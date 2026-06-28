Deportes

Así quedaron las posiciones de la F1 tras el Gran Premio de Austria: de la ventaja que perdió Alpine a la pelea por el título

Franco Colapinto y Pierre Gasly no sumaron puntos en una discreta jornada en el Red Bull Ring. George Russell ganó en Spielberg y se acercó al líder Kimi Antonelli, que también es su compañero de Mercedes

Guardar
Google icon

Franco Colapinto finalizó en el 15° puesto del Gran Premio de Austria. Alpine no completó una gran jornada en el Red Bull RingPierre Gasly quedó 13°— con un monoplaza que no mostró un gran rendimiento. George Russell se quedó con una victoria clave para recortar distancias a Andrea Kimi Antonelli (3°) en la punta del campeonato de la Fórmula 1. Max Verstappen completó el podio con su Red Bull en el segundo lugar.

El británico de Mercedes dejó de lado el ruido que se generó por su polémica pole position y se impuso en Spielberg con una actuación sin sobresaltos. Más allá de que sus perseguidores cruzaron la bandera a cuadros a pocos segundos de diferencia, Russell controló la competición y cedió la punta únicamente durante sus detenciones. Esto le permitió recortarle diez puntos a su compañero que lidera el campeonato de pilotos con 171 puntos y tiene una distancia de 50 a favor.

PUBLICIDAD

Max Verstappen se recompuso del accidente en la clasificación al adueñarse del segundo escalón del podio con una actuación sin fisuras. El neerlandés de Red Bull protagonizó una pelea rueda a rueda con Hamilton en el arranque y se defendió de forma perfecta del asedio de Kimi Antonelli, quien cosechó una buena cantidad de puntos al terminar tercero.

Uno de los grandes perdedores de la jornada fue Ferrari. Charles Leclerc, que largó segundo, tuvo un pésimo desempeño y cayó paulatinamente en el clasificador hasta la octava ubicación. Lewis Hamilton, por su parte, selló una actuación más firme al finalizar quinto, aunque inició en la tercera plaza. Oscar Piastri aprovechó esto para cruzar la bandera a cuadros en el cuarto lugar, mientras que Isack Hadjar (6°) y Lando Norris (7°) completaron lejos de los primeros puestos.

PUBLICIDAD

El top ten del Gran Premio de Austria de la Fórmula 1 (@F1)
El top ten del Gran Premio de Austria de la Fórmula 1 (@F1)

Racing Bulls se adueño de las últimas posiciones que otorgan puntos y se mostró como el equipo más fuerte —por diferencia— para recortar la distancia con Alpine en la quinta plaza del Campeonato de Constructores: Liam Lawson y Arvid Lindblad culminaron noveno y décimo, respectivamente. El desempeño del equipo francés estuvo incluso por debajo de los Audi, ya que Gabriel Bortoleto (11°) y Nico Hulkenberg (12°) quedaron por encima de Gasly y Colapinto. El francés perdió la octava plaza en el plano de pilotos contra Isack Hadjar.

Más allá de que el equipo francés no sumó puntos en Austria, mantiene una ventaja de 13 puntos sobre Racing Bulls. Mercedes, por su parte, amplió su diferencia con 302 unidades en la cima contra los 204 de Ferrari. McLaren acortó la distancia al alcanzar la línea de los 159.

El próximo fin de semana se disputará del 3 al 5 de julio el Gran Premio de Gran Bretaña en el circuito de Silverstone. Alpine tuvo buenas actuaciones en los últimos años y espera dar un salto en el rendimiento para sumar puntos otra vez en la Fórmula 1.

TABLA DE POSICIONES DEL CAMPEONATO DE PILOTOS DE LA FÓRMULA 1 TRAS EL GP DE AUSTRIA

  • Andrea Kimi Antonelli - Mercedes: 171
  • George Russell - Mercedes: 131
  • Lewis Hamilton - Ferrari: 125
  • Oscar Piastri - McLaren: 80
  • Lando Norris - McLaren: 79
  • Charles Leclerc - Ferrari: 79
  • Max Verstappen - Red Bull: 73
  • Isack Hadjar - Red Bull: 42
  • Pierre Gasly - Alpine: 41
  • Liam Lawson - Racing Bulls: 30
  • Oliver Bearman - Haas: 18
  • Franco Colapinto - Alpine: 16
  • Arvid Lindblad - Racing Bulls: 14
  • Carlos Sainz - Williams: 6
  • Alex Albon - Williams: 5
  • Esteban Ocon - Haas: 3
  • Gabriel Bortoleto - Audi: 2
  • Fernando Alonso - Aston Martin: 1
  • Nico Hulkenberg - Audi: 0
  • Valtteri Bottas - Cadillac: 0
  • Sergio Checo Pérez - Cadillac: 0
  • Lance Stroll - Aston Martin: 0

