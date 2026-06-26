Deportes

“Si nos toca Argentina, estamos fuera”: provocadora frase en el Chiringuito de España sobre los arbitrajes

El panelista José Luis Sánchez manifestó su temor ante un posible enfrentamiento entre la Roja y el campeón vigente

Guardar
Google icon
"Si nos toca Argentina estamos fuera": la polémica frase de un periodista español ante un hipotético cruce con la Albiceleste

La tensión en la previa de los cruces directos del Mundial 2026 creció tras las declaraciones de José Luis Sánchez, panelista de El Chiringuito de Jugones, quien expresó en el programa su temor ante un posible enfrentamiento entre España y Argentina. “Porque yo creo que si nos toca Argentina estamos eliminados. Yo tengo pavor, tengo pavor a lo que nos hagan en un España-Argentina”, soltó. El periodista repasó distintas polémicas arbitrales recientes y consideró que la selección albiceleste representa una amenaza para las aspiraciones españolas en el torneo.

Argentina aseguró su clasificación como primera del Grupo J tras dos victorias consecutivas: 3-0 frente a Argelia y 2-0 ante Austria, con todos los goles marcados por Lionel Messi. El equipo dirigido por Lionel Scaloni ya tiene asegurado su pase a los dieciseisavos de final y espera por el segundo clasificado del Grupo H como próximo rival en la siguiente fase del certamen.

PUBLICIDAD

La situación de España en el Grupo H permanece abierta. El seleccionado dirigido por Luis de la Fuente lidera la tabla con cuatro puntos tras empatar 0-0 con Cabo Verde y vencer 4-0 a Arabia Saudita. La última jornada determinará las posiciones finales y el posible cruce con el campeón vigente. Si la Roja finaliza como líder del grupo, enfrentará al segundo del Grupo J; si termina en la segunda posición, el adversario será la Albiceleste

Durante la emisión de El Chiringuito de Jugones, el panelista José Luis Sánchez profundizó en sus argumentos: “Ya vimos lo que pasó en Qatar. Estamos viendo lo que ha pasado en este mundial, con Leo Messi, los penaltis a los rivales que pueden pelear el pichichi a Leo Messi, el penalti de Vinicius frente a Haití, el que no le pitan a Mbappé, la roja que no le tienen que sacar, que el mundo del fútbol clama, el entrenador de Argelia, el entrenador de Austria... Yo sé que si nos toca Argentina estamos fuera. ¿Futbolísticamente somos mejores? Somos mejores que Argentina. ¿Podemos ganar a Argentina? La ganaríamos. Estamos fuera. Estamos fuera. Yo no quiero jugar contra Argentina”.

PUBLICIDAD

A estas palabras respondió Lobo Carrasco, ex futbolista y también panelista del programa, con una postura opuesta: “Si todos pensasen como él, yo sería argentino. Sería argentino ya. ¿Por qué? Porque ese no pierde. No pierde, porque si le ganan... El árbitro. Qué, qué manera de llorar. ¡Qué manera de llorar! No paran de llorar. Que estás hablando del jugador más grande de todos los tiempos. Y te lo dice alguien que ha estado con Diego Armando Maradona, que en los últimos diez metros se puede equiparar a Johan Cruyff, Pelé y los que han sido genios. Genios, no jugadores de fútbol, genios. Por lo tanto, no menosprecies a Argentina, que entonces sí que te puede entrar un bochorno. No desprecies a Argentina”.

El cruce entre España y Argentina en dieciseisavos depende en gran medida del resultado entre la selección española y Uruguay. Un triunfo español asegura el primer puesto del grupo y evita a la selección sudamericana en la próxima instancia. Un empate o una derrota podría alterar el orden de clasificación y abrir la puerta a un enfrentamiento directo.

Argentina, actual campeona del mundo y con Lionel Messi en un gran momento, llega a la fase de eliminación directa con una campaña perfecta: dos victorias, cinco goles a favor y ninguno en contra. El propio Messi convirtió todos los tantos del equipo, consolidándose como máximo goleador del torneo y superando marcas históricas en Copas del Mundo.

