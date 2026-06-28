Radiografía de la carrera de Franco Colapinto en el GP de Austria de F1: falta de potencia y sin chances de puntos

*La largada de la carrera

Franco Colapinto finalizó en el 15º puesto en el Gran Premio de Austria de Fórmula 1 en el Circuito Red Bull de Spielberg, por la octava fecha de la temporada. Este domingo el piloto argentino hizo lo que pudo con un Alpine A526 que careció del ritmo esperado por poder avanzar y sumar puntos.

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Luego de clasificar 16º ayer, el corredor bonaerense de 23 años largó con neumáticos del compuesto medio. Antes de la partida en su cámara a bordo se escuchó un ruido llamativo y luego el pilarense le afirmó a su ingeniero, Stuart Barlow, que le faltaba potencia. Una vez que arrancó la carrera fue superado por los dos pilotos de Williams, Carlos Sainz y Alex Albon. Al llegar a la primera curva recibió un leve toque de Sergio Checo Pérez (Cadillac) y perdió terreno para caer a la 21ª colocación. Luego se recuperó y avanzó dos puestos al dejar atrás al propio mexicano, a Valtteri Bottas (Cadillac) y a Fernando Alonso (Aston Martin).

En los primeros giros se ubicó 18º, sin embargo, la merma de potencia continuó en el Alpine A526 de Colapinto, quien le manifestó nuevamente su descontento a Barlow, que a su vez le pidió que recargue energía en las curvas, que mediante los frenajes los pilotos pueden hacerlo. La En la 14ª ronda Franco se ubicó 17º debido a la detención de su compañero de equipo, Pierre Gasly.

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En la siguiente vuelta amagó con ingresar a boxes, pero se mantuvo en pista. Debido a las paradas de otros pilotos en los pits, saltó al 13º puesto.

Colapinto en la emblemática segunda curva del Red Bull Ring, un lugar que permite sobrepasos (@ApineF1Team)

El ritmo del monoplaza galo no fue el esperado y Franco fue superado por el brasileño Gabriel Bortoleto (Audi) que venía con neumáticos nuevos. En el giro 22º, Colapinto hizo su parada y le colocaron gomas del compuesto duro, que son los que más tardan en degradarse, pero que más tiempo demandan para tener una adherencia óptima en la pista. Fue una buena labor de su equipo que demoró 2,6 segundos. Volvió a pista en el vigésimo y último lugar entre los competidores que seguían en pista, ya que los dos de Cadillac desertaron.

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Otra vez en carrera dejó atrás a Lance Stroll (Aston Martin). Luego aprovechó el abandono de Sainz y la parada de Alonso para ser 17º.

Luego del Auto de Seguridad Virtual para retirar el Williams de Sainz, Colapinto pudo mostrar por primera vez en la carrera un buen ritmo y logró su mejor tiempo con 1m12s673 (30ª vuelta) y luego lo mejoró con 1m12s578 (33ª). Aunque no se pudo acercar al francés Esteban Ocon (Haas) quien le sacó entre 3,7 y 4,3 segundos. La falta de potencia en el coche de Franco fue tal que sus tiempos se elevaron al 1m13s574 en el 39º giro y tras la parada de Ocon quedó a 8 segundos de su compañero, Ollie Bearman.

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Luego Bearman dejó atrás a Gasly y en la vuelta 40ª se juntaron los dos pilotos de Alpine, aunque el galo el sacó 4,2 segundos al argentino, que marchó 15º. Pierre logró recuperarse y superó a Bearman que hizo su segunda parada lo que le permitió a Colapinto ganar un puesto.

🙏🏼 ¡LE ENVIÓ SUS DISCULPAS!



Franco Colapinto y un momento que pudo ser complicado con Checo Pérez.



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A falta de 22 de las 71 vueltas totales al trazado de 4.326 metros, Franco pasó por segunda vez por los boxes y le pusieron neumáticos del compuesto medio en otra buena gestión de 2,5 segundos. Regresó a pista en la 17ª colocación. Se ubicó detrás de Albon quien cumplió con una penalización por golpear uno de los indicadores de pista en la segunda curva. Luego, el argentino quedó otra vez al acecho de Ocon al que superó para posicionarse 15º.

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En el último tramo de la carrera buscó acercarse a Bearman que le sacó 7 segundos. Franco logró reducir la brecha a 3,5s y 2,9s en el epílogo, pero no le alcanzó para poder intentar un sobrepaso al inglés.

Colapinto cruzó la meta en la 15ª colocación a una vuelta del ganador, George Russell, con Mercedes, que le descontó a su compañero de equipo, Kimi Antonelli, el líder del campeonato, que completó el podio este domingo. Entre ambos finalizó Max Verstappen, con su Red Bull.

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No fue el rendimiento del monoposto esperado por Colapinto. En las últimas dos competencias no pudo demostrar su calidad de manejo sobre un coche que no tuvo la mejor adherencia en pista en Barcelona, aunque pudo sumar un punto, y en Austria mostró esta falla con la potencia.

No habrá descanso y el fin de semana próximo seguirá la acción con el Gran Premio de Gran Bretaña, la única carrera presente en las 77 temporadas de la Fórmula 1. Será en el emblemático Autódromo de Silverstone, donde todo comenzó el 13 de mayo de 1950 con la primera carrera de la Máxima.

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