supuesto caso de agresión sexual, denunciado en Nueva Zelanda

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Ryan Mendes, el futbolista de Cabo Verde acusado de agredir sexualmente a una intérprete brasileña durante una gira de la selección en Nueva Zelanda (Reuters/Maria Lysaker)
Ryan Mendes, el futbolista de Cabo Verde acusado de agredir sexualmente a una intérprete brasileña durante una gira de la selección en Nueva Zelanda (Reuters/Maria Lysaker)

A pocos días del cruce entre Cabo Verde y Argentina por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, una denuncia por violación contra el capitán del seleccionado africano Ryan Mendes desplazó el foco de atención del trascendental partido hacia una investigación judicial abierta en Nueva Zelanda, a partir de la acusación presentada por una intérprete brasileña radicada en ese país.

A raíz de este caso de gravedad que se produjo en la previa a la Copa del Mundo y que afecta a una de las figuras del equipo caboverdiano, rival de la selección argentina el próximo viernes, la FIFA dio su punto de vista sobre el tema. “Tratamos con la mayor gravedad cualquier queja de conducta inapropiada y tiene un proceso claro para que cualquier persona involucrada con el fútbol pueda reportar un incidente”, dijo la entidad que regula el fútbol al medio Globo Esporte. “Está en contacto con las autoridades de Nueva Zelanda. No haremos comentarios adicionales en este momento”, agregó.

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La entidad también precisó, de acuerdo con el medio brasileño: “Como regla general, los órganos judiciales independientes de la FIFA no hacen comentarios sobre las denuncias que pueden o no haber recibido, ni confirman o niegan la existencia de investigaciones en curso sobre supuestos casos. Si deciden hacer pública cualquier información, se hará en el momento y de la manera que consideren apropiada”.

Ryan Mendes, capitán de la selección de Cabo Verde, controla la pelota en el partido de fase de grupos ante Arabia Saudita (Reuters/Troy Taormina)
Ryan Mendes, capitán de la selección de Cabo Verde, controla la pelota en el partido de fase de grupos ante Arabia Saudita (Reuters/Troy Taormina)

La causa sigue activa en Auckland y, hasta ahora, la policía neozelandesa no difundió detalles sobre eventuales medidas restrictivas ni sobre posibles citaciones judiciales para el futbolista. La denuncia fue registrada el 10 de abril, durante una gira del seleccionado africano en Oceanía previa al Mundial, según confirmaron fuentes policiales a medios locales.

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De acuerdo con Globo Esporte, el hecho denunciado ocurrió el 27 de marzo, durante una serie de amistosos de Cabo Verde. Ese día, el seleccionado africano perdió 4-2 ante Chile en Auckland, en el mismo contexto en el que, según la denunciante, se produjo la agresión sexual en el hotel donde se alojaba la delegación.

La acusación fue presentada por una intérprete brasileña que trabajó con el plantel durante la Fecha FIFA. La mujer, residente en Nueva Zelanda, había sido contratada por la federación local para asistir a la delegación africana en actividades y partidos amistosos.

Según la declaración presentada ante las autoridades, fue convocada a una habitación del hotel por razones laborales y, al llegar, encontró un ambiente de fiesta junto a los jugadores. Más tarde volvió a su habitación porque se sentía indispuesta y allí, siempre según su testimonio ante la policía, Ryan Mendes entró por la fuerza y la violó.

Ryan Mendes en el centro de la polémica por una denuncia de violación (REUTERS/Phil Noble)
Ryan Mendes en el centro de la polémica por una denuncia de violación (REUTERS/Phil Noble)

La policía local confirmó en un comunicado al New Zealand Herald que abrió una investigación sobre la base de la denuncia recibida, aunque evitó ofrecer más detalles sobre el proceso o sobre las personas involucradas. La pesquisa apunta directamente a Mendes, delantero de 36 años, jugador del Igdir FK de Turquía y capitán del seleccionado de Cabo Verde.

La denunciante recibió atención médica en una clínica especializada en asistencia a sobrevivientes de violencia sexual. Allí le realizaron exámenes forenses cuyo informe, según la información publicada por el medio brasileño, identificó lesiones en las zonas genitales y hematomas en distintas partes del cuerpo, elementos que fueron incorporados a la causa.

Cuando el caso se conoció públicamente en mayo, la Federación de Fútbol de Nueva Zelanda notificó de manera formal a la FIFA sobre la denuncia y la investigación en curso. Andrew Pragnell, director ejecutivo del organismo oceánico, afirmó que el expediente fue remitido al ente rector del fútbol mundial “basado en los informes”, citado por Globo Esporte.

El caso impacta sobre el momento deportivo más importante del fútbol caboverdiano. La clasificación a la segunda fase del Mundial 2026 marcó un hito para el país, que disputa por primera vez una Copa del Mundo. En marzo, el equipo había viajado a Nueva Zelanda para jugar dos amistosos: además de la derrota ante Chile, igualó 1-1 con la selección anfitriona. Ese recorrido formó parte de la preparación de un plantel que luego captó atención por su desempeño en el torneo.

La denuncia alteró ese clima y colocó bajo escrutinio a una de las principales figuras del equipo. La propia víctima sostuvo, según su testimonio, que buscó apoyo en la Federación de Fútbol de Cabo Verde después del hecho, pero que no recibió respaldo de esa entidad y que la denuncia avanzó a través de los organismos locales y de los procedimientos médicos correspondientes.

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