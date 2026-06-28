Carla Peterson: “Yo no le miro el teléfono, por ahora… ”

María Laura Santillán Con Carla Peterson

Dicen muchos que es la reina de la comedia de enredos porque si Carla es la protagonista de una obra de teatro sabemos que nos vamos a divertir. Hoy protagoniza “Sottovoce” en teatro y la miniserie “El tiempo de las moscas” en Netflix. Antes de tomar la decisión de ser actriz y comediante pasó por distintas carreras universitarias y cursos variados. Se anotó en la Facultad de Derecho, después en Turismo, estudió en la Escuela de Creativos Publicitarios y hasta hizo un curso para ser azafata.

– Todo eso es oro en polvo que después me sirvió para un montón de cosas que usé en mi vida de actriz.

– ¿Qué pasaba esos años de dispersión?

– Había un mandato en mi casa: ir a la universidad y estudiar. Y en esa época estar en el Conservatorio era cursar un estudio terciario. Ser actriz era un hobby y poca seguridad, había que terminar el colegio y estudiar. Había buscado muchas alternativas, que no eran para mi felicidad. Hoy me arrepiento de no haber seguido una carrera, literatura, historia, me hubiese servido mucho para lo que hago, pero también me sirvió esa búsqueda. Derecho fue porque un día a mi maestro de teatro le dije que tenía problemas en mi casa y que querían que yo fuera abogada. Yo era la hija más grande, mi madre es abogada y querían que alguien continuara con eso. Y mi maestro de teatro me dijo: anótate en el ciclo básico de Derecho y empeza a estudiar, te va a servir y se van a quedar tranquilos en tu casa. Yo hice eso y le mostré la fotocopia de mi mamá de que estaba anotada. En esos días me llamaron para empezar a trabajar en la televisión, así que no pude estudiar porque tuve que trabajar. Después entendieron mi decisión de vida, me acompañaron y me acompañan hasta el día de hoy. Yo era su primera hija y tenía 18 años.

– ¿Y la decisión de estudiar para ser azafata?

– “Algo tenés que estudiar”, me decían. Abrió una aerolínea y buscaban gente y mi mamá conocía en ese momento a gente de ahí. Mi padre era aviador, no me parecía un disparate. A mí no me gusta mucho viajar en avión ni nada de eso, le hice caso a mi mamá, vivía con ella. Soy obediente.

"'Algo tenés que estudiar', me decían", contó Carla Peterson (Fotos de Gustavo Gavotti)

– Soy muy dócil.

– Pero me fue muy mal en ese examen para ser azafata, estaba trabajando en Canal 13 y no podía.

– ¿Qué aprendiste?

– Sé sobre todas las cosas feas que tiene el ser azafata, los accidentes, las emergencias, todas esas cosas me las aprendí. Gran parte de mi infancia la pasé arriba de un avión con mi padre que era aviador, entonces no me parecía tan raro pero sabía que no lo iba a poder sostener en el tiempo.

Hace 16 años su amado papá tuvo un ACV y la vida cambió de golpe.

“MI PAPÁ VIVE, PERO NO HABLA”

– Tu papá era piloto militar.

– Sí, piloto de Fuerza Aérea.

– Fue piloto del presidente Alfonsín.

– También fue aviador de la época de Alfonsín, Tango 01 y Tango 02. Lo llevó a Alfonsín una gira muy grande, no viajaban tanto los presidentes en esa época, no salían tanto del país. Me acuerdo que fue a China, a Singapur, fue un viaje de mucho tiempo a muchos lugares muy importantes. Ahora no puedo preguntarle a mi papá, vive pero no habla. Entonces hay cosas que no puedo… Tuvo un ACV hace 16 años.

María Laura Santillán con Carla Peterson: “mi papá vive pero no habla, ya no me acuerdo de mi papá antes del acv”

– Tuvo un ACV que le dejó secuelas.

– Enormes, pero entiende todo y tenemos una comunicación muy fluida de ciertos temas del “ahora”. No puede explicar, afasia es lo que tiene.