TABLA DE POSICIONES DEL CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES DE LA FÓRMULA 1 TRAS EL GP DE AUSTRIA

  • Mercedes: 302
  • Ferrari: 204
  • McLaren: 159
  • Red Bull: 115
  • Alpine: 57
  • Racing Bulls: 44
  • Haas: 21
  • Williams: 11
  • Audi: 2
  • Aston Martin: 1
  • Cadillac: 0

Temas Relacionados

Fórmula 1F1Gran Premio de AustriaGP de AustriaFranco ColapintoAlpineGeorge RussellAndrea Kimi AntonelliMercedes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los aprobados del partido contra Jordania y el aprendizaje de cara a Cabo Verde

Varios futbolistas que no eran habituales titulares en Argentina aprovecharon su oportunidad. Las similitudes entre el último rival y el próximo

Los aprobados del partido contra Jordania y el aprendizaje de cara a Cabo Verde

La bronca de Franco Colapinto por la falta de potencia en su Alpine en el GP de Austria de F1: “Fue un día muy malo”

El piloto argentino terminó 15º con un monoplaza con poco ritmo y que le impidió acercarse a la zona de puntos

La bronca de Franco Colapinto por la falta de potencia en su Alpine en el GP de Austria de F1: “Fue un día muy malo”

Sudáfrica-Canadá, EN VIVO, por los 16avos del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Los Bafana Bafana y el seleccionado de La Hoja avanzaron a la ronda eliminatoria por primera vez y quieren hacer historia en la Copa del Mundo

Sudáfrica-Canadá, EN VIVO, por los 16avos del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Radiografía de la carrera de Franco Colapinto en el GP de Austria de F1: falta de potencia y sin chances de puntos

El argentino finalizó 15º con un Alpine sin el rendimiento óptimo. Pierre Gasly tampoco cosechó unidades ya que fue 13º

Radiografía de la carrera de Franco Colapinto en el GP de Austria de F1: falta de potencia y sin chances de puntos

Franco Colapinto terminó 15° en un discreto GP de Austria de Alpine: George Russell ganó la carrera de Fórmula 1

El argentino tuvo problemas en la largada y quedó relegado al fondo de la grilla. Gasly culminó 13°. El británico de Mercedes logró una victoria clave para recortar distancias en la pelea por el título

Franco Colapinto terminó 15° en un discreto GP de Austria de Alpine: George Russell ganó la carrera de Fórmula 1

DEPORTES

Los aprobados del partido contra Jordania y el aprendizaje de cara a Cabo Verde

Los aprobados del partido contra Jordania y el aprendizaje de cara a Cabo Verde

La bronca de Franco Colapinto por la falta de potencia en su Alpine en el GP de Austria de F1: “Fue un día muy malo”

Sudáfrica-Canadá, EN VIVO, por los 16avos del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Radiografía de la carrera de Franco Colapinto en el GP de Austria de F1: falta de potencia y sin chances de puntos

Franco Colapinto terminó 15° en un discreto GP de Austria de Alpine: George Russell ganó la carrera de Fórmula 1

TELESHOW

La conmovedora despedida a Ernestina Pais: el dolor de familiares, colegas y amigos

La conmovedora despedida a Ernestina Pais: el dolor de familiares, colegas y amigos

La K’onga celebró 23 años de carrera: del recuerdo de los comienzos al éxito de su gira internacional

De Sergio Denis a la gloria de México 86: la canción que se convirtió en cábala de los campeones del mundo

Ciro Martínez y Luli Bass alentaron a la Selección Argentina en el duelo ante Jordania: el encuentro con la Mona Jiménez

Titi Tcherkaski, la exGran Hermano, habló de su relación tóxica: “La única vez que me levantó la mano, me separé”

INFOBAE AMÉRICA

Fuerza Naval rescata a 15 personas tras quedar a la deriva en la laguna de Caratasca, Honduras

Fuerza Naval rescata a 15 personas tras quedar a la deriva en la laguna de Caratasca, Honduras

Ola de violencia sacude Guatemala dejando dos fallecidos y al menos 10 lesionados en distintos puntos

La irrelevancia de la Organización de Estados Americanos con opción de reformas de fondo o el fin

Londres cuenta su historia en un museo: del icónico bajo destrozado de The Clash a Dickens y Banksy

Fiscal advierte que el narcotráfico podría converger con el tráfico de fauna en Costa Rica