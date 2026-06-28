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“Son dos demonios”: los divertidos videos de Otamendi junto a Thiago Almada y Exequiel Palacios tras la victoria de Argentina

El defensor y los volantes bromearon en el regreso a Kansas City luego de cerrar la fase de grupos del Mundial 2026 con puntaje ideal

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Los futbolistas argentinos se divirtieron en el regreso a Kansas City

Nicolás Otamendi, Thiago Almada y Exequiel Palacios protagonizaron el regreso festivo de la Selección Argentina desde Dallas hasta Kansas City luego de la victoria por 3-1 ante Jordania que cerró la fase de grupos del Mundial 2026 con puntaje ideal. El vuelo fue pura celebración: música a todo volumen, caramelos y risas que reflejaron el buen clima interno del plantel campeón.

Fue Otamendi el que compartió en su cuenta de Instagram detalles del vuelo de regreso. Allí, el defensor surgido de Vélez Sarsfield se sentó atrás de Palacios y un detalle en particular llamó la atención. El volante con pasado en River Plate tenía el asiento de al lado lleno de dulces. Ante eso, el marcador central, en tono de broma le sugirió: “Pará, amigo. Ponete un límite. No podés comer todo el tiempo caramelos”.

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Luego, ya con el avión en tierra, los tres jugadores volvieron a mostrar la buena sintonía que tienen entre ellos en una situación en la que se pudo observar una burla a la forma de caminar de un integrante de la delegación. “Son dos demonios ustedes, pónganse un límite”, escribió Otamendi en una historia de Instagram.

Palacios jugó de lateral derecho y Otamendi fue titular (REUTERS/Hannah Mckay)
Palacios jugó de lateral derecho y Otamendi fue titular (REUTERS/Hannah Mckay)

La Albiceleste completó así una fase de grupos sin fisuras, con nueve puntos en tres partidos y el primer lugar del Grupo J asegurado. El buen humor del plantel no fue casual: el equipo mostró ante Jordania que la profundidad del plantel es real, con cinco futbolistas que debutaron en una Copa del MundoMarcos Senesi, Giuliano Simeone y Nico Paz como titulares, y Valentín Barco y José Manuel López desde el banco.

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Otamendi, próximo a convertirse en jugador de River Plate, fue uno de los capitanes de la noche en el AT&T Stadium de Arlington. Con Lionel Messi reservado hasta el minuto 60, el defensor llevó la cinta y luego relativizó el gesto con su habitual humildad. “Como digo siempre, yo sostengo la cinta de nuestro capitán. El capitán es Leo”, afirmó. Su lectura del partido fue en línea con el optimismo del grupo: “El equipo evoluciona de la mejor manera. Los que entran siguen rindiendo. Tener la posibilidad de vestir esta camiseta, saben la responsabilidad que es. Las oportunidades las aprovechan todos y le crean la duda al entrenador”, señaló.

El veterano defensor tuvo palabras especiales para Simeone, uno de los debutantes de la noche. “Trabajó para que llegase este momento, ha atravesado por muchas cosas y por eso me pone muy feliz”, dijo El General.

Por su lado, Almada sumó su cuarto partido en un Mundial: jugó los tres de la fase de grupos de la presente cita ecuménica, aunque nunca completó todo el encuentro, y ya había jugado seis minutos frente a Polonia en Qatar 2022.

Thiago Almada y Exequiel Palacios, los dos demonios según Nicolás Otamendi
Thiago Almada y Exequiel Palacios, los dos demonios según Nicolás Otamendi

Palacios, por su parte, vivió una noche particular: disputó sus primeros 90 minutos completos en una Copa del Mundo, pero no en su posición natural de mediocampista, sino como lateral derecho. La decisión táctica de Lionel Scaloni respondió a la necesidad de preservar a Nahuel Molina —quien venía de un parate prolongado— y a Gonzalo Montiel, con una molestia física. “Todos están para dar una mano en el equipo, no queríamos arriesgar a Nahuel, queríamos cuidar a Gonzalo. Pala nos dio una mano pensando en un eventual problema que podemos tener en ese puesto”, explicó el técnico en conferencia de prensa.

El volante del Bayer Leverkusen asumió el desafío con predisposición. “La verdad que es algo nuevo para mí jugar en esa posición. Lo había hecho de muy chico en inferiores, pero con tal de estar y ayudar al equipo a mi país, juego en cualquier posición”, declaró Palacios. Fue su aparición número 41 con la camiseta argentina, en la que todavía no convirtió goles pero acumula seis asistencias.

Scaloni amplió los motivos de la decisión ante los medios: “Consideramos que es una posición en la que tenemos que tener variantes. No tenemos muchos que puedan jugar ahí, y Pala lo ha hecho bien”, afirmó el entrenador, quien también elogió el aporte de Simeone en ese sector del campo.

Exequiel Palacios jugó como titular frente a Jordania y completó el partido (Reuters/Tim Heitman)
Exequiel Palacios jugó como titular frente a Jordania y completó el partido (Reuters/Tim Heitman)

Los goles de la noche los anotaron Giovani Lo Celso de tiro libre a los 18 minutos, Lautaro Martínez de penal a los 30 y Messi, con otro tiro libre, a los 79. El descuento jordano llegó a través de Mousa Al-Tamari en el inicio del complemento.

Argentina aguarda ahora en Miami su cruce de dieciseisavos de final ante Cabo Verde, programado para el viernes 3 de julio. Otamendi advirtió sobre el rival: “Cabo Verde es un rival duro. Por algo se clasificó a la siguiente fase. Nosotros tenemos que seguir con la misma mentalidad que hemos tenido durante todos estos años”, afirmó.

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