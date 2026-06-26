Deportes

Este es el balance de la Selección Colombia contra equipos europeos en la Copa del Mundo

La Tricolor prepara el partido ante Portugal, será la primera vez que enfrente a los lusos, pero los antecedentes ante conjuntos del ‘Viejo Continente’ no son los mejores

Guardar
Google icon
Colombia vs. Alemania en el Mundial Italia 1990
Alemania fue uno de los rivales europeos más recordados de la Selección Colombia en las Copas del Mundo - crédito AFP

Todo está listo para el partido de la Selección Colombia en el estadio de Miami el sábado 27 de junio, cuando se enfrente a Portugal por la tercera fecha del grupo K de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El combinado nacional volverá a cruzarse con un equipo europeo en el certamen de la FIFA, cuyo historial no es el mejor para los cafeteros, sobre todo en sus primeras participaciones, pero fue mejorando durante sus actuaciones en las ediciones del siglo XXI.

Por su parte, el técnico Néstor Lorenzo se siente preparado para afrontar el reto de vencer a la escuadra de Cristiano Ronaldo, pese a que las apuestas estén en su contra y los portugueses sean considerados como uno de los favoritos para ganar el título en Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Colombia contra equipos europeos

Desde el Mundial de Chile 1962, la Tricolor se ha visto con equipos del Viejo Continente, incluso sus primeros dos partidos fueron ante conjuntos desaparecidos del mapa como Yugoslavia, desintegrada en 2003, y la Unión Soviética, el gigante que se acabó en 1991.

La Selección Colombia ha disputado once partidos ante escuadras de Europa en la Copa del Mundo, con nueve rivales distintos y frente a algunos tuvo actuaciones que quedaron marcadas en la retina de los aficionados, tanto por el resultado como lo que significaron en ese momento.

Teófilo Gutiérrez marcó uno de los tres goles de la selección Colombia en el debut de la Tricolor contra Grecia en la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014 - crédito Colprensa/Mauricio Alvarado
Teófilo Gutiérrez marcó uno de los tres goles de la selección Colombia en el debut de la Tricolor contra Grecia en la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014 - crédito Colprensa/Mauricio Alvarado

Con respecto al balance, la Tricolor solo ganó en tres ocasiones contra Suiza en 1994 (2-0), Grecia en 2014 (3-0) y Polonia en 2018 (3-0), empató otros tres y perdió en cinco compromisos, con la casualidad de que con Yugoslavia y Rumania fueron dos caídas cada uno.

PUBLICIDAD

De todos esos partidos, los más recordados fueron las igualdades ante la Unión Soviética por 4-4 en Chile 1962 y el 1-1 con Alemania en Italia 1990, resultado que alcanzó para la clasificación a octavos de final.

Un jugador de Colombia, número 15, chuta a portería defendida por un arquero y jugadores de la Unión Soviética con camisetas "CCCP". El marcador es 4-1.
Este fue el momento cuando Marcos Coll marcó el único gol olímpico en una Copa del Mundo, obra de Colombia ante la Unión Soviética - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La última vez que Colombia enfrentó a un europeo fue en los octavos del Mundial de Rusia 2018, en Moscú, donde igualó 1-1. Los conjuntos se fueron a penales y los británicos avanzaron con marcador de 4-3, producto de los fallos de Matheus Uribe y Carlos Bacca.

“Portugal es un equipo consolidado”

En rueda de prensa, el técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, dejó claro que reconoce el favoritismo de los portugueses, el nivel de la plantilla y la experiencia del entrenador, pero analizó al rival a fondo y sabe cómo jugarle para ganarle en la última jornada.

Portugal tiene un gran equipo y un gran entrenador. En el Mundial no hay que dejar nada al azar. Desde que salieron los rivales en el sorteo, empezamos a analizar, vimos sus juegos preparatorios. Portugal es un equipo consolidado a diferencia de los otros dos. Esperamos un gran partido”, afirmó.

El director técnico de Colombia se distanció de la creencia de que el mayor peligro de Portugal es el "Bicho" y aseguró que no pueden marcar solo a uno para dejar descuidados otros tres jugadores del cuadro luso - crédito Camilo Zabaleta/Infobae Colombia

Sobre la manera de afrontar el compromiso en el estadio de Miami, Lorenzo explicó que “trataremos de mantener nuestro estilo y esencia de juego, pero hay que prestar atención a las características y virtudes del rival. Es un equipo que se siente cómodo en bloque medio y posesión; sin espacios hace rupturas. Es un equipo bien trabajado con jugadores en la élite del fútbol mundial, eso se ve en su juego y eso lo hace candidato”.

Lorenzo también se refirió al ambiente previo y la expectativa por este encuentro en el Mundial 2026: “Se especula con que se puede encontrar cierto rival más adelante. Portugal es un rival al que uno quisiera encontrar más adelante, en semis, por ejemplo, pero nos toca ahora. Llegamos con ventaja. Ojalá podamos hacer un gran partido y ganar el grupo, pero es un partido de una fase superior”.

