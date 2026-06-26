Este es el balance de la Selección Colombia contra equipos europeos en la Copa del Mundo

Alemania fue uno de los rivales europeos más recordados de la Selección Colombia en las Copas del Mundo - crédito AFP

Todo está listo para el partido de la Selección Colombia en el estadio de Miami el sábado 27 de junio, cuando se enfrente a Portugal por la tercera fecha del grupo K de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El combinado nacional volverá a cruzarse con un equipo europeo en el certamen de la FIFA, cuyo historial no es el mejor para los cafeteros, sobre todo en sus primeras participaciones, pero fue mejorando durante sus actuaciones en las ediciones del siglo XXI.

Por su parte, el técnico Néstor Lorenzo se siente preparado para afrontar el reto de vencer a la escuadra de Cristiano Ronaldo, pese a que las apuestas estén en su contra y los portugueses sean considerados como uno de los favoritos para ganar el título en Estados Unidos.

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Colombia contra equipos europeos

Desde el Mundial de Chile 1962, la Tricolor se ha visto con equipos del Viejo Continente, incluso sus primeros dos partidos fueron ante conjuntos desaparecidos del mapa como Yugoslavia, desintegrada en 2003, y la Unión Soviética, el gigante que se acabó en 1991.

La Selección Colombia ha disputado once partidos ante escuadras de Europa en la Copa del Mundo, con nueve rivales distintos y frente a algunos tuvo actuaciones que quedaron marcadas en la retina de los aficionados, tanto por el resultado como lo que significaron en ese momento.

Teófilo Gutiérrez marcó uno de los tres goles de la selección Colombia en el debut de la Tricolor contra Grecia en la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014 - crédito Colprensa/Mauricio Alvarado

Con respecto al balance, la Tricolor solo ganó en tres ocasiones contra Suiza en 1994 (2-0), Grecia en 2014 (3-0) y Polonia en 2018 (3-0), empató otros tres y perdió en cinco compromisos, con la casualidad de que con Yugoslavia y Rumania fueron dos caídas cada uno.

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De todos esos partidos, los más recordados fueron las igualdades ante la Unión Soviética por 4-4 en Chile 1962 y el 1-1 con Alemania en Italia 1990, resultado que alcanzó para la clasificación a octavos de final.

Este fue el momento cuando Marcos Coll marcó el único gol olímpico en una Copa del Mundo, obra de Colombia ante la Unión Soviética - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La última vez que Colombia enfrentó a un europeo fue en los octavos del Mundial de Rusia 2018, en Moscú, donde igualó 1-1. Los conjuntos se fueron a penales y los británicos avanzaron con marcador de 4-3, producto de los fallos de Matheus Uribe y Carlos Bacca.

“Portugal es un equipo consolidado”

En rueda de prensa, el técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, dejó claro que reconoce el favoritismo de los portugueses, el nivel de la plantilla y la experiencia del entrenador, pero analizó al rival a fondo y sabe cómo jugarle para ganarle en la última jornada.

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“Portugal tiene un gran equipo y un gran entrenador. En el Mundial no hay que dejar nada al azar. Desde que salieron los rivales en el sorteo, empezamos a analizar, vimos sus juegos preparatorios. Portugal es un equipo consolidado a diferencia de los otros dos. Esperamos un gran partido”, afirmó.

El director técnico de Colombia se distanció de la creencia de que el mayor peligro de Portugal es el "Bicho" y aseguró que no pueden marcar solo a uno para dejar descuidados otros tres jugadores del cuadro luso - crédito Camilo Zabaleta/Infobae Colombia

Sobre la manera de afrontar el compromiso en el estadio de Miami, Lorenzo explicó que “trataremos de mantener nuestro estilo y esencia de juego, pero hay que prestar atención a las características y virtudes del rival. Es un equipo que se siente cómodo en bloque medio y posesión; sin espacios hace rupturas. Es un equipo bien trabajado con jugadores en la élite del fútbol mundial, eso se ve en su juego y eso lo hace candidato”.

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Lorenzo también se refirió al ambiente previo y la expectativa por este encuentro en el Mundial 2026: “Se especula con que se puede encontrar cierto rival más adelante. Portugal es un rival al que uno quisiera encontrar más adelante, en semis, por ejemplo, pero nos toca ahora. Llegamos con ventaja. Ojalá podamos hacer un gran partido y ganar el grupo, pero es un partido de una fase superior”.