La recta final de la fase de grupos en el Grupo H involucra también a Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita. La selección española depende de sí misma para sellar el primer puesto, aunque un tropiezo ante Uruguay podría poner en riesgo su posición y modificar el cuadro de cruces.

Temas Relacionados

Selección ArgentinaSelección Argentina Mundial 2026Selección España Mundial 2026Mundial 2026CopaMundial2026Lionel Messi

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Luciana Rubinska anticipó el posible equipo de Argentina para enfrentar a Jordania

La enviada de Infobae en Vivo a los Estados Unidos despejó dudas sobre qué hará Lionel Scaloni con Mess, “Dibu” Martínez y otros futbolistas que habitualmente son titulares

Luciana Rubinska anticipó el posible equipo de Argentina para enfrentar a Jordania

Franco Colapinto realizó una buena primera práctica libre en el GP de Austria al finalizar en el octavo lugar

El piloto argentino de Alpine busca prolongar su buen presente en la Fórmula 1 en el circuito Red Bull Ring

Franco Colapinto realizó una buena primera práctica libre en el GP de Austria al finalizar en el octavo lugar

Se sorteó el cuadro de Wimbledon: quiénes son los 11 argentinos que disputarán el tercer Grand Slam del año y cuáles son sus rivales

El certamen sobre césped se jugará del 29 de junio al 12 de julio en el All England Lawn Tennis Club, con una nutrida presencia nacional que buscará ser protagonista desde la primera ronda

Se sorteó el cuadro de Wimbledon: quiénes son los 11 argentinos que disputarán el tercer Grand Slam del año y cuáles son sus rivales

Uruguay-España, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

La Celeste y la Roja librarán una verdadera batalla en el Estadio Guadalajara

Uruguay-España, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Cuánto cobra cada selección aunque quede eliminada en la fase de grupos del Mundial 2026

Por primera vez, el torneo fija un piso económico que garantiza fondos a todos los equipos, más allá de cómo les vaya en la primera etapa

Cuánto cobra cada selección aunque quede eliminada en la fase de grupos del Mundial 2026

DEPORTES

Luciana Rubinska anticipó el posible equipo de Argentina para enfrentar a Jordania

Luciana Rubinska anticipó el posible equipo de Argentina para enfrentar a Jordania

Franco Colapinto realizó una buena primera práctica libre en el GP de Austria al finalizar en el octavo lugar

Se sorteó el cuadro de Wimbledon: quiénes son los 11 argentinos que disputarán el tercer Grand Slam del año y cuáles son sus rivales

Uruguay-España, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Cuánto cobra cada selección aunque quede eliminada en la fase de grupos del Mundial 2026

TELESHOW

El gesto solidario de Antonela Roccuzzo luego de los terremotos en Venezuela: “Mis pensamientos están con ustedes”

El gesto solidario de Antonela Roccuzzo luego de los terremotos en Venezuela: “Mis pensamientos están con ustedes”

La pregunta sin filtro de Santiago del Moro a Yanina Zilli luego de su caída: ¿Una indirecta a Andrea del Boca?

Claudia Villafañe contó cómo es su relación con Lionel Messi y su familia: “Los conocí en el Mundial de Sudáfrica”

Mery del Cerro reveló los problemas de salud que afrontó durante el 2025: “La vida me dio otra oportunidad”

Sofía Jujuy habló de los insultos que recibió por su video en el Mundial: “¿Qué hice tan grave para esta violencia?"

INFOBAE AMÉRICA

Bolivia y Estados Unidos retoman el diálogo en temas de defensa y seguridad

Bolivia y Estados Unidos retoman el diálogo en temas de defensa y seguridad

Bolivia abre una revisión judicial por presunta influencia de Rodríguez Zapatero en un litigio empresarial

Caos tras el sismo en Venezuela: hospitales colapsados, edificios derrumbados y miles de personas sin localizar

Daniel Mordzinski lleva a Oporto sus vívidos retratos de Borges, Saramago, Vargas Llosa y Margaret Atwood

Disney supera los USD 3 mil millones en la taquilla mundial en 2026 y marca un récord para la industria