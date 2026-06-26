“Si nos toca Argentina, estamos fuera”: provocadora frase en el Chiringuito de España sobre los arbitrajes

"Si nos toca Argentina estamos fuera": la polémica frase de un periodista español ante un hipotético cruce con la Albiceleste

La tensión en la previa de los cruces directos del Mundial 2026 creció tras las declaraciones de José Luis Sánchez, panelista de El Chiringuito de Jugones, quien expresó en el programa su temor ante un posible enfrentamiento entre España y Argentina. “Porque yo creo que si nos toca Argentina estamos eliminados. Yo tengo pavor, tengo pavor a lo que nos hagan en un España-Argentina”, soltó. El periodista repasó distintas polémicas arbitrales recientes y consideró que la selección albiceleste representa una amenaza para las aspiraciones españolas en el torneo.

Argentina aseguró su clasificación como primera del Grupo J tras dos victorias consecutivas: 3-0 frente a Argelia y 2-0 ante Austria, con todos los goles marcados por Lionel Messi. El equipo dirigido por Lionel Scaloni ya tiene asegurado su pase a los dieciseisavos de final y espera por el segundo clasificado del Grupo H como próximo rival en la siguiente fase del certamen.

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La situación de España en el Grupo H permanece abierta. El seleccionado dirigido por Luis de la Fuente lidera la tabla con cuatro puntos tras empatar 0-0 con Cabo Verde y vencer 4-0 a Arabia Saudita. La última jornada determinará las posiciones finales y el posible cruce con el campeón vigente. Si la Roja finaliza como líder del grupo, enfrentará al segundo del Grupo J; si termina en la segunda posición, el adversario será la Albiceleste

Durante la emisión de El Chiringuito de Jugones, el panelista José Luis Sánchez profundizó en sus argumentos: “Ya vimos lo que pasó en Qatar. Estamos viendo lo que ha pasado en este mundial, con Leo Messi, los penaltis a los rivales que pueden pelear el pichichi a Leo Messi, el penalti de Vinicius frente a Haití, el que no le pitan a Mbappé, la roja que no le tienen que sacar, que el mundo del fútbol clama, el entrenador de Argelia, el entrenador de Austria... Yo sé que si nos toca Argentina estamos fuera. ¿Futbolísticamente somos mejores? Somos mejores que Argentina. ¿Podemos ganar a Argentina? La ganaríamos. Estamos fuera. Estamos fuera. Yo no quiero jugar contra Argentina”.

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A estas palabras respondió Lobo Carrasco, ex futbolista y también panelista del programa, con una postura opuesta: “Si todos pensasen como él, yo sería argentino. Sería argentino ya. ¿Por qué? Porque ese no pierde. No pierde, porque si le ganan... El árbitro. Qué, qué manera de llorar. ¡Qué manera de llorar! No paran de llorar. Que estás hablando del jugador más grande de todos los tiempos. Y te lo dice alguien que ha estado con Diego Armando Maradona, que en los últimos diez metros se puede equiparar a Johan Cruyff, Pelé y los que han sido genios. Genios, no jugadores de fútbol, genios. Por lo tanto, no menosprecies a Argentina, que entonces sí que te puede entrar un bochorno. No desprecies a Argentina”.

El cruce entre España y Argentina en dieciseisavos depende en gran medida del resultado entre la selección española y Uruguay. Un triunfo español asegura el primer puesto del grupo y evita a la selección sudamericana en la próxima instancia. Un empate o una derrota podría alterar el orden de clasificación y abrir la puerta a un enfrentamiento directo.

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Argentina, actual campeona del mundo y con Lionel Messi en un gran momento, llega a la fase de eliminación directa con una campaña perfecta: dos victorias, cinco goles a favor y ninguno en contra. El propio Messi convirtió todos los tantos del equipo, consolidándose como máximo goleador del torneo y superando marcas históricas en Copas del Mundo.

La recta final de la fase de grupos en el Grupo H involucra también a Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita. La selección española depende de sí misma para sellar el primer puesto, aunque un tropiezo ante Uruguay podría poner en riesgo su posición y modificar el cuadro de cruces.

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