– ¿No puede escribir tampoco?

– Tampoco puede escribir. Es como si entrara un idioma, decodificara su computadora en otros jeroglíficos y saliera en otro idioma lo que él te quiere decir. Pero armamos un sistema musical para darnos cuenta cómo está. Nos preguntamos del ahora.

– ¡Qué difícil debe haber sido cambiar la vida de un día para otro!

– Sí, mi papá era una persona muy sana y muy divertida, él era el protagonista de las vidas de muchos de la familia. Si heredé algo de ese humor y del buen carácter es de mi padre, mi abuela. Sí, cuando pasa lo que le pasó a mi papá, cuando a una persona que lleva adelante a una familia le sucede algo así, es de un segundo para el otro. Fue como un hechizo, decís “esto no puede estar sucediendo”, le cambia la vida, no solo a él, todos tenemos que aprender un montón de cosas y ponernos en su lugar.

“YO DEL OTRO PAPÁ NO ME ACUERDO, TENGO FOTOS, RECUERDOS, AHORA TENGO ESTE OTRO PAPÁ QUE ES ESPECTACULAR TAMBIÉN”

– Ellos tienen que aprender un montón de cosas nuevas, de cero.

– Es otro papá, el médico cuando le pasó esto me dijo eso. Mi padre era un gran instructor de vuelo y pero si le dabas un cepillo de dientes lo miraba y se peinaba. Es ver a alguien muy inteligente que de golpe no sabe para qué sirve algo. Pero todos aprendemos, la vida sigue ya casi del otro papá no me acuerdo. Tengo fotos, recuerdos, y aunque viví muchos años con él, ahora tengo este otro papá que es espectacular también.

“TODA LA FAMILIA TUVO QUE APRENDER A MOVERLO, A SENTARLO EN UNA SILLA DE RUEDAS, A DARLE DE COMER”

– ¿Lo llevás y lo traés? ¿O lo tenés que ir a ver a su casa?

– No, hacemos planes. No camina muy bien, pero él hace rehabilitación y tiene un espíritu muy alegre. Lo cuida mucho su mujer, Bety es una gran compañera. Le gusta mucho ir al río. Cuando pasás por una internación, por algo tan grande, toda la familia tiene que aprender a moverlo, a sentarlo en una silla de ruedas, a darle de comer.

"Es otro papá, el médico cuando le pasó esto me dijo eso", recordó Carla Peterson

“A MI PAPÁ LE GUSTA CANTAR, NO PUEDE HABLAR PERO PUEDE CANTAR”

– A comunicarte.

– A su modo, claro. No puede haber mucha gente hablando al mismo tiempo, son preguntas concretas, es muy interesante. A mi papá le gusta cantar, no puede hablar pero puede cantar.

– ¿Te contesta cantando?

– Te contesta cantando. Vos le decís, ¿cómo estás? Tranquilo, “tranquilo, al trotecito” canta. Canta tangos y así puede hablar. Tenemos una relación muy linda.

“ES UN GRAN EJEMPLO. OJALÁ YO CONSERVE EL SENTIDO DEL HUMOR DE MI PAPÁ CUANDO SEA GRANDE Y HAYA COSAS QUE NO PUEDA HACER”

– A pesar de todas estas limitaciones no perdió la alegría.

– Eso es algo que pienso siempre, es un gran ejemplo de no abandonar. Hay mucha gente que está en esta situación, mi papá tiene posibilidades de acceder a tratamientos, está acompañado, tiene una familia que lo quiere mucho. Este sentido del humor ojalá que yo lo conserve cuando sea más grande, cuando ya haya cosas que no pueda hacer.

– ¿En qué te cambió a vos la vida más allá de la relación con él? Porque uno cuando es joven vive en un limbo creyendo que no va a pasar nada.

