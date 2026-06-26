Caos tras el sismo en Venezuela: hospitales colapsados, edificios derrumbados y miles de personas sin localizar

En San Bernardino, Caracas, un edificio se derrumbó y una tubería rota complicó el rescate por la filtración de agua y el riesgo de nuevos derrumbes

El terremoto que sacudió Venezuela provocó una emergencia humanitaria de gran escala. El evento dejó cientos de muertos, miles de heridos y una cifra de desaparecidos que supera las 50.000 personas. Las autoridades venezolanas informaron oficialmente sobre 589 víctimas fatales y 2.980 heridos, mientras que organizaciones ciudadanas afirman que la cantidad de personas sin localizar continúa en ascenso. El impacto del sismo fue extremo en localidades como La Guaira y diversos barrios de Caracas, donde la destrucción de edificios y viviendas complicó las tareas de rescate y asistencia humanitaria.

La devastación es visible en numerosas zonas, especialmente en el estado La Guaira. Allí, la mayoría de los edificios sufrió colapsos graves. Se identificaron más de 250 construcciones destruidas, aunque los testimonios insisten en que el número resulta insuficiente para describir el verdadero alcance de la situación. Las imágenes que llegan desde la región muestran calles cubiertas de escombros y viviendas reducidas a estructuras inservibles.

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En Caracas, la zona de San Bernardino también evidenció el nivel de destrucción. El periodista venezolano Rubén Carrillo dialogó con Infobae en Vivo y expuso una situación que se repite en distintos puntos. Un edificio se vino abajo en ese sector. Además, una tubería de agua rota agravó el escenario y complicó el trabajo de los equipos de búsqueda. El terreno comenzó a ceder debido a la filtración, lo que incrementó el riesgo para quienes intentan rescatar personas atrapadas bajo los restos.

La presencia de daños en la infraestructura se extiende a hospitales, centros educativos y viviendas. Las autoridades y los voluntarios advirtieron que muchas áreas continúan inaccesibles por la acumulación de escombros y el peligro de nuevos derrumbes. Los equipos de rescate se ven forzados a extremar precauciones ante la posibilidad de que el terreno inestable provoque más accidentes.

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El sismo en Venezuela dejó cientos de muertos, miles de heridos y más de 50.000 personas sin localizar, con La Guaira y Caracas entre las zonas más afectadas

Diferencias en las cifras y la búsqueda de desaparecidos

El contraste entre los datos oficiales y los registros ciudadanos marca la respuesta a la emergencia. El Gobierno venezolano mantiene la cifra de fallecidos por debajo de 600 y reporta más de 4.300 personas heridas. No obstante, la plataforma desaparecidosterremotovenezuela.com muestra un panorama diferente. Familias de Venezuela y del exterior subieron a la página más de 58.000 denuncias de personas sin localizar, de las cuales 8.219 fueron ubicadas hasta el momento.

Carrillo subrayó que la disparidad de cifras refleja la dificultad para acceder a zonas afectadas. Muchas familias reclaman la ausencia de ayuda estatal y la lentitud de los relevamientos oficiales. El periodista aclaró: “Siguen existiendo miles de personas desaparecidas, alrededor de cincuenta mil personas desaparecidas”.

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La participación ciudadana adquirió un papel central en la identificación de víctimas y la organización de la asistencia. Voluntarios y colectivos civiles colaboran en las tareas de búsqueda y en la actualización de registros, frente a la falta de información consolidada por parte del Gobierno.

La emergencia por el terremoto en Venezuela expuso diferencias entre las cifras oficiales y los registros ciudadanos sobre fallecidos, heridos y desaparecidos REUTERS/Maxwell Briceno

Obstáculos en el rescate y llegada de ayuda internacional

Las tareas de rescate enfrentan obstáculos logísticos y materiales. La falta de maquinaria adecuada y de personal especializado limita la posibilidad de acceder a las zonas más dañadas. Carrillo destacó que la presencia de escombros de concreto hace imposible remover restos sin el equipamiento necesario. Además, los rescates se ven afectados por condiciones peligrosas, como filtraciones de agua y riesgo de nuevos derrumbes.

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El arribo de ayuda internacional busca aliviar parte de estas dificultades. Más de 60 países enviaron equipos y recursos para apoyar los trabajos de búsqueda y socorro. Estados Unidos aportó USD 150 millones y desplazó tropas para colaborar con el Gobierno venezolano. El aeropuerto internacional de Maiquetía, así como el de Valencia, fueron habilitados exclusivamente para vuelos humanitarios y de asistencia, mientras continúan cerrados para operaciones comerciales.

Las autoridades venezolanas informaron que la entrada de equipos extranjeros no enfrenta restricciones migratorias, dadas las circunstancias de emergencia. Organizaciones como la Cruz Roja ya enviaron contingentes con insumos médicos y personal capacitado para reforzar las acciones en terreno.

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Los equipos de rescate en Venezuela enfrentan la falta de maquinaria y personal especializado para remover escombros y acceder a las zonas más dañadas REUTERS/Maxwell Briceno TPX IMÁGENES DEL DÍA

Hospitales saturados y desplazamiento de damnificados

La situación sanitaria resulta crítica en las áreas más afectadas. Los hospitales reciben una cantidad de heridos que supera su capacidad habitual y solicitan donaciones de insumos básicos como gasas y alcohol. Carrillo informó que la infraestructura de salud no cuenta con los recursos suficientes para atender el flujo de pacientes graves, ni con la cantidad de personal necesaria para mantener la atención de emergencia.

Las autoridades habilitaron centros de acopio en hospitales y escuelas, especialmente en La Guaira y Caracas. El objetivo es recibir y alojar a las personas que perdieron sus viviendas. Sin embargo, muchas familias eligen permanecer cerca de los lugares de búsqueda, esperando noticias de sus seres queridos atrapados. El traslado de damnificados hacia la capital avanza lentamente y depende de los recursos disponibles.

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La magnitud del desastre multiplica las dificultades sociales y sanitarias. La reconstrucción y la normalización de los servicios básicos quedan condicionadas por el acceso a insumos, la llegada de ayuda internacional y la capacidad de respuesta de las instituciones locales.

Más de 60 países enviaron ayuda internacional a Venezuela, mientras Maiquetía y Valencia operan solo con vuelos humanitarios y de asistencia EFE/ Boris Vergara

Contexto internacional y preparación ante catástrofes

El contraste con otras regiones del mundo resalta la vulnerabilidad estructural de Venezuela. Durante el mismo período, un sismo de magnitud similar sacudió Tokio, Japón, sin dejar víctimas fatales y con solo cuatro heridos. Los conductores del espacio radial compararon ambos casos y atribuyeron la diferencia a la infraestructura, los recursos y la cultura de prevención presentes en Japón, donde la población se encuentra preparada ante emergencias de gran escala.

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En Venezuela, la falta de preparación y equipamiento agrava el impacto de la catástrofe. Las imágenes de voluntarios intentando rescatar personas con herramientas mínimas ilustran la precariedad de los recursos disponibles para enfrentar una emergencia de esta magnitud.

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