Temas Relacionados

Mundial 2026Selección Colombia Mundial 2026Selección Portugal Mundial 2026Colombia ante europeos en mundialesColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Néstor Lorenzo y sus impresiones en la previa del partido de Colombia ante Portugal: “En un Mundial nunca dejas nada al azar”

El seleccionador nacional destacó la importancia de la disciplina de sus jugadores en la mitad de la cancha para frenar a los lusos y reforzar la vigilancia en el área, advirtiendo que no se debe descuidar a otros atacantes por centrarse en Cristiano Ronaldo

Néstor Lorenzo y sus impresiones en la previa del partido de Colombia ante Portugal: “En un Mundial nunca dejas nada al azar”

Senegal le pasó por encima a Irak y aspira a ser uno de los mejores terceros del Mundial 2026: goleada 5-0 en Toronto

Los Leones de Teranga hicieron la tarea de ganar - por un amplio marcador - para soñar con la clasificación a los dieciseisavos de final, mientras los asiáticos se despidieron sin triunfos en el grupo I

Senegal le pasó por encima a Irak y aspira a ser uno de los mejores terceros del Mundial 2026: goleada 5-0 en Toronto

Con triplete de Dembélé, Francia goleó a Noruega y cerró lider de su grupo en el Mundial 2026

Les Bleus barrieron por 4-1 a unos Vikingos Rojos que presentaron nómina mixta, con el extremo del Paris Saint-Germain metiéndose en la conversación de máximos anotadores del campeonato

Con triplete de Dembélé, Francia goleó a Noruega y cerró lider de su grupo en el Mundial 2026

Colombia toma nota del 4-2-3-1 de Portugal y su salida al contragolpe

La Tricolor prepara vigilancias y respaldos para no quedar mano a mano, con Camilo Vargas atento a los balones largos y con Jefferson Lerma como soporte, mientras Portugal acelera con sus extremos

Colombia toma nota del 4-2-3-1 de Portugal y su salida al contragolpe

Antes de duelo Colombia vs. Portugal, el país tendrá dos representantes en la UFC y LFA: así puede ver las peleas

Javier ‘Blair’ Reyes y Francisco Hernández estarán en las carteleras de MMA más importantes del fin de semana

Antes de duelo Colombia vs. Portugal, el país tendrá dos representantes en la UFC y LFA: así puede ver las peleas
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

A la cárcel ‘Trenzas’ y ‘Tom’: habrían participado en el atentado terrorista contra el Cantón Militar Pichincha en Cali

A la cárcel ‘Trenzas’ y ‘Tom’: habrían participado en el atentado terrorista contra el Cantón Militar Pichincha en Cali

El futuro de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ tras la caída de ‘Marlon’: entre disputas con otras estructuras y operativos oficiales

Disidencias amenazaron a mineros en Antioquia y los acusaron de estar financiados de otros grupos armados: “A los machuqueros...”

Revelan audios sobre el ‘pacto secreto’ entre el Gobierno Petro y el Clan del Golfo previo a los diálogos de paz: “Juguemos a los congelados”

Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

ENTRETENIMIENTO

El presentador Santiago Vargas se despidió oficialmente de su trabajo en el Canal RCN: estas fueron las declaraciones que dio

El presentador Santiago Vargas se despidió oficialmente de su trabajo en el Canal RCN: estas fueron las declaraciones que dio

Historiadora explicó por qué es importante revisar las conexiones entre Colombia y África, tras la polémica de Cristina Hurtado y Lumumba Vea

Creadora de contenido reveló la situación que vivió con su mamá, famosa actriz colombiana, durante los terremotos de Venezuela: “El peor susto de mi vida”

El humorista Lokillo Flórez no volverá al ‘freestyle’ y contó qué pasará con esa faceta de su vida

Emiro Navarro se moviliza por Venezuela y convoca en Barranquilla a recolectar ayudas para damnificados: este es punto de encuentro

Deportes

Néstor Lorenzo y sus impresiones en la previa del partido de Colombia ante Portugal: “En un Mundial nunca dejas nada al azar”

Néstor Lorenzo y sus impresiones en la previa del partido de Colombia ante Portugal: “En un Mundial nunca dejas nada al azar”

Senegal le pasó por encima a Irak y aspira a ser uno de los mejores terceros del Mundial 2026: goleada 5-0 en Toronto

Con triplete de Dembélé, Francia goleó a Noruega y cerró lider de su grupo en el Mundial 2026

Colombia toma nota del 4-2-3-1 de Portugal y su salida al contragolpe

Antes de duelo Colombia vs. Portugal, el país tendrá dos representantes en la UFC y LFA: así puede ver las peleas