– Exactamente eso, que a todos nos puede pasar. Hace 16 años que le pasó esto a mi papá, nos puede pasar todo a todos. Estar más atenta a eso, no creer que por qué nunca te resfrías no te va a pasar esto de un día para el otro, ponerme un poco más en el lugar de los otros, entender que hay un montón de gente atravesando esas situaciones. Al principio lo veías a mi papá y no te dabas cuenta, de golpe venía alguien y le hablaba y él no podía contestar. Aprendés un montón. Es triste, sería bueno aprenderlo de otra manera.

"Hace 16 años que le pasó esto a mi papá, nos puede pasar todo a todos", expresó Carla Peterson en entrevista con María Laura Santillán

– ¿Y a estar en el presente?

– Sí, aunque te olvidás. La negación funciona bastante bien en el día a día.

Desde hace 14 años Carla está casada con el economista y político Martín Lousteau, tiene un hijo, Gaspar.

– Hace 15 o 16 años empezó una vida nueva.

– Si, cambió mi vida. Un poco después conocí a Martín, siempre le digo a Martín que me hubiese encantado que lo conociera a mi papá como era, a él también le hubiese encantado que yo conociera a su mamá. Siempre decimos que se hubieran llevado muy bien. Cuando me cuenta sobre su mamá me lo imagino a mi papá haciéndole chistes, sacándola a bailar, hubieran tenido mucha onda. Martín lo puede intuir a mi papá, intuye lo que fue, lo ve, lo conoce y lo quiere mucho y está muy presente.

– Es un matrimonio, digamos, consolidado.

– Yo creo que podemos decirlo, 14 años de matrimonio.

– Más el tiempo anterior en que se conocieron.

– 15, eso está chequeado. Le pregunto siempre a él que se acuerda de las fechas, de los números.

– Seguramente en eso se complementan porque vos sos súper dispersa.

– Súper dispersa, él ya se acostumbró.

– ¿Antes se quejaba?

– No se quejaba pero me lo hacía notar. Me gustaba que me enseñara eso “anótate tres cosas”. Saca sus papelitos y anota todo, estudia, piensa todo, es muy concreto. Él heredó además la docencia de las maestras de su familia, se da cuenta que no estás entendiendo, “traé un lápiz y un papel…”

– Te organiza.

– Organiza. Me enseña muchas cosas.

“ME SIGUE ENAMORANDO, SIENTO MUCHA ADMIRACIÓN. TODO ME GUSTA DE ÉL”

– ¿Te acordás qué fue lo que te enamoró?

– Me da un poco de vergüenza empezar a hablar de esas cosas. A mí me sigue enamorando, siento mucha admiración con él. En los momentos difíciles él sale adelante con tranquilidad, tiene una manera amplia de ver y de analizar las cosas. No se enoja, no tiene esa bronca que de golpe te tira. Él sabe esperar, pensar y es muy cariñoso, es muy demostrativo, muy tranquilo. Se adapta a todo, siempre está pensando en los demás. Es una gran persona, tengo mucha admiración, pero a mí me cuesta contar esto porque es algo íntimo. Y porque desde la política siempre me dio un poco de cosa acercar al político a la persona. Él es una gran persona, la mejor persona que conocí en mi vida. Todo me gusta de él.

"Él sabe esperar, pensar y es muy cariñoso, es muy demostrativo, muy tranquilo", aseguró Carla Peterson

– ¿Qué te da vergüenza?

– Me da vergüenza humanizar al político, eso me pone muy mal, no me gusta ponerme en ese lugar.

“TODOS TENEMOS LA MISMA CLAVE, NUNCA PENSÉ QUE ME IBA A REVISAR EL TELÉFONO, NI YO A ÉL”

– Contaste algo súper íntimo la otra vez, que tienen la clave del teléfono el uno y el otro. Eso es confianza.

– Es confianza, sí. Además, si te pasa algo tenemos que poder encontrarnos, ¿a quién le pregunto?

– ¿Es por seguridad? ¿Quién lo propuso?

- Él piensa más en esas cosas. Todos tenemos la misma clave. Nunca pensé que me iba a revisar el teléfono, ni que yo le iba a revisar el teléfono a él. Nunca pasó por ahí. Ahora me parecería raro si la cambia, si la cambia, te aviso.

