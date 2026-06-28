Los mejores memes del tercer triunfo de Argentina en el Mundial: Messi y el gol de Jordania, los focos

La victoria de Argentina sobre Jordania desató una ola de memes en redes sociales

Argentina cerró la fase de grupos del Mundial 2026 con un triunfo 3-1 ante Jordania en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, y se convirtió en el único equipo del Grupo J en terminar la primera ronda con puntaje perfecto: nueve puntos en tres partidos. Ocho goles a favor y apenas uno en contra. Los tantos del campeón defensor fueron obra de Giovani Lo Celso, Lautaro Martínez y Lionel Messi, quien ingresó desde el banco en el segundo tiempo y anotó por séptimo partido consecutivo en Copas del Mundo, una racha sin precedentes en la historia del torneo.

El técnico Lionel Scaloni realizó nueve cambios respecto al equipo que venció a Austria, con la clasificación ya asegurada de antemano. Solo el arquero Emiliano Martínez y el delantero Lautaro Martínez repitieron en el once inicial. Messi, que el lunes anterior había establecido su récord como máximo goleador de la historia de los Mundiales en ese mismo estadio, arrancó en el banco de suplentes.

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El partido comenzó con dominio total de Argentina, que acumuló el 77% de la posesión en el primer tiempo. Lo Celso abrió el marcador al minuto 19 con un tiro libre desde unos 20 metros que describió una curva sobre la barrera y entró por el ángulo superior izquierdo. Fue el primer gol de la Albiceleste en este Mundial anotado por alguien que no fuera Messi, y el primer tanto directo de falta para Argentina en un Mundial desde el de Messi ante Nigeria en 2014.

Para Lo Celso, el tanto tuvo una dimensión particular: el mediocampista rosarino llegó a este torneo con cero minutos en Copas del Mundo, pese a haber sido convocado en Rusia 2018 sin llegar a jugar y haberse perdido Qatar 2022 por lesión. Segundos antes, un tanto suyo había sido anulado por posición adelantada.

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El segundo gol llegó al minuto 31, también desde una situación de pelota parada. Una patada en la cara de un defensor jordano sobre Marcos Senesi dentro del área derivó en penal, que Lautaro Martínez ejecutó con precisión al palo izquierdo del arquero Yazeed Abulaila. Fue el primer gol de Lautaro en Mundiales, en su novena aparición en el torneo a lo largo de dos ediciones.

Jordania descontó al inicio del segundo tiempo. Al minuto 55, Mousa Altamari —quien había ingresado en el entretiempo— aprovechó una desatención de Leandro Paredes en la salida para marcar el 2-1 con asistencia de E. Haddad. Fue el primer gol del seleccionado asiático en su primera participación en una Copa del Mundo.

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La respuesta argentina no tardó. Al minuto 59, Messi saltó al campo en reemplazo de Lautaro Martínez. También ingresaron Thiago Almada y Alexis Mac Allister por Lo Celso y Nico Paz. Messi tuvo su primer remate al 64′, pero el disparo libre se fue lejos del arco. Al 79′, con el partido aún abierto en el marcador, le cometieron una falta frontal al área. El capitán se hizo cargo del tiro libre y colocó el balón al palo del arquero, quien fue hacia el lado de la barrera y quedó a contra pierna. 3-1 y partido sellado.

Con ese tanto, Messi llegó a seis goles en el torneo —todos los anteriores anotados en los triunfos sobre Argelia y Austria, incluido el primer hat trick de su carrera mundialista— y extendió a 19 su marca como máximo anotador en la historia de los Mundiales. Además, superó a Just Fontaine y al brasileño Jairzinho como el jugador con la racha goleadora más larga en la historia del torneo.

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La victoria de La Scaloneta fue seguida por sus fanáticos en la madrugada de Argentina y estallaron los memes.

La Albiceleste aguarda ahora su rival de los 16avos de final: el próximo viernes enfrentará a Cabo Verde, que empató con España en la fase de grupos.

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