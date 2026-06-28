Así quedaron las posiciones de la F1 tras el Gran Premio de Austria: de la ventaja que perdió Alpine a la pelea por el título

Franco Colapinto finalizó en el 15° puesto del Gran Premio de Austria. Alpine no completó una gran jornada en el Red Bull Ring —Pierre Gasly quedó 13°— con un monoplaza que no mostró un gran rendimiento. George Russell se quedó con una victoria clave para recortar distancias a Andrea Kimi Antonelli (3°) en la punta del campeonato de la Fórmula 1. Max Verstappen completó el podio con su Red Bull en el segundo lugar.

El británico de Mercedes dejó de lado el ruido que se generó por su polémica pole position y se impuso en Spielberg con una actuación sin sobresaltos. Más allá de que sus perseguidores cruzaron la bandera a cuadros a pocos segundos de diferencia, Russell controló la competición y cedió la punta únicamente durante sus detenciones. Esto le permitió recortarle diez puntos a su compañero que lidera el campeonato de pilotos con 171 puntos y tiene una distancia de 50 a favor.

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Max Verstappen se recompuso del accidente en la clasificación al adueñarse del segundo escalón del podio con una actuación sin fisuras. El neerlandés de Red Bull protagonizó una pelea rueda a rueda con Hamilton en el arranque y se defendió de forma perfecta del asedio de Kimi Antonelli, quien cosechó una buena cantidad de puntos al terminar tercero.

Uno de los grandes perdedores de la jornada fue Ferrari. Charles Leclerc, que largó segundo, tuvo un pésimo desempeño y cayó paulatinamente en el clasificador hasta la octava ubicación. Lewis Hamilton, por su parte, selló una actuación más firme al finalizar quinto, aunque inició en la tercera plaza. Oscar Piastri aprovechó esto para cruzar la bandera a cuadros en el cuarto lugar, mientras que Isack Hadjar (6°) y Lando Norris (7°) completaron lejos de los primeros puestos.

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El top ten del Gran Premio de Austria de la Fórmula 1 (@F1)

Racing Bulls se adueño de las últimas posiciones que otorgan puntos y se mostró como el equipo más fuerte —por diferencia— para recortar la distancia con Alpine en la quinta plaza del Campeonato de Constructores: Liam Lawson y Arvid Lindblad culminaron noveno y décimo, respectivamente. El desempeño del equipo francés estuvo incluso por debajo de los Audi, ya que Gabriel Bortoleto (11°) y Nico Hulkenberg (12°) quedaron por encima de Gasly y Colapinto. El francés perdió la octava plaza en el plano de pilotos contra Isack Hadjar.

Más allá de que el equipo francés no sumó puntos en Austria, mantiene una ventaja de 13 puntos sobre Racing Bulls. Mercedes, por su parte, amplió su diferencia con 302 unidades en la cima contra los 204 de Ferrari. McLaren acortó la distancia al alcanzar la línea de los 159.

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El próximo fin de semana se disputará del 3 al 5 de julio el Gran Premio de Gran Bretaña en el circuito de Silverstone. Alpine tuvo buenas actuaciones en los últimos años y espera dar un salto en el rendimiento para sumar puntos otra vez en la Fórmula 1.

TABLA DE POSICIONES DEL CAMPEONATO DE PILOTOS DE LA FÓRMULA 1 TRAS EL GP DE AUSTRIA

Andrea Kimi Antonelli - Mercedes: 171

George Russell - Mercedes: 131

Lewis Hamilton - Ferrari: 125

Oscar Piastri - McLaren: 80

Lando Norris - McLaren: 79

Charles Leclerc - Ferrari: 79

Max Verstappen - Red Bull: 73

Isack Hadjar - Red Bull: 42

Pierre Gasly - Alpine: 41

Liam Lawson - Racing Bulls: 30

Oliver Bearman - Haas: 18

Franco Colapinto - Alpine: 16

Arvid Lindblad - Racing Bulls: 14

Carlos Sainz - Williams: 6

Alex Albon - Williams: 5

Esteban Ocon - Haas: 3

Gabriel Bortoleto - Audi: 2

Fernando Alonso - Aston Martin: 1

Nico Hulkenberg - Audi: 0

Valtteri Bottas - Cadillac: 0

Sergio Checo Pérez - Cadillac: 0

Lance Stroll - Aston Martin: 0

TABLA DE POSICIONES DEL CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES DE LA FÓRMULA 1 TRAS EL GP DE AUSTRIA

Mercedes: 302

Ferrari: 204

McLaren: 159

Red Bull: 115

Alpine: 57

Racing Bulls: 44

Haas: 21

Williams: 11

Audi: 2

Aston Martin: 1

Cadillac: 0