– Me parece fantástico, habla de mucha confianza.

– Sí. No siento que haya algo que tenga que… Por ahora nunca tuve que esconder nada.

“YO NO LE MIRO EL TELÉFONO, POR AHORA… “

– Y de mucho afecto también. Muchos tienen la ubicación también del otro por seguridad.

– Eso no lo tengo, me parece, no sé usar mucho esas herramientas. Él tiene un ringtone que cuando llamo yo aunque esté apagado le suena. Yo lo tengo que poner… El teléfono es una herramienta de encuentro entre nosotros, lo usamos así, mi hijo también.

– Comunicados y conectados.

– Conectados. Yo no le miro el teléfono, por ahora… Nunca se lo manoteé. Prefiero,no, negación. La negación también funciona muy bien.

María Laura Santillán con Carla Peterson: “yo no le miro el teléfono, por ahora…“

– ¡Meterte en el teléfono del otro es muy zarpado!

– Me muero, pero a veces pasa. Yo no juzgo, cada uno hace lo que puede como puede. Por ahora nos funciona bien este sistema de confianza.

– Hacés chistes con el tema del paso de los años.

– Tengo que parar de hacer esos chistes.

- No sé, quizás es una manera de exorcizar el tema. ¿Qué es lo que te pegó? ¿El número 50?

– Me pega cada segundo más. No me gusta en realidad, por eso niego los años. La finitud me...

– Hace 15 o 20 años ibas a correr y ya pensabas en estar bien con el paso de los años, siempre fue un tema.

– Sí, para casi todas las mujeres es un tema. Hoy me arrepiento de cómo vivía, pero sí me cuidé mucho porque hago obras de teatro muy físicas, me gusta estar muy bien. Ya no puedo correr más porque mis rodillas … Y por un montón de cosas, ahora tengo que buscarme otras actividades. Hay algo de eso atlético que a mí me gusta, el desafío del correr, fue un hábito que me costó un montón adquirir y que ahora no puedo tener más. Estoy en una transición, la natación no me gusta, que se me moje el pelo, la piel, el cloro. Estoy en esa búsqueda.

“LO MÁS DIFÍCIL ES QUE NO PUEDO CORRER, ME DA MAS TRISTEZA QUE ENCONTRARME ARRUGAS”

– ¿Cuánto tiempo le dedicás a la belleza?

– Realmente poco porque no tengo ese tiempo. También hay una aceptación de que es una lucha perdida y que es mejor ser más amable con una. Voy cambiando otros hábitos, no me gusta sacarme fotos todo el tiempo y mirarme porque sé que me juzgo. ¿Para qué? A aceptarme estoy aprendiendo también. Lo más difícil es que no puedo correr, esas cosas me dan más tristeza que encontrarme arrugas.

"Me gusta estar muy bien. Ya no puedo correr más porque mis rodillas … Y por un montón de cosas, ahora tengo que buscarme otras actividades", explicó Carla Peterson

– No son solo arrugas, uno quiere parecer canchero.

– Parecer canchero, interesante. Ya estoy tarde. No se si habré querido parecer canchera alguna vez en mi vida. A veces me encuentro que algo ya no me queda bien. Voy resignificando todo.

– ¿Qué cosa?

– Unos aros vintage. Ya está con el vintage que llevo yo. Voy aceptando, me cuesta. Todo eso me cuesta.

– Te veo siempre impecable.

– Fui hace poco tiempo a la peluquería, pero trato de no pasar mucho tiempo ahí. Es mucho tiempo para mí cinco horas estar con los reflejos, la tintura.

– ¿Dónde te gusta estar mucho tiempo fuera del trabajo? Te veo a veces en la huerta.

– En la huerta. Me gusta estar mucho en mi casa, con mi hijo, poder acompañarlo lo más que pueda y para él me gusta estar canchera. Me gusta tener tiempo para estar con él, para compartir, en un momento de adolescencia va a prescindir de mí, de mi ayuda. No me cuesta nada levantarme temprano y llevarlo. Siempre busco algo para estudiar o algo para hacer con amigos, ir al teatro a ver a compañeros actores, escritores, música, ir al río con mi padre, me gusta ese paisaje.

– Fui a ver “Sottovoce” al teatro, me reí mucho. Y ustedes, los actores, se divierten mucho.

– Sí, somos la gran Lorena Vega, Fernán Mirás, Adrián Suar y yo, con Mariano Pensotti dirigiéndonos. Es una producción muy grande para una comedia argentina.

– Muchos piquitos con Adrián.

– Le doy mucho pico a Adrián, para ponerlo nervioso y llenarlo de rouge. Hemos hecho “Dos más dos” con el chiste de esos besos que te dejan la boca toda sucia. Es un matrimonio aparentemente un poco hot que aparenta que se llevan bárbaro y en realidad se mienten. Todos mentirosos, sobre todo el personaje de Adrián.

– En varios momentos hablás de tomarte un “whiscacho”. ¿Tomás whisky en la vida?

– No. El whiskacho es una bebida que nunca me atrapó, me gusta más el vino. Hay algo interesante que recomiendo hablando de belleza. He dejado de tomar alcohol por un mes, después de vacaciones, también por esto de verme bien. “Tengo que volver a trabajar, ¿cómo me saco las bolsas de abajo de los ojos sin operar? Vi en una aplicación, hay un challenge en Inglaterra y me pareció interesante. Tenés que mirar durante un mes los cambios que vas sintiendo, lo súper recomiendo. Después bajas la cantidad de ganas de tomar y te cambia muchísimo el estado de ánimo, la piel. No sabés lo que te cambia la cara, te deshinchas un montón. Dormís mejor.

– ¿El estado de ánimo?

– Si, el mal humor de la resaca de la mañana.

– Muchas veces dijiste que sos muy malhumorada por la mañana.

– Ya se ha hecho famoso. Después hacen recortes para redes y ponen “el monstruo”. Por eso no hay que hacer chistes. Era muy malhumorada cuando tenía que ir al colegio. Soy un amor a la mañana.

– Y ahora sin alcohol.

– No, tomo de vez en cuando, pero recomiendo hacer esa prueba para nosotras que tratamos de estar mejor. Ahora tengo buen humor a la mañana. A veces tengo más mal humor a la noche porque vengo cansada y quiero dormir.

"Soy un amor a la mañana", aseguró Carla Peterson (Fotos de Gustavo Gavotti)

“LOS PLATOS NO LOS VOY A LAVAR, YA LO SABE”

– En tu casa, ¿sos la que lava los platos?

– No, eso lo hace Martín.

– ¿Cuál es tu obligación en la diaria?

– No tengo obligación. Mi trabajo, a veces a la mañana y a veces a la noche es quien busca, quien trae, quien lleva. Yo estoy, es estar.

María Laura Santillán con Carla Peterson: “los platos yo no los voy a lavar”

“LA CAMA TAMBIÉN LA HACE MARTÍN, YO PUEDO DORMIR CON LA CAMA DESHECHA”

– Pero doméstico no hacés nada, no es que estirás la cama.

– La cama también la hace Martín. Yo la estiro, a él le gusta que la cama hacerla, yo puedo dormir con la cama deshecha. Cocino, él cocina también muy bien, pero a mí me gusta cocinar. Todos trabajamos, pero nos organizamos, nos ayudamos. Ahora yo vuelvo a estar más presente y a ordenar más. Los platos no los voy a lavar.

– ¿Se lo dijiste?

– Si, ya lo sabe. Acumulo

– ¿Por qué no los vas a lavar?

– Porque no me gusta. Después de cocinar un montón ya está, ya hice todo. Puse la mesa, le doy de comer.

– Hacés todo lo necesario como para poder decir: los platos no.

– No los voy a lavar ahora. Tal vez los lavo a la mañana. Me voy de la cocina, apago la luz y ya está. Pero es medio asqueroso. Tengo un lavavajillas pero él me dice: deja que yo ordeno el lavavajillas. Entonces lo dejo, que se ocupe.